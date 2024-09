Får den første Anne Grete Preus-prisen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Prisen deles ut torsdag, og det var Preus selv som bestemte hvem den første mottakeren skulle være.

– Det er helt vilt å høre nå, fem år etter at hun gikk bort, at hun har tenkt på meg. Det er rett og slett veldig rørende, sier hun til NRK.

I tiden før Anne Grete Preus døde, gjorde artisten det klart at inntektene fra musikken hennes skulle gå til en pris til fremragende, kvinnelige artister.

Preus sin tidligere manager Rune Lem sier at Preus hadde et sterkt engasjement for kvinner i musikken.

– Vi er glade for at vi nå kan sette hennes vilje ut i livet og kunngjøre opprettelsen av Anne Grete Preus-prisen. Vi håper og tror det vil bli en viktig pris i Musikk-Norge, som vil få stor betydning for kvinner i musikken slik Anne Grete ønsket, sier han.

