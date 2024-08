NRK-høsten: Leonard Cohen-drama og Nerdrum-serie

Torsdag presenterte NRK sine kommende programmer og serier på årets høstlansering.

«Exit» og «Dag»-skaper Øystein Karlsen står bak dramaserien «So long, Marianne». Den skildrer kjærlighetsforholdet mellom artisten Leonard Cohen og norske Marianne Ihlen, som møttes på den greske øya Hydra på 1960-tallet. Cohen skrev senere sangen med samme navn som serien, inspirert av forholdet.

– Dette er historien om to ensomme, unge mennesker som treffer hverandre mens de forsøker å finne sin plass i livet. Den ene av de to ender opp som en av de største musikkartistene i verden, skriver NRK.

Serien har premiere 21. september, og NRK lanserer i samme slengen en podkast-serie, hvor programleder Torkil Risan diskuterer hver episode i «Seriesnakk».

Nedrum-serie og mer «Hjerte til hjerte»

Den nokså mediesky kunstneren Odd Nerdrum har åpnet dørene for NRK, som har laget en dokumentarserie om maleren og hans familie som bor på en gård utenfor Stavern. Serien har premiere i november.

– Med sin karakteristiske stil, omgitt av et landskap som kunne vært hentet rett ut av Odd Nerdrums egne malerier, viser Nerdrum-familien hvordan de navigerer mellom kunstnerisk frihet og familiære forpliktelser, skriver NRK.

Hele 14 år etter sesong 2 av den populære komiserien «Hjerte til hjerte» er altså Linn Skåber tilbake med sesong 3, som blir å se på skjermen i oktober.

– Linn Skåber fått drømmerollen som Kristin Kirkemo i en Netflix-serie om de beryktede Orderud-drapene. Men det er bare ett problem: Linn er allerede bundet til en fulltidsstilling som ambassadør for Mental Helse, en posisjon hun ikke får lov til å forlate, heter det om serien.

– I et desperat forsøk på å komme seg ut av kontrakten tyr Linn til et av sine klassiske, katastrofale påfunn. Hun velger å lyve på seg et overgrep, i håp om at det vil bli behandlet som et internt varsel. Som alltid i Linns univers løser hun ett problem ved å skape et nytt.

Lykkeland, NM i gjemsel og mer «Dama til»

Blant de mange andre programmene som blir å se på NRK i høst, er den tidligere varslede tredje sesongen av «Lykkeland». Serien tar for seg tiden da Norge gikk inn i oljealderen. Tredje sesong har premiere 29. oktober.

I «NM i gjemsel», ledet av Live Nelvik, skal landets beste i leken gjemsel kåres. Serien kommer 4. oktober. Og apropos Live Nelvik. Serien hvor hun testet ut kjærlighetsforhold med kjendiser, er tilbake 7. november, men denne gangen er det Annika Momrak som skal til pers.

Thomas Seltzer er 24. september tilbake med en tredje sesong av «UXA», hvor har reist tilbake til sitt fødeland for å ta temperaturen på et splittet land i forkant av det kommende presidentvalget.

Komikerne Jonis Josef, Martin Lepperød og Henrik Farley skal rane Norges Bank i den konkurransedrevne realityserien «Brekket», mens Anne Lindmo kommer tilbake på skjermen 4. oktober i serien «Uteliv», som er en hyllest til friluftslivet.

