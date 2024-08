Astrid S for Spektrum

Astrid S er den foreløpig siste av en lang rekke norske artister som vil fylle hovedstadens største konsertlokale, selveste storstua Oslo Spektrum. Nylig kom også nyheten om at hun er blant artistene som skal være med i neste sesong av TV 2-programmet «Hver gang vi møtes».

Lørdag 29. mars inntar hun Oslo Spektrum. Det skjer mens hun er aktuell med albumet «Joyride».

- Det er så sinnsykt stas å annonsere min første konsert i Oslo Spektrum! Det er med skrekkblandet fryd. Det blir min største solo-konsert noensinne. Endelig!, sier Astrid i pressemeldingen fra Live Nation.

Les også: Oasis er tilbake - for store for Norge (+)

Øya-gjennombrudd

Etter konserten på Øyafestivalen nå i august, ble det tydelig at hun er i ferd med å finne seg selv opp på nytt, som countrysanger. Hun sier dessuten fra Øya-scenen at hun godt kunne gjort seg tøff og late som dette var en helt hverdagslig spillejobb, men klarer ikke å skjule begeistringen for at hun endelig er her, ti år inne i artistkarrieren.

Om albumet «Joyride» skrev vi her i avisa at «resultatet av nyorienteringen i retning et mer organisk lydbilde, vil på ingen måte svekke posisjone hun har fått, snarere kanskje styrke den. Det er ikke akkurat sånn at hun er blitt festmusikkens nye fanebærer fordi om hun (også etter eget utsagn) har hentet fram sin indre råner fra ungdomstiden, tatt billappen og funnet fram et par høyoktane boots. Men som låtene «Howdy», «Two hands» og «First To Go» vitner om, er hun langt mer selvsikker i sin egen sjanger når hun nå ser fjerne frontlys i hvitøyet, enn tilfellet var med debutalbumet «Leave It Beautiful»».

Astrid Smeplass debuterte i 2014, og debutalbumet «Leave it Beautiful» kom i 2020. Hun har ifølge pressemeldingen over 5 milliarder avspillinger av låter som «Hurts so good», «Think Before I Talk» og «It’s OK if you forget me», og har samarbeidet både internasjonale navn som JP Cooper, Benjamin Ingrosso og Shawn Mendes, og norske navn som Matoma, Röyksopp og Dagny.

Les også: Nye låter - Daufødt er giftige og Anna Lille vil feste (+)

Les mer om musikk her