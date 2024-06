---

HVEM: Lubna Jaffrey (44)

HVA: Kultur- og likestillingsminister

HVORFOR: Ble tirsdag kåret til «fag hag» under Oslo Pride.

Gratulerer som årets «fag hag», som du ble kåret til på tirsdag! Hvordan feiret du?

– Takk! Det ble ingen feiring, dessverre. Jeg brukte kvelden på å svare på e-poster.

Men du, jeg må spørre... plutselig kom overskriftene på VG og TV 2 om at «kulturministeren vifter med puppene», og det ble vist en video der du.. vifter på puppene fra scenen. Hva skjedde?

– Jeg har vært med på talkshowet «Skeiv Preik» flere ganger. Jeg gjorde det fordi jeg tenkte det var en fin måte å vise solidaritet med den skeive bevegelsen, og gi uttrykk fra at det er en trygg ting å gjøre. Burlesk er jo også en del av den kulturen. Det var en artig ting, og jeg tenker at vi ikke trenger å gjøre en så big deal ut av det. Men for all del, jeg forstår at det fikk mye oppmerksomhet. Jeg ville rett og slett hylle den skeive bevegelsen, vise at jeg er trygg sammen med dem.

Hva er en «fag hag» egentlig?

– Uttrykket finnes faktisk i Det norske akademis ordbok. Det er en kvinne som er mye sammen med homofile menn. Men i 2024 tenker jeg det ikke trenger å bety akkurat det. Det er en som setter pris på den skeive bevegelsen. En alliert. Det er veldig stort å bli kåret til årets «fag hag»!

Til noe litt mer alvorlig: Du skrev en kommentar i VG forleden der du lånte et uttrykk mange har brukt i det siste. Du spør om Pride har blitt «litt mye». Hva mente du med å bruke det uttrykket?

– Fordi å spørre om Pride har blitt «litt mye» er som å spørre om vi har fått for mye frihet. Om det har blitt for mye solidaritet i verden. De fleste vil svare nei på det. Å støtte Pride og den skeive bevegelsen handler nettopp om frihet, solidaritet og likeverd. De står for gode, trygge verdier. Jeg mener folk må bruke kreftene sine på andre ting enn å hetse skeive. De får heller bare la vær å markere Pride selv.

Er Pride en fest eller protest?

– Litt begge deler. Selve paraden og Pride-måneden eller Pride-uken kan oppleves som en fest. Men det er også en protest. Det ligger en lang kamp bak det som kulminerer i denne festen.

Hvilke kamper gjenstår egentlig for skeives rettigheter?

– Vi ser at det finnes folk der ute som vil frata skeive deres rettigheter. Rundt omkring i Europa opplever de skeive at rettighetene de har kjempet fram tas fra dem, en etter en. Vi vet at transpersoner, som er en minoritet i minoriteten, oftere enn andre lever ulykkelige liv. Og vi vet at personer med minoritetsbakgrunn, ofte fra muslimske familier, fortsatt har en vei å gå. Det er ikke sånn at vi kan hvile én gang for alle i Norge.

Jeg har ikke statistikk på det, men jeg sitter med en følelse at det er mer hat mot skeive enn det var for bare få år siden?

– Jeg har samme følelse. Det har også mange i den skeive bevegelsen. Jeg var i en panelsamtale tidligere i uka der flere pekte på at også trygge steder på nettet som var forbehold den skeive bevegelsen nå inntas av folk som skriver hat og sjikane. Vi ser en polarisering i samfunnet der mange bruker krefter og energi på å gå løs på den skeive delen av befolkningen. Da er det viktig at vi ikke sitter stille, men tar til motmæle.

Én ting er hvordan politi og PST sikrer skeive mot vold og terror. Men hva bør vi andre gjøre?

– Vi trenger tydelige og sterke holdninger, og at flere viser at de støtter den skeive bevegelsen. Solidaritet! Jeg tenker også representasjon er viktig. Vi trenger skeive politikere. Programledere. Kulturpersonligheter. Idrettsstjerner. Vi må vise fram at å være skeiv ikke er et fenomen som bare finnes på Grünerløkka. Dessuten er det viktig å tenke på at selv om det har vært noen tilbakeskritt har det også vært store framskritt de siste 25 årene. Jeg tror at for mange skeive er det lettere å være åpen i dag enn det var før.

Vi tar noen faste spørsmål også! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Torgrim Eggens «Hilal.» Den beskriver kjærligheten mellom norske Thomas og den pakistanske jenta Naima i Oslo på 90-tallet. Jeg kjente meg litt igjen i den da jeg leste den i ungdomstiden.

Hva misliker du mest med deg selv?

– Jeg har alltid syntes dette med kropp og sånt har vært litt vanskelig, og jeg har skammet meg litt over hvordan jeg ser ut. Men nå har jeg akseptert at jeg er som jeg er, og misliker det egentlig ikke. Men noen ganger har jeg lettere for å ta til meg negative tilbakemeldinger enn positive.

I så måte var kanskje stuntet fra scenen tirsdag kveld et litt personlig frigjøringsprosjekt?

– Ja, det føltes veldig frigjørende. Og veldig trygt. Jeg tenker det er fint at jeg kunne være meg selv i det rommet. Jeg har fått mange fine meldinger fra folk, som sier «tusen takk» eller «du betyr fantastisk mye» eller «du er en legende». Det gjør det litt lettere når jeg fikk så mye oppmerksomhet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min datter og min kjæreste! Jeg tilbringer alt for lite tid med dem.

