Verdens mest dedikerte metallhoder?

Hvilken gruppe har verdens mest lojale tilhengerskare?

Mange vil kanskje sette en knapp på artister som Taylor Swift. Billie Eilish. I mange år har artister som Bruce Springsteen hatt en tilhengerskare hvis lojalitet nesten kan anses som religiøs.

Men hva med metallhodene?

De kler seg ofte i sort, har tatoveringer og denimvest, prydet av påsydde merker, eller patches, av favorittbandene sine.

Disse vestene, en såkalt «battle vest», ble stort i USA da biker-gjenger sydde klubbtilhørighet på skinnvestene sine. I senere tid har både punkere, rockere og metallhoder gjort det samme.





Nothing else matters

Metallica-fansen er intet unntak. På Tons of Rock florerte det av denim-vester med både små og store påsydde Metallica-emblemer.

Deres tilhengerskare er like bred som den er stor. Noen er 10 år gamle og er på sin første konsert. Noen er 20 år og har akkurat fått sin første Metallica-tatovering. Andre er i 60-åra og har vært på konserter siden tidlig 80-tall.

For de mest hardbarkede Metallica-tilhengerne, er det ingenting som er viktigere enn å se dem live. Vil det være mulig å finne den største Metallica-tilhengeren på festivalen, utelukkende ved å spørre seg fram blant dem som er ikledd denimvestene sine? Dagsavisen ga det et forsøk.

Metallica på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Tilhengerne

Den første vi møter er Jonathan Nordli. Han har ikke vært på Metallica-konsert før, og gleder seg stort.

– Jeg har ikke sett dem live før, så dette blir første gangen. Jeg har bare sydd på patchen litt tidlig!

– Har du noe yndlingsalbum?

– Åh! Det står veldig mellom «Master of Puppets» eller «Ride the Lightning.»

– Låt da?

– ÅH! Jeg har sittet og tenkt på det så sinnssykt often, men … Tittellåta «Ride the Lightning» eller … Nei, det må nok bli «Ride the Lightning.»

– Spiller du noen av låtene deres selv?

– Jada, det gjør jeg jo. Det er jo litt artig, hvis du ser på ryggen min så har jeg jo erkerivalen der, ler Nordli, og viser til en enorm Megadeth-patch.

– Selv om jeg elsker Metallica, så er det å spille «Ride the Lightning» på en Dave Mustaine signatur-gitar, en «Flying V», altså det er jo … Men det har gått bra hittil!

Dave Mustaine var en av Metallicas gitarister på 80-tallet, men fikk sparken fra bandet grunnet alkoholproblemer. I ettertid har Mustaine selv sagt at forholdet hans til Metallica i dag er uproblematisk.

Jonathan Nordli er på sin første Metallica-konsert. (Eivind Tangen)





Neste person vi treffer på er Jan Kristian Friisvold.

– Dette blir min tredje konsert med Metallica, sier Friisvold.

– Har du noen yndlingslåt og album?

– Yndlingslåten må vel enten være «Enter Sandman» eller «Sad but True». Album? Vel … Det er kanskje litt feil å si, da de fleste sikkert vil si «Master of Puppets», men for meg er det «The Black Album». Det var det som aller først fikk meg til å like Metallica.

– Kan du spille noen av låtene deres selv?

– Jepp! Jeg kan spille begge yndlingslåtene jeg nevnte. Men kun rytmedelene da. Jeg er ikke fullt så stødig på solene, hehe.

Jan Kristian Friisvold har vært på Metallica før. (Eivind Tangen)

Kan vi finne en enda mer dedikert fan der ute?

En ung mann med brukken arm står i ølkø, med Metallica-patch på vesten sin. Ved spørsmålet om hvor mange konserter han har vært på, lyser han opp og sier «Jeg tror du skal snakke med faren min. Bli med meg!»

Vi følger etter mannen mot hovedscenen. Det er fremdeles en god stund til Metallica skal på scenen, men mot gjerdet nærmest scenen er det allerede smekkfullt av folk som har sikret seg plass så nærme scenekanten som mulig.

«Slipp ham fram» og «han har et handikap!», høres det fra folk rundt oss idet vi åler oss fram til aller første rad.

Der venter mannens far, Tom Larsen.

Han har sett Metallica 31 ganger før.

– Når var første gang du så dem live?

– Det var i Skedsmohallen i 1986. Det var helt legendarisk.

Konserten i Skedsmohallen var Metallicas aller første konsert i Norge, tre år etter deres første studioalbum, «Kill ‘Em All», ble sluppet.

– Har du noen favorittlåt og album?

– Favorittlåten blir vel «Master of Puppets.» Hva album gjelder er jeg nødt til å si «The Black Album», for det er så mye bra. Men jeg elsker alle skivene fram til 2003.

Han synes det var artig å se Europe, men er klar på hva som var viktigst.

– Metallica er høydepunktet. Å være her, og se Metallica, det er helt konge. Jeg skulle gjerne hatt en litt eldre spilleliste, men vi tar det vi kan få.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Tom Larsen var på Metallicas aller første konsert i Norge. Han er selvsagt på plass under Tons of Rock. (Eivind Tangen)

Langveis fra

Uansett om du liker dem eller ikke – det må være umulig å hate dem.

Når vokalist James Hetfield fra scenen sier ting som «har dere det bra?! Vi er her for at dere skal ha det fantastisk!» og «dere er Metallica!», da må det bli vanskelig å være sur og grinete.

Men ble fansen fornøyd?

Du kan lese Dagsavisens anmeldelse av konserten her.

Kjetil Rennestraum har kommet helt fra Dale i Sunnfjord sammen med vennene Kristian Holen Eldevik og Ivar Kveane.

Han er ikke i tvil om hva han synes om konserten.

– Den var jævlig bra, altså. Jeg har sett dem én gang, i Trondheim. Det var helt rått. Jeg synes egentlig det var bedre i dag enn hva det var i Trondheim.

Han har selvsagt Metallica-vesten på.

– Jeg har sydd på patchene selv!, sier han.

Kristian Holen Eldevik, Kjetil Rennestraum og Ivar Kveane har reist langt for kveldens og festivalens høydepunkt. I hvert fall for dem. (Eivind Tangen)

Han sier Metallica er favorittbandet hans, og at han har hørt på dem siden han var seks år gammel.

– Yndlingsalbumet er «Kill ‘Em All», sier han.

Vennegjengen dro fra Dale til Oslo og rett på konsert.

– Stemninga er helt unik. Det er Tons of Rock, det er 10-årsjubileum – det er helt strøkent. Vi skal være her helt til søndag. Det er weekend, pluss litt til i Oslo. Det blir helt rått.

Mer dedikert enn noen andre, ryktes det om at det befinner seg en rogalending på festivalen, som har sett Metallica mer enn 100 ganger. Han er umulig å finne etter konserten. Han befinner seg sikkert backstage med James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett og Robert Trujillo.

Les også: Tons of Rock er i gang: – Å komme hit er jo rene sydenstemninga!