Tons of Rock er i gang: – Å komme hit er jo rene sydenstemninga!

Sola steiker på Ekebergsletta onsdag, med tusenvis av rockere og metallentusiaster på vei til Festivalen Tons of Rock.

«Apotek1 har vannposer og solkrem til bleike rockere», lød en reklame. Det var mange bare og tatoverte overkropper å se på sletta onsdag.

I øyeblikket festivalområdet åpnet og publikum strømmet på, sto flammene i været på toppen av portene.

Det tok ikke mer enn et par minutter før bordene ved baren «Tons of Pils» hadde begynt å fylle seg med øltørste festivalgjengere. Nordlendingene Håkon Hartvigsen, Stian Gunnarsen og Pia Vik hadde satt seg ned med en øl i sola.

– Vi kom fra 8 grader og striregn i går på flyplassen. Å komme hit er jo regne sydenstemninga!, sier Hartvigsen.

Håkon Hartvigsen, Stian Gunnarsen og Pia Vik (Eivind Tangen)

Det råder ingen tvil om hva som er øverste prioritet onsdag.

– I dag er det Metallica som står øverst på lista. Vi har vel sett dem fem-seks ganger før, tror jeg, sier Gunnarsen.

Gjengen skal være på festivalen hele uken. Om været skulle slå om, er nordlendingene beredt.

– Sydvest og slagstøvler er pakket med, så det gjør ingenting om det kommer litt regn, mener Hartvigsen.

Festivalen har over femti band de neste dagene, og foruten Metallica glimter de til med navn som Judas Priest, Greta Van Fleet, Tool og ZZ Top. Spennet er stort i typen rock ‘n’ roll det bys på. Alt fra 80-tallsrockerne Europe, til bekmørk svartmetall som norske Tsjuder og polske Batushka.

Publikum under brasilianske Nervosa. Tons of Rock, 2024. (Mode Steinkjer)

Tons of Rock er i gang, det samme er stagediverne. (Mode Steinkjer)

Røkelse og paver og sånt

Kathrine Kråkenes er en av dem som gleder seg til det polske black metal-bandet Batushka, som tematisk er preget av østlig ortodoks kristendom – snudd på hodet. Hun har sett bandet før og synes de gjorde inntrykk, med en scene hvor musikerne er kledd i munkekapper og scenen er lyssatt med stearinlys.

– Det var varmt! Det var kraftig kost. Det var jo røkelse og paver og alt mulig. Det var absolutt verdt det.

– Litt som en omvendt messe?

– Absolutt. Jeg ble messet inn, for å si det sånn.

Hun gleder seg til en rekke andre band på festivalen.

– Må være så ærlig som å si ZZ Top! Og Uriah Heep. Og Satyricon, SPAN og Seigmen. Det går litt opp og ned og fram og tilbake i tid, men dette blir kjempebra. Jeg har jo med meg ei venninne her også, som kommer helt fra Lofoten.

Kathrine Kråkenes og Mariann Helen Lorensen på Tons of Rock. (Eivind Tangen)

Mariann Helen Lorensen fra Lofoten skal være med venninna hele festivalen.

– Jeg gleder meg til ZZ Top, og er veldig nysgjerrig på Tool. Det tror jeg blir bra.

– Hipp Hipp! Vi hater jubileum!

Det myldret av publikum når bandet Black Debbath åpnet festivalen med låta «Hipp hipp! Vi hater jubileum!», til stor fornøyelse fra publikum, og energinivået var høyt.

Black Debbath åpnet Tons of Rock 2024. (Mode Steinkjer)

Black Debbath åpnet Tons of Rock 2024. (Mode Steinkjer)

Publikummer under Black Debbath. (Eivind Tangen)

Hvordan i all verden det skal bli plass til alle sammen når besøkstallene topper seg, er ikke kjent. Men om festivalens logistikk så langt skulle vitne om noe, har trolig arrangørene av Tons of Rock det hele under stålkontroll.

Festivalen fylles selv 10-årsjubileum i år, og har tidligere blitt gjestet av legender som Guns N’ Roses, Ozzy, Ghost, Pantera, Slayer, Iron Maiden, Black Sabbath og KISS.

Strømmer til

Køen til Tons of Rock begynte faktisk allerede utenfor Oslo Sentralstasjon onsdag formiddag, og strakte seg rundt hjørnet. Det var det nemlig satt opp en bod hvor festivaldeltakerne kunne skaffe seg festivalbånd.

Ved spor 19 gikk det busser direkte til Ekeberg, hvor rockefestivalen finner sted.

Hele 24 direkteavganger i timen skal lose de 37 000 menneskene som er ventet å ta turen innom festivalen på onsdag.

I forkant av åpningen av festivalen vitnet det enorme festivalområdet om hvor mange publikummere som er ventet å komme.

– Vi regner med det kommer omtrent 150 000 mennesker fordelt på de fire dagene, onsdag til lørdag, sa festivalens pressesjef, Lars Tefre Baade, til Dagsavisen.