Festivalsjefen: – Dette er mitt personlige korstog

– Sofienberg er en flott grønn lunge, og et fristed i Oslo, som er rent estisk vakker. Parken gir en veldig fin ramme for å skape et arrangement. Jeg gikk her for mange år siden og tenkte at her hadde jeg lyst til å gjøre noe, fordi det er så fint der fra før.

Det sier festival-gründer Peer Osmundsvaag rett før tiårsjubilanten Piknik i Parken (Pipfest) sparkes i gang i Sofienberg-parken på Grünerløkka torsdag.

– Det er jo teknisk sett ti år siden vi starta opp, med ungdomsopprør og trassalder. Når man er ti år er man kanskje forbi trassalderen. Det er så synd at man bare gjør det bare én gang i året. Jeg er ivrig på å få til mer. Og så er det et helt år til neste gang. Jeg gleder meg til å ønske folk velkommen inn i vårt univers i de tre dagene som kommer.

Osmundsvaag er rask til å nevne diskusjonen rundt det å legge beslag på den offentlige parken, som brukes hyppig av Hvermannsen til daglig, før Dagsavisen rekker å spørre. Han sier at han reflektert rundt det.

– Man skal ha respekt for alle, og vi skal huske på det store bildet. Vi prøver å gjøre så godt vi kan for alle. Dette er ikke et prosjekt som gjøres av kommersielle grunner. Det er mer for å vise at det går an. Det er privateid, for all del, og selv om det er stort, så er selve eposen i festivalen der fortsatt. Vi har et formål, sier Piknik-sjefen.

«Pipsjonister» og lokalmat

Han nevner blant annet samarbeid med Spireverket og Sofienbergprosjektet. Pipfest arrangerer en egen konsert med bandet ULD på lørdag, som er et veldedighetsprosjekt med valgfri donering. Overskuddet går til Sofienbergprosjektet. Dette kalles «Ideell Piknik».

– Vi har invitert «Pipsjonistene» på Sofienberg til å komme på lørdag for å se på, hvor vi serverer vafler og kaffe. I går hadde vi elevene fra Sofienberg på besøk på «følg en voksen-dag», hvor de fikk arbeidserfaring.

Han nevner også det lokale brygghuset, og lokalmat.

– Vi gjør dette fordi vi oppriktig har lyst til å gjøre det. Vi har også en flate hvor vi kan vise fram det lokale. Vi prøver å gjøre det så syttitalls som mulig, sier den mangeårige konsertarrangøren.

Denne vennegjengen fra Oslo hygget seg under fjorårets Piknik i Parken. (Mode Steinkjer)

Business class

– Nå har det vært en del saker om VIP-billetter på festival, og stadige voksende forskjeller. Også Pipfest har en slags VIP-variant, kan vi se, som heter «PIP Deluxe»?

– Utgangspunktet er at vi har hatt noen sommerfester hvor bedrifter har tatt kontakt. Vi har et prøveprosjekt hvor firmaer kan kjøpe ti billetter til en viss pris hvor de får en litt mer behagelig festivalopplevelse. Det prøver vi. Der har vi satt av et lite område, sier Osmundsvaag, og fortsetter:

– Det er ikke meningen å gjøre det til noe særlig VIP egentlig, det er ikke sånn vi er. Utgangspunktet er et slags sommerfest-område hvor noen bedrifter har eget bord, egen bar med 20-årsgrense og egne toaletter. Det er ikke noe opphøyde greier.

Osmundsvaag sier at han ikke er sikker på om «PIP Deluxe» videreføres til neste år.

– Vi må prøve ut nye ting hele tiden, for å få et budsjett i balanse. Det er en såpass stor arena med så mye variert som gjør at alle kan bli fornøyde.

Dette har vi ventet på, sommer og festival i Oslo. Her fra Piknik i Parken, 2023. (Mode Steinkjer)

Kollektiv-rabatt

På Pipfest sine hjemmesider står det også to forskjellige festivalbillettpriser: Ordinær festivalbillett for tre dager koster 2495 kroner. «PIP 10 Plus» er en egen billett hvor man rett og slett kan samle en gjeng på ti personer og kjøpe billetter til 2070 kroner billetten.

– Denne løsningen skilte seg litt ut fra andre festivaler. Hva er filosofien bak?

– Kostnadene har gått opp, lønningene har gått opp, alt er gått opp. Men jeg kan ikke overføre all den prisstigningen på festivalbilletten. Det går ikke an. Da må man tenke på nytt, kanskje om hele måten vi lager festival på. Øker vi prisene for mye, kommer ikke folk. Kutter vi, må vi også kutte i line-up.

– Dere appellerer til kollektivet, som igjen blir ambassadører for Pipfest ved å få med seg nye gjester? Høres jo ikke så dumt ut det, da?

– Jeg gjør i alle fall mitt beste for at flest mulig skal kunne komme. Dette er jo hjertebarnet mitt, mitt personlige korstog, rett og slett. Jeg prøver å følge med på hva folk har råd til. Jeg satte billettprisene i september i fjor, og tenkte: «Ja, dette er ok». Og så kom jeg til januar i år, og ble usikker igjen. Vi forsøker å være dynamisk i møte med prisstigningen selv. Det er ingen forutsigbarhet for oss lenger heller.

– Så store som vi er

– Nå har Pipfest vokst på de ti trass-årene. Har dere noe mål om å avansere, og nærme dere Øya i størrelse?

– Nei. Vi håper å kunne slå rot her i Sofienbergparken, men vi må ta hvert år som det kommer. Og vi skal være akkurat så store som vi er akkurat nå, sier Osmundsvaag.

Han sier han prøver å lage en festival for de som ikke er så glade i fullstappet festival hvor det er trengsel og dokø.

– Nå kan jeg så klart ikke garantere for at det ikke blir dokø da, men du skjønner tegningen. Det er ønsket mitt. Om jeg får det til, er en annen sak.

Han sier også at det er begrensninger, sceneteknisk, fordi festivalen må rigge opp og ned på to dager. Det betyr at de må bruke en trailerscene, som har begrensning på hva den tåler av vekt i taket. Dette har endt med at artister som Massive Attack og Stormzy har måttet gå for andre løsninger når det kommer til det scenetekniske.

Grace Jones er en av mange store artister som har besøkt Piknik i Parken. (Mode Steinkjer)

Britiske stjerner og fransk overraskelse

– Det blir ikke noe stadionformat her. Det skal være behagelig for naboene også. Jeg håper også at folk kommer til oss for den totalopplevelsen, og ikke bare for den største artisten.

– Hva gleder du deg mest til på årets festival, forresten?

– Jeg gleder meg til 8000 mennesker stå i parken med store smil om munnen. Folk som møter andre folk for første gang, folk som møter igjen gamle kjente. Jeg vet det høres ut som en klisjé ut, men fellesskapet i musikken: Det er et eller annet med det, så klart. Det at folk kommer sammen på en analog møteplass, hvor man kan glemme sine hverdagslige utfordringer. Og å få en felles opplevelse.

Og så er festivalsjefen, som selv er den som booker for festivalen, svært så fornøyd med å ha fått tak i Massive Attack.

– Etter hva jeg har hørt fra Danmark, skal de levere helt amazing. Og så bare håper jeg at alle andre er like gira som meg. L’Impératrice på lørdag tror jeg kan bli en fransk disko-overraskelse for folk. Jovialt og god stemning. Og Ane Brun, selvfølgelig. Det er alltid fint med overraskelsene, avslutter Peer Osmundsvaag.

---

Fakta Piknik i Parken

Sofienberg-parken 13.-15. juni 2024

Arrangert første gang i Vigelandsparken i 2014

Flyttet til Sofienberg-parken 2018

Blant årets artister er Stormzy, Massive Attack, Metteson, Highasakite, Ane Brun, Frida Ånnevik, Mari Boine, Hannah Storm, Ari Bajgora, No. 4, Arif, Hillari, med flere

---

