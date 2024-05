Slår ring om Oslo Nye Teater: – Vi trenger ikke færre scener, vi trenger flere

– Vi vil ha en stille demonstrasjon der vi gir uttrykk for at Oslo Nye Teater må bestå, og det gjelder alle fire scenene våre, sier Ilene Sørbøe, som er dramaturg på Oslo Nye og kunstnerisk leder for Oslo Nye Borgerteatret.

Oslo Nye Teater står i en økonomisk krise. For å unngå konkurs er de avhengig av millionstøtte. Forrige uke ble det klart at byrådet gir 30 millioner til det kommunalt eide teatret i revidert Oslo-budsjett. Men de 30 millionene kommer med forbehold: De må kutte ned til én scene.

Det har skapt reaksjoner blant langt flere enn bare de ansatte ved teateret. Fredag morgen hadde i overkant av 1000 mennesker en stille markering hvor de bokstavelig talt slo ring om Oslo Nye Teater. Flere kom også med klare beskjeder til politikerne.

Byrådet i Oslo har gitt 30 millioner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett for å unngå konkurs - men kommer også med krav til nedskalering. Det har skapt reaksjoner. (Kari Kristensen)

– Tar du bort en scene, så mister du sakte men sikkert Oslo Nye Teater slik som det er i dag, sier Sørbøe.

De fire scenene hun sikter til som utgjør Oslo Nye er Trikkestallen, Teaterkjelleren, Centralteatret og Hovedscenen.

Les også: Faren til Nikolai har vært fengslet nesten hele livet hans. «Ulrik» har ligget i armkroken til en morder og sett Flåklypa i fengsel

Politisk maktkamp vi ikke kan kontrollere

– Vi opplever også at det er blitt en politisk kampsak innad i byrådet, hvor fremgangsmetoden til byråd Anita Leirvik North ikke har vært ryddig, Sørbøe.

– Det ble gitt et muntlig ønske om at vi skal komme med forslag om hvordan vi skal nedskalere, og ikke lenger være Oslo Nye slik vi er i dag.

Det ble muntlig gitt på telefonen 22. Mai, ifølge Sørbøe.

– Tidligere har hun sagt at hun vil gjøre det hun kan for å redde Oslo Nye, og at vi da fikk seks virkedager på å skulle lage en plan for alternativer, gjør at vi føler at det pågår en politisk maktkamp som vi ikke kan kontrollere, men der vi blir ofrene for det.

Stille markering utenfor Oslo Nye Teater fredag morgen. (Kari Kristensen)

– Oslo Nye er demokratisk eid av Oslo kommunes innbyggere. Skal ikke demokratiet få sette noen føringer når de legger 30 millioner på bordet?

– Eier må også ta sin del av ansvaret her, med tanke på situasjonen teateret har vært i, vi har hatt store, uforutsette utgifter som ikke står i forhold til bevilgningen vi har fått over mange år. Oslo Kommune må passe på Oslo Nye AS. De skal overhode ikke legge seg bort i den kunstneriske friheten, men ivareta Oslo Nyes samfunnsoppdrag som kulturinstitusjon. De skal ha en armlengdes avstand. Det er et prinsipp som det nå oppleves at de tukler med, sier Ilene Sørbøe.

Skuespillere ved Tigerstadsteatret som nå spiller i stykket «Dragen», hadde møtt opp i kostymene sine. «Tigerbussen» står opprigget i Sofienbergparken, og skuespillerne har tatt en pause før forestilling for skolebarn på Grünerløkka, for å vise solidaritet med skuespiller-kolleger.

– Dette prioriterer vi lett. Fordi det er så viktig at det ikke skjer at Oslo Nye legger ned scener, sier Janne Starup Bønes.

Martin Karelius Østensen, Janne Starup Bønes og Nora Andvig fra Tigerstadsteatret var noen av de mange som hadde møtt opp for å vise solidaritet med Oslo Nye Teater fredag morgen. (Kari Kristensen)

– Vi trenger ikke færre scener, vi trenger flere. Det er allerede for få teater. Scenekunsten er så viktig, og man ser jo bare på stykket vårt “Dragen”, ute til barn, er med på å gi kultur til barn som er kjempeviktig. Det handler om mangfold, sier Nora Andvig.

– Vi trenger mangfoldet og forskjellige scener. Mer kultur ikke mindre, sier Bønes.

– Det er helt katastrofalt om Oslo Nye må legge ned. Det går i en helt gal retning. Det trengs mer kunst fremover, sier Martin Karelius Østensen.

Byrådet i Oslo sine krav til Oslo Nye Teater om å nedskalere, fikk mange kulturfolk til å ta til gatene fredag. (Kari Kristensen)

Les også: Byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett. Men pengene kommer med forbehold

Thorbjørn Harr: – Hele teaterfeltet lider

Også Thorbjørn Harr, som det siste året har vært på TV-skjermen som den gamle Høyre-legenden Kåre Willoch i NRK-serien «Makta», hadde møtt opp for å vise solidaritet:

– Det er for å støtte opp om våre kjære kollegaer på Oslo Nye spesielt, og hele teaterfeltet generelt, sier Harr.

Thorbjørn Harr var en av mange som hadde møtt opp for å slå ring om Oslo Nye Teater fredag morgen. (Lars Opstad)

– Det som Oslo Nye lider av, gjennom underfinansiering i mange år, det lider hele teaterfeltet på. Dette er bare første tegn på at noe er alvorlig gærent, og gjøres noe med, om man vil ha teater i Oslo og Norge.

– Hva er din beskjed til politikerne?

– Det er at de må bevare kulturen i Oslo, rett og slett, sier Harr.

Byråden: Målet er å unngå konkurs

Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring i Oslo, svarer følgende på kritikken fra Sørbøe:

−Vi har møte med ledelsen i ONT i dag og vil diskutere planene de har levert og kommer til å levere. Mitt mål er å redde teateret fra konkurs.

Les flere kultursaker her