Evenrud: Frykter at Oslo Nye må leie inn Nationaltheatrets produksjoner

Oslo Aps Eivor Evenrud mener stortingspolitiker for Høyre Tage Pettersen har blandet seg i saken om Oslo Nye Teater. Pettersen svarer på sin side med å hevde at Evenrud driver med konspirasjonsteorier.

Fredag samlet over 1.000 mennesker seg for å vise støtte til Oslo Nye Teater. Teateret står nemlig i en økonomisk krise og er avhengig av millionstøtte for å unngå konkurs. Forrige uke ble det klart at byrådet gir 30 millioner til det kommunalt eide teateret i revidert Oslo-budsjett. Men de 30 millionene kommer med forbehold: De må kutte ned til én scene.

Eivor Evenrud forteller blant annet til Dagsavisen at det blir tatt grep i kulturpolitikken som ikke er diskuterte eller åpne og som dermed vil gå på bekostning av Oslo Nye Teater. Evenrud viser til Høyre-politiker Tage Pettersen sine nylige uttalelser, og frykter planene om underjordisk teater ved Tullinløkka i Oslo står i fare:

– Tage Pettersen i Høyre har sagt at han gå vekk fra Tullinløkka-alternativet og at han er helt sikker på at det finnes scener i Oslo som kan gjøre at Nationaltheatret ikke lenger trenger den scenen de har – at de kan flytte inn på en annen scene, sier Eivor Evenrud, som sitter i kultur- og utdanningsutvalget for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre.

Les også: Slår ring om Oslo Nye Teater: – Vi trenger ikke færre scener, vi trenger flere

– Totalt uakseptabelt fremferd

Onsdag kveld kom Evenrud med saftig kritikk av byrådet på Facebook, etter å ha vært i bystyrets spørretime samme dag, som handlet om Oslo Nye Teater og byrådets håndtering av saken.

«Noe skjer mellom 15. mai og 23. mai. Byråden bekreftet i dag at det ble tatt en tlf. (!) 22. mai til styreleder i Oslo Nye Teater. Det var i den telefonsamtalen byråden ba teateret utrede å drifte videre med kun Trikkestallen, eller med halvert tilskudd. Fristen hun gir dem, er fredag 31. mai. Altså seks virkedager», skrev Evenrud, og fortsatte:

«Dette er totalt uakseptabelt fremferd fra byråden. Det er brudd på vedtatte mål for Oslo Nye Teater, og brudd på alle vedtatte prinsipper for eierstyring. Bystyret vet ikke om dette muntlige oppdraget per telefon før i dag.»

Hun kritiserte stortingspolitiker for Høyre, Tage Pettersen:

«Tidligere den dagen, 22. mai, er Tage Pettersen, Høyres kulturpolitiker på Stortinget, ute i media og lanserer forslaget om å skrinlegge Tullinløkka-planene for Nationaltheatret. Nationaltheatret må flyttes ut før Statsbygg lander noe, og ‘teatrene og scenene i Oslo må sette seg sammen for å se hva som er mulig,’ sier Høyres nasjonale kulturpolitiker. Han har stor tro på at det vil finnes scener uten Tullinløkka-alternativet.

Merkelig sammentreff. Det så nemlig lenge ut til at Oslo Nye Teater kunne reddes, og vi vet jo at pengene finnes. De er til og med satt av i byrådens eget budsjettforslag», skrev Evenrud.

Evnerud viser til Tage Pettersens intervju med Klassekampen hvor han foreslår å skrinlegge planene om underjordisk teater på Tullinløkka i Oslo.

– Jeg tror ikke dagens teater tåler å vente på at Tullinløkka eventuelt blir klart, sier han til avisa.

Frykter sammenheng med Nationaltheatret

– I realiteten finnes ingen scener der de kan flytte inn. Det finnes bare Oslo Nye Teater i Rosenkrantz' gate, sier Evenrud til Dagsavisen.

Evenrud frykter at dette henger sammen.

– Det er fordi det skjer en veldig rask vending i Oslo Nye på få dager, samtidig som at Tage Pettersen mener Nationaltheatret vil bli rehabilitert og at det finnes andre scener i Oslo.

Evenrud lurer på om at det er politisk styrt fra byrådet og Pettersens side: At de vil flytte produksjonene fra Nationaltheatret til Oslo Nyes scener, og dermed må Oslo Nye gi opp mye egenproduksjon.

I overkant av 1000 mennesker møtte opp fredag morgen utenfor Oslo Nye Teater for å bokstavelig talt slå ring om teateret. (Kari Kristensen)

– Det mangler en politisk begrunnelse for det som skjer med Oslo Nye Teater nå. Den finnes ikke noe sted, og den gis ikke.

– Det skjer veldig raskt. Og de få argumentene som er kommet, stemmer ikke. For eksempel, ved å ha Oslo Nye, så går det på bekostning av andre scener i Oslo, men det stemmer jo ikke.

Tvert om, mener Evenrud, at det er helt motsatt:

– Man får mer kultur av jo mer man investerer i kultur. Det som har skjedd i Oslo er jo tvert om at det har dukket opp nye scener, sier Ap-politikeren, og peker på steder som Vega Scene, Kloden, Tigerstadsteatret, nytt Deichman bibliotek og nytt Munchmuseum.

– Alle de tingene her har skjedd de siste årene. Det er jo ikke sånn at Oslo Nyes eksistens truer disse, tvert om.

Les også: Byrådet setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert budsjett. Men pengene kommer med forbehold

Etterlyser åpen og grundig debatt

– Jeg håper fortsatt at vi kan finne sammen med Høyre og Venstre om å bevare hele Oslo Nye, og det handler om at vi må bevilge de pengene som vi jo har, og er avsatt i budsjettet. Og så må vi bruke ordentlig tid, som gjerne vil si det neste året, på å se hvilke endringer teateret er nødt til å gjøre. Vi må ha en åpen og grundig debatt om hva vi ønsker av kulturliv i Oslo.

– Men det er jo ett Oslo-budsjett. De 30 millionene må vel tas fra en plass?

– Vi har 3,4 milliarder i handlingsrom. Pengene finnes. Vi kan ikke ha et sånt forbehold, med en så kort frist. Vil man utrede en sak, så må man gjøre det skikkelig, sier Evenrud.

– De ansatte har ikke fått sagt noe. Man kan ikke sette en seks dagers virkefrist. Det er ikke ryddig overfor noen, avslutter Evenrud.

Pettersen: – Konspirasjonsteorier

– Etter å ha lest Facebookposten på Eivor Evensruds side må jeg si at dette var konspirasjonsteorier av rang, blandet med faktafeil, svarer Høyres stortingsrepresentant Tage Pettersen på mail til Dagsavisen.

– Selvfølgelig er jeg opptatt av å snakke med våre kulturpolitikere regionalt og lokalt, men det er primært for å få innspill til vår nasjonale politikk og ikke for å påvirke lokale beslutninger. Og jeg har ikke diskutert bruken av Oslo Nye Teater med kulturbyråd North.

Stortingets spørretime Oslo 20220105. Tage Pettersen (H) stiller spørsmål til i den muntlige spørretimen i Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

Pettersen skriver også at han aldri har tatt til orde for å skrinlegge Tullinløkka-alternativet, men sagt at oppgraderingen av Nationaltheatret bør deles i to faser der fase en som er oppussing og modernisering av dagens bygg ikke har tid til å vente på en eventuell endelig løsning for Tullinløkka-alternativet.

– Da har jeg sagt at scenene i Oslo må sette seg sammen for å se etter en midlertidig løsning som er god nok. Dette er ikke noe nytt budskap fra min side, men noe som er uttalt i media ved flere anledninger tidligere også, sier Høyre-politikeren.

– Så Evenruds frykt om at jeg som opposisjonspolitiker på Stortinget skal ha en finger med i Oslos kulturpolitikk er nok sterkt overdrevet, avslutter Tage Pettersen.

Evenrud: Viser til sak i Klassekampen

På spørsmål om «konspirasjonsteorier» viser Evenrud til saken i Klassekampen 22. mai.

– Artig vri fra Pettersen. Det han faktisk har sagt, er jo at «det eneste fornuftige er å frikoble diskusjonen om en ny scene og Tullinløkka fra rehabiliteringen.» Realiteten er at midlertidig scene for Nationaltheatret henger uløselig sammen med rehabiliteringen, svarer Evenrud.

Hun fortsetter:

– Pettersen kan ikke overlate dette til de andre scenene i Oslo, noe han gjør ved å be dem sette seg sammen for å se etter en løsning som er god nok. Også kan jeg hilse fra Oslo og si at vi per i dag ikke har tomme scener eller teaterbygg som kan løse «nøtta» Pettersen snakker om. Hvilke scener mener Pettersen at Nationaltheatret skal flytte inn i? Det spørsmålet ser jeg han fortsatt ikke svarer på.

– Altså, vil man ha en levende kulturhovedstad med internasjonal klasse, så må man satse mer på kultur- ikke mindre, avslutter Eivor Evenrud.

Dagsavisen har også forelagt Evenruds kritikk for Oslos kulturbyråd Anita Leirvik North, men ikke fått svar.