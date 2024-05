– Superlettet over at de ansatte har jobb etter sommeren

– Vi er superlettet for at vi har løst den akutte krisen og kan melde til de ansatte at de har jobb etter sommeren, sier teatersjef ved Oslo Nye Teater, Runar Hodne.

13. mai meldte Oslo Nye Teater i en pressemelding at de ikke har tilstrekkelig likviditet til å opprettholde driften over sommeren, og det på tross av at teateret har hatt økning i besøkstall.

Torsdag meldte Aftenposten at byrådet i Oslo setter av 30 millioner kroner til Oslo Nye Teater i revidert kommunebudsjett for 2024.

Kommer med forbehold

Avisen skrev også at midlene kommer med forbehold: «Teatret får i oppdrag å utrede flere alternativer for teaterdriften, herunder fremtidig drift med en redusert aktivitet og et betydelig lavere tilskuddsnivå.»

Vilkår og forutsetninger for bistanden skal byrådet komme tilbake til i løpet av juni, skriver Aftenposten.

– Hva tenker dere om forbeholdet?

– Det krever grundig arbeid over tid for å finne fram til hva som er mulig. Hva det innebærer, kjenner vi heller ikke til. Så her må vi bare jobbe sammen med byrådsavdelingen så godt vi kan, sier Jan Beckmann, administrerende direktør for det kommunalt eide teateret, til Dagsavisen.

– Så dere kjenner ikke til detaljene i det hele tatt?

– Det er ganske store spørsmål som reises. Vi må gå i dialog med eieren vår hva det betyr. For å løse den krisa må vi vite hva eksakt hva det innebærer, sier Beckmann.

– Men går pengene til lønn, drift eller egenkapital?

– Et driftstilskudd vil jo gå inn og løse hele driftslikviditeten vår, og bidra til å bygge opp egenkapitalen. Vi har lønn, men vi har også husleie, vi har produksjonskostnader, fordi vi allerede har forpliktet oss til høstens forestillinger. Da vil dette gå bra, sånn isolert sett, med de midlene, sier Beckmann.

Oslo Nye Teater Situasjonen er kritisk. På grunn av underfinansiering over flere år og senvirkning fra pandemien står Oslo Nye Teater i fare for å måtte stenge dørene allerede i august, skriver forfatterne av innlegget. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Hvordan har dialogen med byrådet vært?

– Vi har i bunn og grunn hatt en god møtende dialog med byrådsavdelingen hele veien. Vi har vært i innspillmøter i kulturutvalget, i møter med politikere på befaringer her og mer, sier Beckmann.

– Vi har også søkt midler for 2025, som skal bli behandlet i høst, og vi er jo også avhengig av midler til program som allerede er satt, og laget. Det er derfor det er litt uro her, sier Hodne.

Oslo Nye Teater søkte 94 millioner i driftstilskudd for 2025.

– Kjenner på de samme utfordringene

Det Norske Teatret varslet også et tosifret millionunderskudd ved årsmeldingen sin i år, og mottok 9 millioner fra regjeringen tidlig i mai. Teatersjef for Det Norske Teatret, Erik Ulfsby, fortalte Dagsavisen at teateret likevel hadde svært gode besøkstall. Det samme gjelder Oslo Nye Teater.

– Vi er i nøyaktig samme båt som de andre kulturinstitusjonene, og kjenner på de samme utfordringene. Dette eskalerte veldig i fjor. Det ene er prisutviklingen, publikums reduserte betalingsevne, i tillegg til lønnsoppgjøret og et historisk pensjonsoppgjør. Det er faktorer som vi ikke har noen påvirkning på, sier Beckmann.

– Det er årsaken til problemet. Men vi kjente på dette for et år siden. Programmet vi har lagt opp til for året er et program som er tilpasset utfordringene våre, uten at det går utover de kunstneriske ambisjonene våre. Jeg opplever at vi har et godt og bærekraftig prosjekt framover, sier Hodne.

Han legger til at det forutsetter at Oslo kommune som eier opprettholder de ambisjonene de har for teateret sitt.

– Vi må kunne få pengene vi trenger for å drifte på det nivået vi gjør. Vi forholder oss til Hammersborgerklæringen. Vi har en annen eier enn de fleste andre teater i Norge. Så vi er helt avhengig av kommunen, først og fremst, avslutter Hodne.