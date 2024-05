Nasjonalerotikken blomstrer i ny norsk humorserie

---

«MILF of Norway»

Regi: Rune Denstad Langlo

Norge, 2024

Max, 21. mai

Det er lett å forestille seg hvordan «MILF of Norway» kunne sporet av i retning det spekulative og masete. Da blir man desto gladere av å se at serieskaperne faktisk lykkes i måten de tøyler dette potensialet. Ikke dermed sagt at serien på åtte episoder skygger unna de mørke understrømmene tittelen hinter til. Ja, det handler om erotikk og sex, også porno, men den er underordnet seriens reelle temaer, de som handler om begjær og skam, ekteskapelig stagnasjon, den berømmelige førtiårskrisa og det å innse at man likevel ikke vil kunne leve opp til egne eller andres forventninger. Dypest sett handler det om ensomhet.

Mariann Hole spiller Lene i serien som består av åtte episoder på 25 minutter hver. Lene er seriens «MILF», et uttrykk som enkelt oppsummert er betegnelsen på modne kvinner, mødre, som menn tenner på seksuelt. Lene og ektemannen Lars bor i en pendlerkommune like utenfor Oslo. Han er advokat, hun jobber i reklamebyrå. Sønnen Mons sliter sosialt på skolen. Han kommer på kant med de «kule» jentene, men har teft for dyre sportssko som han selger videre.

Med andre ord er de en ganske ordinær middelklassefamilie hvor alle sliter med sitt og ingen ser særlig lengre enn sin egen nesetipp. Ekteskapet mellom Lene og Lars (Trond Fausa Aurvåg) er ikke lenger noe fyrverkeri det heller. Det er venninnen Kikki (Henriette faye-Schjøll) som uvitende åpner opp for Lenes nye bigeskjeft. Kikki har funnet ut at ektemannen Pål (John Emil Jørgensrud) bruker mye tid på en nettside med både erotiske profiler og hardere porno. Kikki ber Lene opprette en anonym profil på nettstedet for å sjekke ut hvem Pål kikker på.

Trond Fausa Aurvåg og Mariann Hole i «MILF of Norway». (Max )

Dette skjer samtidig med at Lenes venn og sjef Jon (Odd Magnus Williamsson) gir henne sparken dagen før konfirmasjonen til Mons (Fridjof Beer Roland). I fylla legger en bunadskledd Lene ut en selfie av et nakent bryst under sin nyopprettede nettprofil. Reaksjonen lar ikke vente på seg. Mennene på nettstedet vil ha mer, mye mer.

Som en MILF of Norway får Lene bekreftelse på egen kropp, og at menn fortsatt begjærer henne. Attpåtil tjener hun litt penger når menn «tipser» for stadig mer kreative erotiske kombinasjoner av norsk bunad og naken hud. Nasjonalerotikk er en merkevare som bokstavelig talt klikker, men ikke uten at Lene går «all in», som Emrik (Kim Falch) sier. Han har selv en profil hvor han selger pornografiske bilder og videoer av seg selv. Serien i seg selv er vel å merke langt mer antydende enn den er avkledd.

Regissør Rune Denstad Langlo har lagd fine små filmdramaer som «Nord» og «Jag etter vind», men har også vist humoristisk klo i «Welcome To Norway» og sist serien «Gutta på skauen». I «MILF of Norway» er humoren mer underspilt, og har noe av galskapen i seg som gjerne oppstår når A4-livet tiltes lett i retning de store krisene. Langlo skaper en gjennomgående dempet, likevel underfundig og morsom energi i serien, som for øvrig er skrevet av Cathinka Nicolaysen («Okkupert», «Helt perfekt)» og Christian A Owe («Heimebane», «Rådebank»).

Mariann Hole i «MILF of Norway». (Max )

Langlo er ikke redd for å gå tett på, og vektlegger den mørke humoren som ligger i de absurde situasjonene i for eksempel små ekteskapelige ragnarok, eller når skammen blusser i overflaten og begjæret legger seg i bakhold. Mariann Hole er virkelig god i dette spillet, hvor hun nærmest intuitivt skrur Lene-figuren inn i en troverdig ramme av skam og nedrighet, men også fandenivoldskhet når fasaden sprekker.

Lene trøstedrikker, har et vanskelig forhold til en mildt sagt egosentrisk far, og er vel bortimot verdens verste bestevenninne når det gjelder som mest. Forholdet hennes til Lars blir også stadig mer anspent, og han gjør det ikke lettere når han får en litt underlig sak på bordet. En gammel bekjent fra ungdomstiden, en raplegende spilt av eks Warlocks-rapper og skuespiller Andre Eriksen, vil gå til søksmål mot en pur ung rapper han mener har plagiert hans mest kjente låt. Lars får assistanse av den nyutdannede advokaten Aleksandra Rehman (Hibba Najeeb), og med gammel hip hop på hjernen og en ung advokat ved bordet mister han fort gangsynet.

Sammen og hver for seg ruser Lene og Lars seg fast i en hengemyr av forstillelser, samvittighetskval, frustrasjon og ganske så ulike former for nytenning. Serien drives av et gjennomgående godt skuespillerlag, hvorav flere åpenbart tar med seg erfaringene fra teatrets intensitet inn i en serie hvor alt koker ned til de små nyansenes spill. Hole graver fram humoren i det infame og forurettede, mens Fausa Aurvåg er god som en usympatisk selvdigger som formelig svetter dårlig samvittighet.

Henriette Faye-Schjøll og Henriette Lien i Max-serien «MILF of Norway». (Max )

I de mindre rollene er det herlig å for en gangs skyld kunne se Henriette Faye-Schjøll på film og ikke bare høre stemmen hennes, og det i en overbevisende rolle også utenfor teateret hvor hun viser evnen til å spille på den latente humoren. Falch, Jørgensrud, Roland og andre representerer ulike mannsroller i et mørkt humordrama som ikke minst handler om gutter og menn også. Menns ensomhet, tilkortkommenheten og følelsen av å bli avvist.

Manuset turnerer fint kompleksiteten rundt de vanskelige omstillingene som oppstår når tilværelsen brått blir uvanlig. Og det handler også om våre dagers «kaninhull», hvordan det mørke nettet spinner lokkende og latent farlige fantasiverdener et tasteklikk unna. Her lar helt vanlige mennesker seg lokke inn, enten av kyniske årsaker eller kanskje for å oppnå et fellesskap eller håpet om en aksept den virkelige verden ikke gir.

«MILF of Norway» er for øvrig den første norskproduserte serien når Warner Bros. Discovery slår sammen strømmetjenestene HBO Max og Discovery+. Barnet kaller de rett og slett Max, og lanseringen feires her til lands med bunadskledd nasjonalerotikk med start 21. mai.