Oddsfavorittene i Eurovision: Norge levnes lite håp

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Vi heier litt på han, sier Gåte-vokalist Gunnhild Sundli om sveitsiske Nemo.

Med låten «The Code» er Sveits spådd en andreplass av bookmakerne før Eurovision Song Contest i Malmö.

– Vi spilte sammen med Nemo i London foran 6000 folk, og han er utrolig bra live, sier Gåte-gitarist Magnus Børmark.

Bandet har allerede møtt flere av konkurrentene sine på preparty-arrangementer rundt omkring i Europa. De håper selvsagt å vinne selv, men dersom det ikke går veien, håper de at det er noe de liker som vinner.

– Det vil smake verre hvis det er noe vi ikke synes er bra, sier Sundli.

NTB snakket med dem i slutten av april, før avreise til Malmö.

Fire land i toppen

Hos Norsk Tipping er det Kroatia som nå er størst favoritt før finalen 11. mai, etterfulgt av Sveits. Trenden er lik hos de internasjonale bettingselskapene da NTB tok en sjekk mandag kveld.

Norges bidrag med låten «Ulveham» fra Gåte ligger nede på 12. plass hos Norsk Tipping. Der får man 100 i odds dersom de skulle vinne, noe som betyr at det regnes som svært usannsynlig.

Norske Marcus & Martinus spås på en 17. plass med låten «Unforgettable», som er Sveriges bidrag. De har en odds på 200.

Marcus og Martinus tror også at Sveits er en sterk konkurrent. De trekker også fram Kroatia og ikke minst Nederland, som stiller med låten «Europapa» av Joost Klein.

– Han er veldig populær rundt i Europa og har en veldig bra base rundt omkring. Så jeg tipper han kommer til å gjøre det bra, sier Martinus om Nederland til NTB.

Tror det blir jevnt

På toppen av oddslisten til Norsk Tipping er det nokså jevnt mellom Kroatia, Sveits, Ukraina og Italia.

Kroatia har 2,75 i odds på låten «Rim Tim Tagi Dim» av Baby Lasagna. De tre neste har mellom 4,25 og 6,50 i odds. Nederland ligger på femteplass med 12 i odds.

I fjor var det oddsfavoritten Loreen fra Sverige som stakk av med seieren.

– Jeg tror det blir mye mer jevnt i år enn det var i fjor, da Loreen var med. Jeg tror det kan bli et veldig artig år, og så blir det selvfølgelig litt vanskeligere for oss i år når Sverige vant i fjor, sier Marcus til NTB.

– Så det blir tøft for oss, men vi er jo med fordi vi har lyst til å vinne.

Hyller hverandre

Både Gåte og Marcus & Martinus hyller hverandres låter.

Gåte-vokalist Magnus Børmark forteller at de var på plass under finalen i Melodifestivalen i Sverige for å heie fram Norges ekstrahåp.

– Vi snakker konsekvent svensk til dem når vi møter dem rundt forbi, sier han.

Og legger til:

– De er jo steinbra. De er jo dritdyktige. Men det er et annet type nummer enn oss. Og det er det som er kult med Eurovision, at det er så mye forskjellige kvaliteter i de forskjellige numrene, sier Børmark.

Marcus snakker også varmt om Gåte.

– Jeg synes de er bra. De står jo ut litt fra alt annet. Jeg har en følelse av at det er noe som kan gå veldig bra eller motsatt. Men vi håper selvfølgelig på det beste for Norge. Vi er jo nordmenn, vi har lyst til at Norge skal gjøre det bra i Eurovision.

Norge og Gåte skal i ilden i semifinalen førstkommende torsdag, hvor de kjemper om plass i finalen lørdag. Marcus og Martinus er allerede kvalifisert til finalen siden Sverige er arrangør.

PS! Tirsdag klokken 21 avvikles den første av to semifinaler i årets utgave av Eurovision Song Contest i Malmö. Norge deltar i den andre semifinalen torsdag 8. mai. Marcus og Martinius, som altså representerer Sverige, er allerede sikret en plass i finalen fordi landet er vertsnasjon.

