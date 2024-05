Helgens nye låter: Hedda Mae jager troll og Aden Foyer nattens dronning

Hedda Mae. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Hedda Mae

«La Di Frickin Da»

---

Hun har skyndet seg sakte, Hedda Mae fra Bergen. Første trinn på en svært lovende karriere fikk et naturlig tilbakeslag etter en oppsiktsvekkende god opptreden på Bylarm i 2020. Etter pandemien satte en midlertidig stopper for alt, ga hun ut EP-en «This Might Get Loud» i 2022, og gjorde nok en Bylarm-opptreden som befestet posisjonen hennes som en kommende popstjerne. Med en slik plattform kommer også reaksjonene - både på godt og vondt.

Først nå følger hun opp, og «La Di Frickin Da» er en reaksjon på de første hatkommentarene hun fikk fra nettroll. En energisk, småsinna og smittsom poplåt som bør slå inn i forsommeren med kommersiell fart, men også med egenarten og lekenheten som gir Hedda Aalvik Grønhaugs musikk dybde. Benjamin Giørtz var medkomponist og på produsentsiden også ved forrige korsvei, da særlig låten «Another Stranger» gjorde det bra. Han er også samarbeidspartner her, på en låt som bobler av overskudd og motmæle mot de som forsøker å holde andre nede. Hedda Maes oppskrift er krystallklar, de kunne trengt litt kjærlighet.

Amanda Kamara: «Better Days» (Chai Saeidi)

---

4

LÅT

Amanda Kamara

«Better Days»

---

Det blåser en soulvind over landet, og på en god bølgetopp kommer den melankolske lyden av sommeren fra Amanda Kamara. Hun er en vokalist og artist som plasserer seg midt i neosoul-sjangeren med «Better Days», en litt eksperimentell låt som slett ikke går inn på et A4-ark. Dette er lekent, skurrende og musikalsk utfordrende, skapt som en bittersøt affære hvor jazzen aldri er langt unna. Rytmisk er det nesten i nærheten av bossa, vibrerende og filmatisk på en sånn måte at man innimellom hører noe nær et slektskap med den franske 60-tallsgullalderen av kvinnelige popsangere, og hvor RnB og soul lurer mellom linjene.

Inntil nå har det ikke vært mange spor av Amanda Kamara på strømmetjenestene. Men noen har sett og hørt henne med Beharie i lang tid. Hun sto på scenen i forestillingen «Moulin Rouge» på Chateau Neuf i vinter, og har også som vokalist hatt en fot innenfor nettopp jazzmiljøet. «Better Days» er første låt fra den kommende EP-en «The Life of APP». Først og fremst er den energisk og full av fandenivoldsk sjarm, med personlighet og en stemme som vi mistenker har en uendelig rekkevidde. Skrevet av henne selv, mens produksjonen som kanskje tar en sving eller to for mye, er gjort sammen med Marit Othilie «Jouska» Thorvik og Hans Olav Settem.

Benji & Banden. (Jansen)

---

4

LÅT

Benji & Banden

«Tomgang»

---

Noe av utfordringen til Oslo-gruppa Benji & Banden har vært at de ikke helt har løsrevet seg fra åpenbare inspirasjonskilder innen så vel norsk som skandinavisk rock, eller skandirock om du vil. Men nå når de girer opp til debutalbum i juni er det slutt på tomgangsfølelsen. «Tomgang» er en lurvete, skurrende fuzzvrengt punkrockpille som spiser Muhammad Ali-sitater som «Float like a butterfly, sting like a bee» til frokost.

Her minner de litt om en hardslipt utgave av Brenn., mest på grunn av energien i produksjonen til gitarist Ask Dørmænen Lie, men hele komposisjonen og villskapen i vokalen til Benjamin Riis gjør dette til noe annet og langt mer spennende enn bandets forrige singel, den John Olav Nilsen-lignende «Hele fjorden» som kom tidligere i vår. Så får vi vente og se hvordan albumet til slutt lander, og i mellomtiden skal de visst drysse ut en låt til eller to.

Skov er ute med singelen «Fire på morgenen limbo». (Jonathan Vivaas Kise)

---

4

LÅT

Skov

«Fire på morgenen limbo»

---

Ingen nykommere dette her. Bandet Skov het en gang Skovveien, men de har for lengst vokst ut av kollektivadressen i Oslo og har nå en rekke EP-er og utgivelser bak seg. «Fire på morgenen limbo» følger opp låten «I blinde» som kom tidligere i vår, og er slett ikke den bagatellen den først kan høres ut som. Med de to siste utgivelsene har de på ingen måte forlatt «DIY»-tilværelsen, men begynner likevel å finne en slags profesjonalitet i det hele som gjør at de fine tekstene får plass og stemningene i melodiene fanges opp også i produksjonen (som de selv står for).

De kaller det selv janglepop, og det er ingen dårlig beskrivelse på et band som plasserer seg et sted mellom melankolsk deLillos og Raga Rockers på sitt mest poppa og melodiøse. De skaper en Oslo-låt som mange kan kjenne seg igjen i om de har gått hjem fra byen klokka fire på natta, ramla innom en kebabsjappe eller kokt rundt i morgengryet. Det er fint og nært gjort, med godt grep om en tekst som vekker nysgjerrighet og eventuelt gjenkjennelse. Bandet består foruten vokalist Amund Aasbrenn av Jostein Haaheim (de to har for øvrig skrevet låten sammen), Sindre Larsen, Erik Falskow, Andrian Nilsen og PH Arnesen.

Aden Foyer. (Abdi Junior )

---

5

LÅT

Aden Foyer

«Queen Of The Night»

---

Dette klokker lett inn som en av ukas fineste låter, en enkel, nesten klisjéfylt men likevel mektig «crooner» fra Aden Foyer som både minner om de klassiske storbandsangene fra forrige århundre og et Green Day’sk ekko av «Boulevard Of Broken Dreams». Dette er så langt man kan komme fra artistens opprinnelse som en internasjonal EDM-dj, en av dem som var i ferd med innta samme liga som Tiesto og Alan Walker med millioner av streams.

I likhet med låten «Your Face On Christmas Day» som kom på tampen av fjoråret, og ikke minst monsterhiten «The Ballet Girl», er også «Queen Of The Night» skrevet og produsert sammen med hans faste makker Paul Hers. Også denne nye singelen har noe cinematisk over seg, trolig et resultat av at Foyer skaper historiene først og gir dem på den måten større kompleksitet enn de først gir inntrykk av. Svelger man svulstigheten i låter som dette, kan også denne siden av Foyer fort bli noe man vil høre mer av.

Susanna gjør en liten dreining mot noe nytt i karrieren. (SusannaSonata)

---

5

LÅT

Susanna

«Everybody Knows»

---

Ikke før har Susanna feiret både utgivelsene med musikk til Baudelaires dikt og innledet feiringen av sine første 20 år som plateartist med konsert på Munch, før hun gir ut en ny låt og annonserer nytt album i august. «Everybody Knows» er et taktskifte, bokstavelig talt, fra Susanna Wallumrøds senere prosjekter. Det er enklere, mer rytmisk stilisert og med en instrumentering og en stemning som sender tankene i retning så ulike ting som New Yorks kunstpopscene, Kurt Weill og kanskje Leonard Cohen, som også hadde en stor hit som het «Everybody Knows». Ekkoet av denne ligger i bakhodet, men Susannas låt er noe langt lettere og lysere, men med intrikate improjazzinspirerte irrganger. Tekst som baler med store og livsomveltende problemstillinger rundt et forhold som rakner og både lettelsen og skammen det etterlater.

Låten er som en tikkende klokke av flygel (prepared), trommer (Dag Erik Knedal Andersen) og perkusjon (Ane Marthe Sørlien Holen og Juhani Silvola), mens Harald Lassens saksofon og Morten Barrikmos klarinetter krydrer det hele. Og Susanna viser igjen hvilken formidabel innlevelse hun har i stemmen her når hun vokalt nærmer seg et format ikke langt unna singer & songwriter-tradisjonen. Produsert av henne selv og Juhani Silvola.





Charlie Skien, eller Andreas Høvset, er straks klar med albumdebut. (Nicolás Muñoz)

---

5

LÅT

Charlie Skien

«Lover»

---

Dette er «Lover» som i en norsk lovnad, og ikke det mest brukte av nær sagt alle engelske ord innen popmusikken. Det skulle vel være ganske åpenbart hvor Charlie Skien, eller Andreas Høvset som han heter, kommer fra. Den litt lakoniske humoren som ligger i artistnavnet finner man også i tekstene, som også har mørke understrømmer av dels dyrekjøpt livserfaring, skal man tro hans egne skriverier rundt låten som er en forsmak på albumet «Det gjør ikke vondt» som kommer i slutten av denne måneden.

Høvset vil noen huske fra band som Verdensrommet, og mange fra det miljøet er i kulissene her også, når albumet kommer. Med Bergen som navle finner vi Njål Paulsberg (Kongle, Evigheten, Aurora) som produsent på platen. Vetle Junker (Metteson) er med på en låt og Mattias Tellez har mastret. «Lover» er en temposkrudd og rytmisk poprocker med skurrende atmosfære under en av norsk musikks mest særegne vokaler. Albumet vil få en rekke venner når det kommer, så det er bare å begynne i «Lover»-enden.