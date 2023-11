Deep Purple til Norge igjen

- Da Deep Purple ga ut sitt bluesalbum «Turning To Crime» for to år siden begynte publikumshenvendelsene for alvor å strømme inn til meg om at vi måtte booke dem til festivalen, sier festivalsjef Jostein Forsberg.

Deep Purple skal rykke inn på Notodden fredag 2. august, som del av festivalens rockefredag på konsertscenen Hovigs Hangar. For Forsberg er det en drøm som går i oppfyllelse både som festivalarrangør i 35 år og musikkinteressert.

- Dette trodde jeg aldri skulle bli mulig. Dette blir den største produksjonen vi har hatt på Notodden noensinne.

Festivalen slipper også artister som Cedric Burnside, andre generasjon Mississippi-bluesmusiker, britiske Elles Bailey, som i august begeistret på americanafestivalen Interstate i Oslo, svenske Trickbag og Paal Flaata.

Dessuten skal Daniel Eriksen vise frem sitt nye musikalske prosjekt Chicken Skin Music, der han sammen med Mattis Kleppen, Viktor Wilhelmsen og Stig Sjøstrøm tolker Ry Cooder.

Deep Purple var også i Norge i 2022, da de spilte på Tons of Rock.

