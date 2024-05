Holmenkollstafetten: Fellesskap i joggesko

Med det kan Idrettslaget Tjalve smykke seg med tittelen som arrangør av verdens største løpsarrangement i verden i år. Ved siste telling var over 72.000 påmeldt. De representerer 4800 lag. Og det kan være lag med de snodigste navn.

I Holmenkollstafetten er det viktigere å delta enn å vinne. Et av idrettens mest brukte slagord gjelder faktisk for denne happeningen der de færreste bryr seg om hvem som vinner eliteklassene. Det er veldig mange av dagens deltakere som er fornøyd med det enkleste faktum: Jeg har løpt Holmenkollstafetten!

Arrangementet er så massivt at det påvirker byens trafikkbilde og folkeliv. Fra klokka 13 til 19.30 er store deler av byens gater stengt. De femten etappene som strekker seg fra startstedene Bislett og St. Hanshaugen skal som kjent opp til høyeste punkt ved Besserud før den svinger seg nedover igjen. Det er mye logistikk som skal til for å håndtere trafikk og 72.000 løpere som skal finne sine mange startsteder rundt i byen.

Og det slutter ikke med selve løpet. Utallige firmaer samler sine ansatte til en felles opplevelse, og etter løpet er det gjerne noe sosialt ute på byen. Holmenkollstafetten er også en lønnsom tradisjon for byens uteliv.

Men hvorfor settes det ny deltakerrekord i 2024? Tallet har steget med 12.000 siden i fjor da det også var rekord. Er det en ny mosjonsbølge på vei? Er løpebølgen fra Grete Waitz-løpets beste år tilbake? Vi vet ikke. Men vi tror det har noe med behovet for en fellesskapsfølelse. Nå er denne stafetten blitt en happening mange vil være med på.

Da jeg selv deltok syntes jeg det var mye logistikk for sju minutters løping. Det mest spennende var jo å finne hvem man skulle veksle med ved start og avslutningen av etappen. Nå er dette løst ved at deltakerne kan følge laget sitt via en app slik at en vet hvor i løypa laget befinner seg. Ting har skjedd i løpet av hundre år.

HISTORISKEBILDER Det er ikke like stilfull innmarsj i 2024 som det var på Bislett i 1952. (NTB Arkiv/NTB)

For all del, det er noen som bryr seg om eliteklassene også. For landets beste friidrettsklubben er stafetten et satsingspunkt tidlig i sesongen. Det er mange klubber som bruker dette også som en sosial happening. Det er stas for IL BUL på ha Heidi Weng på laget, Lyn Ski stiller med OL-vinner Simen Hegstad Krüger på sjuende etappe. Det kryr av A-, B- og C-kjendiser på startlistene.

For arrangøren i Tjalve er dette årets store inntektskilde. De kan takke sine forgjengere som startet dette løpet tilbake i 1923. 101 år senere runder antall deltakere 70.000. Det koster mellom 3000 og 4000 kroner å melde på et lag. Dette er antakelig også verdens største bedriftsidretts-arrangement.

Tjalve var landets første spesialklubb for «fodsport», som senere ble endret til friidrett, da den ble stiftet i Prinsens gate tredje juledag i 1890. Seks år senere tok klubbens styre initiativ til å stifte Norges Friidrettsforbund. Så det er noen historiske linjer å følge når en slik klubb, som ellers får lite medieomtale, setter rekorder.

Vi ønsker de over 70.000 løperne god tur og en god opplevelse lørdag ettermiddag. Og for alle dere som irriterer dere over stengte veier og dårligere fremkommelighet. Ta en tur i skogen, byen er helt normal igjen søndag.

---

FAKTA

Holmenkollstafetten

Arrangeres lørdag 4. mai.

Start: 13.00 fra Bislett (eliteklassene senior og junior, andre aldersklasser), 13.35 fra Knud Knudsens plass (øvrige klasser inkludert bedrifter)

Fordeles på 15 etapper, ca 18 km lang. Mål på Bislett.

Første gang arrangert i 1923 med start og mål på Bislett.

I 1975 fikk kvinner lov til å delta for første gang. Fra 2010 ble det for første gang innført en klasse for funksjonshemmede.

Årets versjon: Det er påmeldt rundt 72.000 deltakere fordelt på 4800 lag.

Arrangør: Idrettslaget Tjalve.

---

