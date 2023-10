Nye ekspert-gjettere i «Maskorama»-panelet

I november er det tid for den fjerde sesongen av showet som mange elsker og noen elsker å hate på NRK, og denne gangen med to nye ansikter i panel-trioen som skal prøve å gjette seg fram til hvilke kjente personer som skjuler seg inne i de sinnrike forkledningene på scenen. Når lørdagssirkuset har premiere den 11. november er det Robert Stoltenberg og Tete Lidbom som tar plass i panelet sammen med Marion Ravn.

Den fjerde utgaven av «Maskorama» begynner på NRK lørdag 11. november. Da skal panelet bestå av Tete Lidbom, Marion Ravn og Robert Stoltenberg. Silje Nordnes er tilbake som programleder for NRKs store publikumssuksess. (NTB kultur)

«Maskorama» er en av NRKs største suksesser på 2020-tallet, med over en million seere i snitt per sesong. I fjor høst var det over 1,1 millioner som så at artisten Bilal Saab sto igjen som siste figur og vinneren av showet, en oppslutning noe lavere enn finalen året før – som ble sett av over 1,2 millioner.

I 2021 var det Didrik Solli-Tangen som var siste forkledde kjendis tilbake i sesong to av «Maskorama», og som vant forkledd som Snømonsteret. Også denne finalen ble sett av over en million seere. (Julia Marie Nagelstad / NRK)

Verdens største TV-show

«Maskorama» er ikke bare populært i Norge. I løpet av 2020-tallet har dette blitt det mest populære TV-konsept på verdensbasis, produsert i over 60 land på fem kontinenter, fra Australia til Usbekistan og Østerrike, siden det først begynte som et sørkoreansk underholdningsprogram i 2015 – kalt «The Masked Singer».

I USA har det kjendis-showet gått i 10 sesonger, med en runde 11 klar på TV-kanalen Fox over nyttår. Suksessen har også avfødt avlegger-serien «The Masked Dancer», produsert i blant annet USA og Kina. «Maskorama» fikk en Gullruten-pris for beste underholdningsprogram i 2021, men NRK har også fått kritikk for ressursbruken ved en storproduksjon i denne sjangeren.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skjulte seg i fugleskremslet i første sesong av «Maskorama» og røk ut som andre deltaker. Kostymene i showet er designet av Kjell Nordström. (NRK Presse)

Seertallene for showet der kjente nordmenn framfører låter i forskjellig sjanger utkledd i fantasifulle kostymer og masker, har gått noe ned siden første sesong som gikk pandemihøsten 2020. «Maskorama» er likevel en så stor publikumssuksess at NRK hadde bestemt seg for en ny sesong av showet før sesong tre var ferdig. Nå ser Robert Stoltenberg – kjent for å framstille en rekke forskjellige karakterer og mennesketyper på TV – fram til å være med på kjendisleken.

– Dette gleder jeg meg skikkelig til. Jeg tror faktisk at det bor en liten Lilli Bendriss i meg, så jeg skal bruke mine overnaturlige evner til å finne ut av hvem som er bak maskene. Tenk at jeg får lov til å sitte i panelet i et av de mest sette underholdningsprogrammene i Norge, sier Stoltenberg i pressemeldingen fra NRK.

– Jeg har etter hvert oppdaget at det er utrolig mange kjente folk i dette landet. Jeg trodde en stund at man kunne telle norske kjendiser på to hender, men det er jo helt feil. Jeg må virkelig gjøre en vareopptelling i hodet mitt før sesongen starter, sier han.

Fra «P3morgen» til TV-lørdagen

Med to nye detektiver i panelet er altså Jan Thomas og Nicolai Ramm ute av «Maskorama» -leken, om de ikke skulle dukke opp forkledd på scenen selv.

Robert Stoltenberg er ikke det eneste nye tilskuddet i årets panel. Programlederen Tete Lindbom, kjent fra blant annet NRKs «P3morgen», er også et nytt ansikt i denne sammenheng.

– Jeg var helt i ekstase da jeg ble spurt, for jeg synes helt oppriktig at dette er en drømmejobb. Jeg kommer til å gå knallhard ut på gjettingen. Hvis jeg bommer skikkelig, så får jeg heller komme med et nytt skudd og satse på at det blir treff. En klassisk fotballstil. Jeg vil tro at jeg er jokeren i panelet, sier Lidbom i pressemeldingen fra NRK.

Det vakte mange reaksjoner fra seerne da det viste seg at barne-TV-figuren Fantorangen gjemte seg inne i ett av kostymene i fjorårets «Maskorama». (Ulrik Kramer/Ulrik Kramer/Fremantle/NRK)

Han tror at han har relativt god oversikt over kjente nordmenn, men at det er forbedringspotensial på et felt.

– Jeg tror kanskje at jeg skal melde meg på et geografikurs. Der har jeg litt å hente. Ellers tror jeg at jeg har relativt god oversikt over alt fra musikere til idrettsfolk. Jeg håper og tror at jeg stiller ganske sterkt, sier Lidbom.

Marion Ravn er stayeren

Enkelte ting er likt som i de foregående sesongene. Åtte hemmeligheter skal avsløres i løpet av høsten, og Silje Nordnes er nok en gang programleder.

– «Maskorama» er favoritthobbyen min. Jeg er helt avhengig og kunne aldri gitt slipp på denne jobben. Og nå er jeg igjen detektiven som har flest riktige så langt! Jeg gleder meg veldig til å tilbringe lørdagene framover med Robert og Tete. Jeg er spent på hva slags ekspertise de kan bidra med for å finne ut av hvem som skjuler seg bak maskene, sier Ravn.

Høstens show skal sendes fra Screen Studios i Nydalen i Oslo, og billettene til showet som går direkte på lørdagskveldene fra 11. november fram til den store finalen lørdag 16. desember er allerede ute i salg, melder NRK via NTB.

