Flere barn skal få være med i korps og orkester

– Korps og orkester gir barn og unge en unik mulighet for å kjenne på samhold. De er lim i lokalsamfunn og viktige møteplasser over hele landet, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

Statsråden har selv erfart hvor viktig et korps kan være for å motvirke utenforskap og skape samhold.

– Vi må gjøre en skikkelig innsats for å øke deltakelsen her, sier Jaffery.

I arbeidet med kulturfrivillighetsstrategien spilte aktørene selv inn at de så behov for å trappe opp inkluderingsinnsatsen. Tilskuddsordningen er et av tiltakene i strategien. Den er også en del av arbeidet med en handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter.

Tilskuddet skal tildeles lokale musikklag og foreninger i hele landet på bakgrunn av ulike behov og muligheter.

– Jeg tror lokale korps og orkester best vet hva som skal til for å nå ut til flere. Derfor gir vi organisasjonene mulighet til å selv bestemme hvor midlene skal brukes, sier kulturministeren.

Det er opp til de regionale musikkrådene, i samspill med nasjonale musikkorganisasjoner, å velge ut de tiltakene som skal prioriteres.

