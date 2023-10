Glad i musikals? Aldri har tilbudet vært større

Teater- og showscenene bugner av musikk og musikaler denne høsten, og det til og med før noen av årets mest etterlengtede forestillinger har hatt premiere. Vi finner alt fra store og påkostede produksjoner som «Miss Saigon» på Folketeatret, til teaterscenenes bud på det musikkspekkede dramaet «Amadeus» show på Chat Noir. Og enda skal det komme mer. I Bergen blir det sjokk og horror med «Shockheaded Peter», mens Det Norske Teatret tar en Disney med «Frost».

Her er Dagsavisens vurderinger av høstens største forestillinger, samt en liste over noe av det som kommer før julen ringes inn.

Feelgood med «Så som i himmelen»

Sunniva Du Mond Nordal og Jon Lockert Rohde som Lena og Daniel i «Så som i himmelen» på Trøndelag Teater. (Erika Hebbert)

---

4

MUSIKAL

«Så som i himmelen»

Trøndelag Teater, Trondheim

---

Trøndelag Teater gir oss den tredje musikalversjonen på en norsk scene av «Så som i himmelen», med utgangspunkt i Kay Pollaks Oscar-nominerte film som ble en av Sveriges store suksesser også internasjonalt. Tidligere har musikalen blant annet blitt satt opp på Oslo Nye Teater. Fredrik Kempe har skrevet musikken. Enten man har sett filmen eller ikke, er dette en feelgood-historie som ikke er vanskelig å relatere til.

Historien om Daniel er velkjent. Å vokse opp i svensk bygdemiljø er ikke helt ideelt når man er en gutt som viser helt usedvanlige talenter med fiolinen. Mange år senere er han Daniel Daréus, en verdensstjerne på den klassiske musikkhimmelen, en dirigent som har livet planlagt mange år framover. Så sier det stopp. Hjertet er skjørt. Av alle ting velger han å flytte tilbake til barndomsbygda. Ingen kjenner han annet enn som en verdensberømthet som de ikke helt skjønner seg på. Men noen i det lokale koret mener de har god bruk for en ny kordirigent. Motvillig lar han seg overtale.

Jon Lockert Rohde er tilbake på Trøndelag Teater I en rolle han takler til fingerspissene. På fint vis turnerer han en Daréus-figuren som møter veggen i livet, men som så oppdager at livet har andre verdier. Men er det for sent? I Kjersti Haugens fine regi og Katrin Bombes virkningsfulle scenografi, der orkesteret er plassert rundt omkring og scenen fungerer som både kirkebygg, forsamlingshus, lokalbutikk og landevei for de berømte sykkelscenene. Det er blitt en forestilling med melankolsk klangbunn og med humor og sting, som ikke viker unna skyggesider som familievold og mobbing i all den folkelige kosen. Et sammensatt persongalleri får fram nyanser og personligheter, men tempoet er dempet og det gir noen partier med drøvtygging.

Skuespillerne trekker opp. Sunniva Du Mond Nordal er god Lena, hun som forelsker seg i Daniel, mens Ingrid Bergstrøm gjør en fantastisk «Gabriellas sang». Tor Ivar Hagen spesielt leder an i et toppa lag fra Trøndelag Teater. Hallvard Holmen og Iren Reppen gjester i sentrale roller som henholdsvis presten og prestekona.

[ Få har fortjent Nobelprisen bedre enn Jon Fosse ]

Catharina Vu i musikalen «Miss Saigon» på Folketeateret. (Fredrik Arff)

«Miss Saigon» er både imponerende og intim

---

5

MUSIKAL

«Miss Saigon»

Folketeateret, Oslo

---

Musikalen med handling fra de dramatiske dagene rundt Saigons fall under Vietnamkrigen, har aldri vært oppført i Norge tidligere. Men nå er den her, med strålende aktører på scenen og stor bevissthet rundt musikalens slagside når det gjelder kritikken enkelte internasjonale oppsetninger har fått for generalisering og stereotypisering. Løst bygget på Puccinis «Madama Butterfly» er «Miss Saigon» historien om Kim (Catharina Vu) som har flyktet fra landsbygda til Saigon, hvor hun får jobb på Dreamland Pub. Her møter hun Chris (Sigurd Vespestad Marthinussen), de forelsker seg og forlover seg, men når Saigon faller mister de hverandre. Chris drar tilbake til USA, Kim blir igjen i håpet om at Chris vil komme tilbake. «Et både imponerende fyrverkeri og intimt kjærlighetsdrama. Med enkeltmennesket i sentrum nyanseres en utskjelt klassiker», het det i anmeldelsen av «Miss Saigon» her i avisa, som trakk fram både Catharina Vu og Duc Mai-The som bareieren Engineer.

«Moulin Rouge» på Chateau Neuf

Anders Baasmo gjør en fin figur som kabaret-eieren Harold Zidler i «Moulin Rouge!» på Chateau Neuf i Oslo. (Fredrik Arff)

---

4

MUSIKAL

«Moulin Rouge»

Chateau Neuf, Oslo

---

Tross varierende skuespillerprestasjoner er «Moulin Rouge!» på Chateau Neuf blitt en hitparade så sterk at det er fare for allsang, skrev anmelder Inger Marie Kjølstadmyr om musikalen som bygger på Baz Luhrmanns film med Nicole Kidman og Ewan McGregor i hovedrollene. I Oslo-oppsetningen som visuelt framstår som en fargesterk og livsbejaende opplevelse, finner vi gode skuespillere som Ruud Ellingsen, Anders Baasmo, Hans Marius Hoff Mittet og Jan Martin Johnsen. «Særlig Anders Baasmo gjør en god figur som Harold Zidler, eieren av Moulin Rouge. Og for en sangstemme! Lite visste jeg at det gjemte seg en musikalartist i den mannen. Men det gjør det altså».

Detektimen landet rundt

Marit Adeleide Andreassen i rollen som fergekaptein og Øystein Røger som kriminalsjefinspektør i «Detektimen – en kriminalmusikal». (Erik Berg)

---

5

MUSIKAL

«Detektimen – en kriminalmusikal»

Riksteatret og Teater Hjorten (Trondheim)

---

Man skal være en usedvanlig forsoffen privatdetektiv for ikke å finne noe glede ved storsatsingen til Riksteatret, skapt av Mads Bones, Kyrre Havdal og Olve Løseth. Dette er hurratrioen fra Trøndelag som står bak lokale suksesser som «Tordenskjold – alle tiders trønder» og Nationaltheatret-oppsetninger som «Alice i Vidunderland». Denne høsten turnerer de med en musikallek over vår kollektive fredagsunderholdning fra den gangen NRK hadde monopol på alt, også på fjernsynsmord. «Detektimen – en kriminalmusikal» lykkes med det meste, ikke minst takket være et godt håndlag med det musikalske. Om en fiktiv kriminalsjefinspektør kalt Stephan Reckyll (Øystein Røger), som entrer Kielferga etter å ha vært på fisketur med Horst «Derrick» Tappert på Hamarøy.

«Detektimen – en kriminalmusikal» (Erik Berg)

Dermed er vi i gang med mer eller mindre skjulte referanser til blant andre nettopp Derrick og andre serier som i tiår var faste innslag på NRK-fredagene. Og vi er i gang med mord som Reckyll må oppklare. Silje Lundblad, Nora Frølich, Emil Olafsson og Marit Adeleide Andreassen er blant et solid lag skuespillere. «Musikknumrene, koreografiene og showet denne gjengen stabler på beina, er imponerende og fungerer til tider overmåte godt innenfor turnéteaterets begrensede rammer når hensikten er å treffe folkelig, bredt og ørlite smart på en og samme tid», het det i Dagsavisens anmeldelse.

Er på turné landet rundt med Riksteatret, før den spilles på Nye Hjorten i Trondheim 8.–20. desember

[ «Tollak til Ingeborg»: Beskt møte i mørket (+) ]

«Evig ung» på Chateau Neuf

Stemningen står i taket på gamlehjemmet etter ett av «Evig ung»s mange sangnumre. (Øyvind Ganesh)

---

5

MUSIKAL/KOMEDIE

«Evig ung»

Chat Noir, Oslo

---

«Evig ung» er ikke bare en komedie, men et helt konsept, og har man dyktige skuespillere til å fylle rollene, er mye gjort. Blant andre Hege Schøyen, Henrik Mestad, Bjarte Hjelmeland og Mari Maurstad på rollelisten sørger for at dette er en av høstens store publikumsmagneter på teaterfronten. Her har Chat Noir blitt et gamlehjem for aldrende skuespillere, men når pleieren er ikke er til stede lever de ut sine skjulte liv, med både stive bein og proteser. Selv den minste lille ting som skjer, får dem til å bryte ut i sanger som «I Love Rock and Roll», «Stayin’ Alive», «Barbie Girl» og «I Will Survive». «En humørpille, en sjarmoffensiv, en energibombe og et musikalsk overflødighetshorn» het det i anmeldelsen.





«Amadeus» som festforestilling

Det spares ikke på noe i «Amadeus» på Kilden Teater i Kristiansand. (Lars Gunnar Liestøl)

---

5

TEATER

«Amadeus»

Kilden Teater, Kristiansand

---

Kilden Teaters «Amadeus» er blitt en festforestilling hvor det store orkesteret bokstavelig talt tripper overlegent mellom hoffets mange taskenspillere og plebeiere i en scenografi som skaper rike kontraster mellom det overdådige og det loslitte og fattigslige. Dette er «Amadeus» gjort som show og stor underholdning, men også fint balansert mot historiens mørke avgrunner, nærmere bestemt misunnelsens pris og dens konsekvenser for dem som rammes.

I Peter Shaffers historie, kjent fra Broadway og fra Miloš Formans film, finner vi Antonio Salieri i sentrum som en angrende hevner som nå selv har nådd livets siste timer. Han har så vel utøvd som utnyttet stillingen som hoffkomponist for keiseren, en dumskapens forsvarer av fest og fyrverkeri i Henrik Rafaelsens skikkelse. Dette blir historien om hvordan den naive, lett påvirkelige og barnslig vulgære Wolfgang Amadeus Mozart har små sjanser til å unnslippe når han ankommer Wien som en vital og kunstnerisk begavelse.

Kyrre Haugen Sydness spiller hovedrollen som Saliere i «Amadeus» på Kilden Teater i Kristiansand. (Lars Gunnar Liestøl)

Han er geniet, og overstråler fra første møte den eldre Salieri (spilt av Kyrre Haugen Sydness) til tross for sistnevntes livslange avtale med Gud og keiseren om å vie seg til musikken og kunsten. Salieri føler ydmykelse, redsel og avmakt. Hvorfor fikk villstyringen Mozart de gudegitte egenskapene han selv forstår at han ikke er i besittelse av? Salieri sitter viljeløst i sine egne drifters klør, men på dødsleiet forbanner han sin egen atferd og fortviler over hvordan han forvoldte Mozarts altfor tidlige død, ofret på kunstens alter og kastet i en navnløs fattiggrav.

Thomas Glans turnerer et stort orkester, dansere og skuespillere som en virvelvind på scenen, i Katja Ebbels scenografi, godt hjulpet av Oscar Udbyes lysrigger- og design. Dette er en av høstens mest spektakulære oppsetninger, hvor musikken, sangen, operaen og dansen står i sentrum for et drama med tragisk utgang. Fredrik Høstaker spiller Amadeus med energi og lettlurt letthet, mens Ragnhild Meling Enoksens Constanze blir øyet i en storm hun ikke klarer å stanse når Sydness blåser emosjonelt liv i sin Salieri.

En mørkere «Amadeus» i Bergen

Reidun Melvær Berge som Mozarts ektefelle Constanze i en av høstens to «Amadeus»-oppsetninger, denne på Det Vestnorske Teateret i Bergen. (Vegard Moe Nilsen)

---

4

TEATER

«Amadeus»

Det Vestnorske Teateret, Bergen

---

De to oppsetningene av «Amadeus» på norske scener denne høsten kunne knapt vært mer ulike. I Kristiansand spilles en overdådig, fengende og orkesterfokusert versjon (se egen omtale). I Bergen derimot, har regissør Hans Henriksen en bekmørk, likevel fargesprakende og glitrende popkulturell innfallsvinkel til Peter Shaffers fra før av svarte sjalusidrama. Om keiserens hoffkomponist Antonio Salieri som ser sin posisjon truet når den ellevilt talentfulle Wolfgang Amadeus Mozart kommer til byen.

Det er Salieri som fører ordet, hvor han i bakspeilet beretter om sin egen desperasjon, avindsyke, taskenspill og manipulering som presser den populære Mozart mot avgrunnen, til han dør lutfattig og desillusjonert bare 35 år gammel. Scenen på Det Vestnorske Teatret er snudd slik de overdådige vinduene ut mot Ole Bulls plass gir utsyn til gatelivet utenfor, og inne i «palasset» hvor vi sitter er det som om nattens voldsomme konfettidraperte champagnenachspiel nettopp er over. Klaus Risager setter seg til orgelet og spiller sitt nyskrevne musikkspor som supplerer Mozarts og Salieris integrerte og dels svært kjente musikk i stykket mens den forsofne og barokke festen trekker sine siste gisp.

Nei, det er ikke Robert Smith i The Cure, men Thorbjørn Eriksen i tittelrollen i «Amadeus» på Det Vestnorske Teateret. (Vegard Moe Nilsen)

Svein Harry Schöttker-Hauge spiller Salieri som en tvilende og gudfryktig nemesis som gjennom monologer og stilltiende iakttakelse skildrer sin egen berømmelse på Mozarts bekostning. I dag vet vi hvem som står igjen av de to. Litt for mye tid brukes på Salieris utlegninger, det langt over tre timer lange stykket kunne med fordel vært kortet ned. Thorbjørn Eriksen er tydelig formet etter Robert Smith i The Cure når han med dramatisk hår og sminke går fra å være det flørtende, grisepratende geniet som tar Europa med storm, til å ende som en dyster skygge av seg selv, hjelpeløst fanget i Salieris garn. En god Reidun Melvær Berge som Mozarts ektefelle Constanze forsterker 80-tallsestetikken forankret i popoverdådighet som minner oss om at popstjernefenomenet ikke er nyt, men allerede den gang ble skapt i en pøl av maktspill, begjær og ustadige talenter.

Nyskrevet norsk sensasjon

Ingrid Tykhelle Kayser spiller Sol og Eirik Risholm Velle er Emil Spelemann i den nyskrevne musikalen «Soga om Sol». (Øystein Torheim)

---

4

«Soga om Sol»

Opera Nordfjord

Nordfjordeid

---

Opera Nordfjord feirer sine første 25 år med det de kaller en vaskeekte utvandrermusikal. Det er bare å applaudere over hva ildsjelene bak operaløftet i Nordfjord, operasjef Kari Standal Pavelich og dirigent og musikalsk ansvarlig Michael Pavelich får til med lokal drahjelp og store ambisjoner. De feirer de første 25 årene i et imponerende operahus, med orkester og en historie som er et løft av de sjeldne, rett og slett en nyskrevet helaftens forestilling av radarparet Øystein Wiik og Gisle Kverndokk. Fra før står de bak en rekke musikaler og operaer, blant dem «Jorden rundt på 80 dager» og «Sofies verden». Til distriktsoperaens jubileum har de skrevet det som er en fiktiv historie med lokal tilknytning, men med en og annen link til virkelige personer. Om ungjenta Sol Siljegard fra Hornindal som rundt året 1915 blir gravid etter et overgrep fra en av bygdas klipper, og velger å rømme til Amerika for å søke lykken sammen med eventyreren Emil Spelemann fra Nordfjordeid.

Den tre timer lange og ambisiøse forestillingen vise at Gisle Kverndokk kan kunsten å skrive store og slående melodier i dette formatet, mens Wiiks libretto inneholder åpner for mye frodig 1920-tallsestetikk både innen musikken, kostymene og i scenografien rundt det som er en historie som handler om både kjærlighet, savn og utenforskap. Ingrid Tykhelle Kayser, som er fra Nordfjordeid, spiller hovedrollen som Sol, og som sanger er hun forestillingens sentrale midtpunkt når hun bærer både den desperate figuren og melodier som med litt regimessige innstramminger og klarere disposisjon er egnet til å gjøre denne musikalen til en eksportvare for operaløftet vestpå.

Wiiks historie blir i denne versjonen noe uttværet, men er likevel effektiv og med mange muligheter for komposisjonsmessig variasjon og store emosjonelle kast. Vel framme i New York og grenseposten Ellis Island kommer Sol og Emil fra hverandre. Den kyniske teaterdirektøren Danny som under hånden plukker opp det han anser for å være talenter som ellers ville blitt sendt tilbake på grenseøya ser sangpotensialet i Sol, og hyrer henne til å være med i teatergruppa Danny Gold’s Odditorium, et såkalt sideshow med både verdens høyeste dame og siamesiske tvillinger i manesjen. Danny forelsker seg i Sol, som på sin side og med voksende mage venter trofast på sin Emil uten å vite at han er blitt tvangssendt tilbake til Europa og til skyttergravene. Eirik Risholm Velle og Kim Helge Strømmen bærer fint de to mannlige hovedrollene Emil og Danny i et trekantdrama som på sitt beste gir gjenklang i en verden hvor flukt og fravær fortsatt gjør seg gjeldende.

Andre musikaler i høst





«Instamamma»

Turnéteatret i Trøndelag

Spilles nå på turné i Trøndelag

En familiemusikal om familielykke og en fasade som slår sprekker, slår Turnéteatret i Trøndelag fast, som etter premieren i Verdal skal spille Trøndelag rundt inkludert Trondheim. Ida Høy har både skrevet og regissert, mens Thomas Bye har musikken. Evy Kasseth Røsten og Ingunn Beate Øyen er blant skuespillerne. Og Instamamma? «Hun er perfekt, og omgir seg med en aura av glamour og sponset lykke. Familien er viktige brikker for å skape det perfekte bildet og Instamamma må̊ stadig rette på yngstejenta Sol for å få̊ henne til å passe inn i det litt trange instagramkvadratet», heter det om tilværelsen før opprøret starter.





Mimmi Tamba og Ina Svenningdal skal spille Elsa og Anna i Disney-musikalen «Frost» på Det Norske Teatret (Monica Tormassy)

«Frost»

Det Norske Teatret, Oslo

Mange gleder seg til «Frost», selveste Disney-musikalen basert på filmen, som kommer i en helt ny form på Det Norske Teatret enn den noen har sett på Broadway eller i West End». Regissør er Gísli Örn Garðarsson, mens Mimmi Tamba og Ina Svenningsdal har de fremste rollene som henholdsvis Elsa og Anna.

Premiere 14. oktober





«Annie»

Folketeateret, Oslo

Premiere 23. november

Folketeateret i Oslo har ikke mindre enn to musikaler på programmet denne høsten. «Annie» lanseres som et vinterlig wonderland som skal bli en ny førjulstradisjon på Oslos største musikalscene. Familiemusikalen er bygd på boken «Little Orphan Annie» og er filmatisert en rekke ganger, først i 1932. 1982-utgaven med Aileen Quinn som den foreldreløse fattigjenta Annie og Albert Finney som den ensomme milliardæren er den mest kjente av dem. Musikalen hadde urpremiere på Broadway i 1977, og den norske utgaven settes opp med hele tre jenter som alternerer i rollen som Annie, mens Henriette Steenstrup og André Søfteland spiller de fremste voksenrollene.





«Grease» hadde premiere på Chateau Neuf i 2018. Nå kommer en arenaversjon av stykket til Oslo Spektrum. Bildet er fra 2018-versjonen. (Tovita Razzi)

«Grease»

Oslo Spektrum

Nypremiere 23. november

«Grease»-musikalen som hadde premiere på Chateau Neuf i 2017 har blitt spilt i en arenaversjon både i Bergen og Trondheim. Nå kommer den til Oslo, også i arenaformat. Charlotte Brænna spiller Sandy, mens Atle Pettersen siden sist den var i Oslo har tatt over rollen som Danny.





«Shockheaded Peter»

Den Nationale Scene, Bergen

Premiere 25. november

For ti år siden spilte Vidar Magnussen hovedrollen i «Shockheaded Peter» på Det Norske Teatret. Når Den Nationale Scene i Bergen setter opp den burleske horrormusikalen har Magnussen regien, mens Pål Rønning leder DNS’ stjernelag som seremonimester. Teaterstykket bygger på den tyske psykologen Heinrich Hoffmanns «Der Struwwelpeter» fra 1845, eller Busteper på norsk. Figuren ga barneoppdragelsen et ganske annet og langt mer skremselsorientert ansikt enn det oppbyggelige.





I showet «Stardust» hyller og spiller Hilde Louise Asbjørnsen åtte av sine store kvinnelige forbilder fra forrige århundres kulturhistorie, blant dem Marene Dietrich. (Tovita Razzi)

«Stardust»

Christiania Teater, Oslo

Siste sjanse 25. og 29. november

Hilde Louise Asbjørnsens suksessforestilling «Stardust», om noen av historiens største artistikoner, går inn i aller siste og svært korte spillerunde etter lengre turnévirksomhet. Asbjørnsen er Marlene Dietrich, Edith Piaf, Mae West, Josephine Baker, Marilyn Monroe, Billie Holiday, Bessie Smith og vår egen Bokken Lasson. «Stardust» feirer verdens beste damer, het det i anmeldelsen her i avisa.