Roald Dahls rasisme: – Ufordragelig og uutslettelig

Forfatter Roald Dahl er elsket av mange og bøkene hans har vært fast følge til flere generasjoner barn.

Dahl skal ha kommet med flere antisemittiske uttalelser mot slutten av sitt liv, ifølge en artikkel i Time Magazine.

Et Roald Dahl-museum i Buckinghamshire sørøst i England har publisert en uttalelse der de beskriver forfatteren som en «motsetningsfylt person» som i noen tilfeller hadde vært «svært uvennlig og verre», ifølge The Guardian.

Museet fordømmer all rasisme og skriver at de har jobbet for å imøtekomme alle som måtte ønske å besøke museet enten personlig eller på nett. Siden 2021 skal de ha samarbeidet med ulike jødiske organisasjoner, blant annet om opplæring av personalet og med å utvikle undervisningsmateriell for skolebesøk, skriver avisen.

Museet huser alle Roald Dahls viktigste dokumenter: manuskripter, personlig korrespondanse og notatbøker. Det tilbyr også kurs i kreativitet og skriveferdigheter. Dahls etterkommere kom selv med en beklagelse i 2020 «for den vedvarende og forståelige smerten forårsaket av noen av Roald Dahls uttalelser».

Roald Dahl ga ut 22 bøker, inkludert Charlie og sjokoladefabrikken, Matilda, SVK og Heksene. (Kenneth Stensrud)

Hundrevis av endringer

I vinter skrev Dagsavisen om at det britiske forlaget Puffin hadde gjort endringer i nye opplag av Dahls bøker etter å ha engasjert såkalte sensitivitetslesere til å skrive om deler av forfatterens opprinnelige tekster.

Ifølge The Guardian skulle det ha blitt gjort hundrevis av endringer, blant annet var Umpa Lumpaene blitt kjønnsnøytrale. Endringene ble kritisert som woke, men rettighetshaver Roald Dahl Story Company forsvarte dem som små og nøye gjennomtenkte.

Født i Wales til norske foreldre hadde Dahl et nært forhold til Norge og tilbrakte mye tid her som barn. Han regnes som en av verdens fremste barnebokforfattere og ga ut 22 bøker, inkludert Charlie og sjokoladefabrikken, Matilda, SVK og Heksene.

Roald Dahl døde i 1990, 74 år gammel.

