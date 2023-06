Nærkontakt av eksistensiell grad

---

4

FILM

«Asteroid City»

Regi: Wes Anderson

USA – 2023

---

Jeg kan ikke ærlig påstå at dette er en av mine nye favoritter blant Wes Andersons filmer, men «Asteroid City» er en av hans mest erketypisk Wes Andersonske. Det er fint få filmskapere på kloden som har en like lett gjenkjennelig signaturstil, som for lengst har blitt så ikonisk at den snidder farlig nære selvparodi. «Asteroid City» vil sikkert gi mer vann på mølla for alle dem som jevnlig legger ut småteite «Hva om Wes Anderson hadde regissert (legg inn tittel her)»-parodier på YouTube. Jeg aner ikke om Anderson bevisst unngår all pressedekning og medieomtale rundt filmene sine, men han ser ut til å være avsondret i sin egen fantasiverden som er immun mot ytre påvirkning. I alle fall for det meste skapt de siste femti årene, og som ikke er omtalt i eldre årganger av The New Yorker.

Regissøren beveger seg ikke akkurat langt utenfor komfortsonen sin denne gangen, og for første gang får vi en snikende fornemmelse av at det kanskje er på tide at Wes Anderson prøver å fornye seg litt. La gå at «Asteroid City» teknisk sett er hans første sci-fi-film, som utspiller seg i en skrullete, retrofuturistisk utgave av femtitallet. Den årlige «Junior stjernekikker»-konferansen avholdes i ørkenbyen «Asteroid City», som består av en bensinstasjon, diner, et motell og et romobservatorium bygget rundt et gigantisk meteorkrater.

Scarlett Johansson i Wes Andersons «Asteroid City». (Courtesy of Pop. 87 Productions/Focus Features/Courtesy of Pop. 87 Productions/)

I september 1955 har en håndfull eksentriske foreldre troppet opp her sammen med sine superglupe avkom. Morgendagens stolte romkadetter og representanter for USAs optimistiske fremtid, som skal motta utmerkelser for sine teknologiske oppfinnelser. At denne fremtiden også markeres av truende soppskyer fra atomprøvesprengningene i nærheten er sikkert ingenting å bry seg om. Den patologisk stoiske krigsfotografen Augie Steenbeck (Jason Schwartzman) har ankommet ørkenen sammen med tre viltre døtre og vidunderbarn-sønnen Woodrow (Jake Ryan).

Også i bagasjen er en Tupperware-boks med asken til deres mor, men Augie har ikke helt funnet det rette tidspunktet til å fortelle barna at hun er død ennå. Planen er at de midlertidig skal flytte inn hos den velstående svigerfaren Stanley (Tom Hanks), som fortsatt ikke helt har bestemt seg for om han liker Augie noe særlig. Fotografen innleder en stoisk flørt med Hollywood- skuespilleren Midge Campbell (Scarlett Johansson), som ledsager den hyperintelligente datteren Dinah (Grace Edwards).

Også på plass er blant andre en barneskoleklasse ledet av den rådville læreren June (Maya Hawke), en gjeng syngende cowboyer, bilmekanikeren Hank (Matt Dillon) og en jovial motelldirektør (Steve Carell) som selger ørkeneiendommer fra automat. Stjernekikker-konferanser tar en uventet retning etter at prisutdelingen avbrytes av en langveisfarende gjest i en flygende tallerken, som stikker av med byens eneste turistattraksjon og etterlater dem alle med mange eksistensielle spørsmål. Myndighetene plasserer området i lockdown og deltakerne i karantene på ubestemt tid, noe som muligens representerer en av de sjeldne unntakstilfellene der Wes Anderson indirekte berører et dagsaktuelt tema: Covid-nedstengningen.

«Asteroid City» av Wes Anderson. (Courtesy of Pop. 87 Productions/Focus Features/Courtesy of Pop. 87 Productions/)

Anderson gir seg selv litt ryggdekning for den formelle distansen og de ekstremt utstuderte kunstgrepene ved å plassere historien i en fiktiv meta-ramme, der alt vi ser egentlig er et TV-teater skrevet av det eksentriske geniet Conrad Earp (Edward Norton), regissert av Schubert Green (Adrien Brody) og introdusert av en Rod Serling-aktig TV-vert (Bryan Cranston). De dukker fra tid til annen opp i svart-hvitt-digresjoner som ikke tilfører filmen spesielt mye, mens skuespillerne trer ut av rollene sine for å stille spørsmål om rolletolkningene sine. På et tidspunkt klager en av dem over at de verken skjønner historien eller rollen de spiller, og blir fortalt at det ikke spiller noen rolle. Noe som blir mer meta enn «Asteroid City» har godt av.

Den usedvanlig stjernespekkede besetningen er fylt opp av kjenninger fra Wes Andersons faste repertoarkompani, som ellers inkluderer Willem Dafoe, Tilda Swinton, Jeff Goldblum og Jeffrey Wright – men for en sjelden gang ikke Bill Murray, som pådro seg Covid like før opptakene startet og ble byttet ut med Steve Carell. Blant dem som avtjener førstegangstjeneste for Anderson finner vi Tom Hanks, Hope Davis, Bryan Cranston og Margot Robbie. Det skal godt gjøres å finne en moderne film med flere kjente navn på rollelista, selv om noen av dem knapt får sjansen til å gjøre mer enn raske gjestespill. Om noe har Wes Anderson bare blitt særere med årene, og referanserammene hans er såpass innsnevret denne gangen at jeg sannelig ikke er helt sikker på han prøver å si her – men han sier mye som allerede er sagt i filmer som «The Royal Tenenbaums» (2001) og «Moonrise Kingdom» (2012).

Fra Wes Andersons «Asteroid City», her Tom Hanks, Hope Davis, Tony Revolori og Liev Schreiber. (Courtesy of Pop. 87 Productions/Focus Features/Courtesy of Pop. 87 Productions/)

Det vil være urettferdig å påstå at Wes går på tomgang her; til det er filmen alt for fantasirik, oppfinnsom og hemningsløst eksentrisk. Men man kan merke at han gjentar seg selv i større grad enn tidligere, spinner videre på elementer han har utforsket før og ikke helt har det samme overskuddet. Så, ja. «Asteroid City» er i overkant ufokusert, selvplagierende, sprikende og virker kanskje litt mer anstrengt enn normalt – men er fortsatt fordømt sjarmerende, konsekvent småmorsom, skikkelig særegen og så absolutt verdt tiden for oss som tross alt stortrives i hans møysommelig koreograferte dukkehusdioramas.