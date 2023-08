– Vi gleder oss veldig til å spille i Oslo. Norge er så annerledes enn der vi er fra i Sør-Afrika. I fjor spilte vi i Tromsø og Oslo, begge byene var fantastiske. Det var som å være i en film, vi så nordlys og det var utrolig å oppleve mørketiden, sier Kgomotso Neo Mokone.

Mokone er vokalisten i bandet som her i avisen er blitt hyllet for «spinnvill perkusjon, store doser punk, drivende rock og samtidig med massive jafs av tradisjonsmusikken, dansen og det engasjementet for alle dem som ikke har muligheten til å rope og herje så høyt som dem selv».

BCUC er for øvrig forkortelse for Bantu Continua Uhuru Consciousness.

Oslo Melafestival

Melafestivalen er en urban, sjangeroverskridende møteplass for feiring av kunst- og kulturuttrykk som har kommet til Norge gjennom innvandring, særlig fra land i sør, skriver festivalen på sin nettside. Ordet Mela betyr «å møtes» på sanskrit, noe som passer ganske bra for bandet som ønsker at folk skal føle at de er en del av noe når de ser og hører på BCUC.

– Vi vil at publikum på konsertene våre skal føle at de er en del av et fellesskap. Uansett hvem du er, skal konsertene våre være et trygt sted å være seg selv.

Mokone sier videre at hun vil at musikken skal minne oss på at vi trenger hverandre.

– Det er så mange ting i samfunnet som skaper skillelinjer mellom oss, og vi må ikke glemme fellesskapet.





Gratis festival

Mela arrangeres på Rådhusplassen i Oslo og har gratis adgang. Festivalen ble arrangert for første gang i Oslo i 2001, og har siden utviklet seg til å bli en av de største av sin type i Europa, med musikk, dans og ikke minst mat. I år tar Ashley Shiri over som festivalsjef for grunnleggeren Khalid Salimi.

Bandet BCUC (Shudu Lubengo )

– Hva kan publikum forvente seg?

– En fantastisk konsert, som gir en følelse av positivitet og inspirasjon. De som er på konserten skal sitte igjen med en følelse at de kan ta på seg hva som helst.

Melafestivalen selv beskriver bandet slik: Deres engasjerende tekster gir stemme til de stemmeløse og gjør et ærlig forsøk på å bryte ned vestlige verdensforestillinger og heller presentere et moderne blikk på et post-apartheid-Sør-Afrika. Eller som vokalist Kgomotso Mokone sier det: «Vi kommer med morsom urfolks-emo og en afropsykedelisk ild fra «The Hood»».

Nytt album

Tidligere i sommer slapp bandet sitt fjerde album, «Millions Of Us», og har vært på turne siden mai.

– Turneen har vært spennende og glovarm, vi har reist rundt i Europa og Afrika.

Det nye albumet ble lagd under koronapandemien, og vokalisten sier at albumet er en ny sound for bandet.

– Vi har kortet ned sangene våre, som før ofte var på 20 minutter, og mest av alt vil vi at energi og livsglede skal høres i sangene våre.

– Fikk dere til dette?

– Ja! Eller jeg tror vi klarte å koble magien til musikken.

Bandet går på scenen den 18. august, og de gleder seg til å spille for Oslo-publikummet. De har også fremtidsplanene klare.

– Vi skal vokse! Spille flere konserter og lage ny musikk.