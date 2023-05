«Mrs. Chatterjee vs Norway» topper Netflix-listene verden over

På en knapp uke er filmen blitt den fjerde mest sett på Netflix på verdensbasis. «Mrs. Chatterjee vs. Norway» er også den mest poulære filmen på Netflix i Bangladesh, Sri Lanka og Maldivene, i tillegg til India og Pakistan. Den har ligget ute på strømmeren siden 13. mai.

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» er den nye omstridte og omtalte indisk filmen som er basert på en faktisk historie fra Stavanger tidlig på 2010-tallet. og som handler om en indisk mor i strid med norsk barnevern og rettsvesen om omsorgsretten til barna hennes. Hovedrollen spilles av den populære indiske skuespilleren Rani Mukerji.

[ Når to verdener kolliderer - igjen ]

Den indiske bollywoodfilmen «Mrs. Chatterjee vs Norway» har fått voldsom interesse i India. Nå er filmen den mest sette på Netflix i India og Pakistan, og den fjerde mest sette film på verdensbasis. (Skjermdump)

Norske myndigheter måtte rykke ut

Filmen skapte debatt før den hadde pemiere på indisk og norsk kino i mars, og reaksjonene den skapte fikk Norges ambassade i India til å rykke ut i indisk media at filmen er et fiksjonsverk basert på en faktisk historie, og Norges ambassadør til å komme en redegjørelse om historien fra Stavanger i 2011 og 2012 via indisk presse.

Filmen fra regissør Ashima Chibber handler om det indiske ekteparet Debika og Aniruddha Chatterhjee i Stavanger som blir fratatt omsorgen for barna i 2011. Her i landet ble den satt opp på 22 kinoer, og ble i løpet av få dager den mest sette bollywood-filmen på norsk kino.

[ Rekordinteresse for «Mrs. Chatterjee vs. Norway» på norsk kino ]

The Nightmare in Norway

Den populære filmen er full av følelser, men gjengir ikke historien slik den foregikk, har barnevernslederen i Stavanger fra den gang uttalt til Dagsavisen. Omsorgstvisten fikk stor oppmerksomhet i indiske medier og ble referert til som «The Nightmare in Norway». Etter lansering på Netflix like før morsdagen i India 14. mai, har seere reagert på Twitter, med vantro og sjokk over det norske systemet som skildres i filmen.

[ - Film som gjenspeiler de voldsomme følelsene den skapte i India, ikke historien ]

Fjerde mest sett på Netflix

I Norge er filmen på en sjuende plass på lista over de ti mest strømmede filmer på norske Netflix, fem dager etter at den ble lansert for et globalt publikum. Samtidig har den vært ifølge selskapet Flixpatrols ukestatistikk vært blant de mest sette filmene i en rekke land på flere kontinenter, med andre og tredjeplasser på topp ti-listene over de mest populære filmene på Netflix: Blant annet i Bahrain, Indonesia, Malaysia, Marokko, Kenya, Mauritius, Egypt, Saudi-Arabia, Kuwait, Qatar og Oman siden lanseringen for en knapp uke siden.

[ Norsk barnevern vs. Bollywood ]

Den indiske filmen er den nest mest populære filmen på strømmeren i Singapore og i Nigeria, samt den tredje mest sette filmen på Netflix i Australia og Sør-Afrika.

«En mors kamp mot en nasjon», er filmen med Rani Mukerji i hovedrollen lansert som. (Zee Studios)

Danker ut Jennifer Lopez-action

Etter at filmen kom ut i mars har den bidratt til debatt om det norske barnevernet. Filmen førte også til at sto moren som filmen er basert på sto fram med sin historie i indiske medier, hvor hun protesterte mot karakteristikker om at filmen var fiksjon.

[ Den virkelige moren: Ikke avfei filmen som fiksjon ]

Her hjemme er filmen blitt kritisert fra flere hold, blant annet det indiske miljøet i Stavanger, for feilaktige framstillinger av norsk barnevern og omsorgsapparat, og gjengivelsen av hendelser. Nå er filmen så populær i noen Netlix-markeder at den danker ut actionfilmen «The Mother» med Jennifer Lopez, som er den mest sette filmen på Netflix i så å si alle andre land denne uka.

[ - Filmen har mange faktafeil ]

[ Se vår liste over de beste TV-seriene på Netflix ]