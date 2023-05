Skuespillerne krever svar om Torshovteatret

De er blant skuespillere som har opptrådt på Torshovteatrets scene siden det åpnet som bydelsteater i 1977. Nå er de blant teaterprofilene i Oslo som reagerer på at den alternative bydelsscenens framtid igjen er uavklart.

Årsaken er det stadig uavklarte og nødvendige rehabiliteringen av Nationaltheatret i Oslo sentrum.

Rehabilitering rammer bydels-scenene

Spørsmålet om Torshovteatrets framtid har blitt et hett tema i teater-Oslo på grunn av en pågående behandling i Nationaltheatrets styre. Styret skal være i gang med å ta stilling til om både Torshovteatret og Kanonhallen på Løren kan opprettholde driften også i tida som kommer.

Skuespiller Henrik Mestad har selv fortid fra Torshovteatrets scene, og er blant profilene som har signert et åpent brev til Nationaltheatrets sjef Kristian Seltun. (Heiko Junge/NTB)

Kanonhallen på Løren har vært reserveløsning for noen av Nationaltheatrets forestillinger siden 2012, mens driften ved det over 125 år gamle bygget i Oslo sentrum har vært redusert på grunn av den lenge planlagte rehabiliteringen.

Selv planarbeidet knyttet til rehabiliteringen av den 124 år gamle teaterbygningen har tatt tid. I fjor høst ble det utsatt av Regjeringen, som har bedt om en ny utredning av hele prosjektet med en kostnadsramme på 4,4 milliarder kroner.

Regjeringen fikk direktør Marta Færevaag Hjelle ved Nationaltheatret til å konstatere overfor Dagsavisen at 2023 blir et tøft år for denne kulturinstitusjonen.

Nationaltheatret står foran en omfattende rehabilitering, og den kostbare oppussingen er utsatt inntil videre - noe som kan få konsekvenser for teaterinstitusjonens andre scener på Torshov og Løren. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Kanonhallen på Løren har vært scene for Nationaltheatret siden 2021. Denne våren blir også det nedlagte Økernsenteret brukt som scene for storsatsingen «Døden på Oslo S».

Torshovteatret ligger i toppetasjene av Soria Moria-bygget på Torshov i Oslo, her fotografert i 2001. (Lise Åserud/NTB)

Usikkerhetene knyttet til Torshovteatrets videre drift har fått en rekke skuespillerne, en gruppe som kaller seg Torshovianere, og som henvender seg til Nationaltheatrets sjef for å få hans mening i saken.

«Hva mener du, Kristian Seltun, dagens teatersjef? Er ikke Torshovteatret verdt en kamp», skriver de i brevet og etterlyser hans mening om de kunsterneriske konsekvensene av å stenge dørene på Torshov.

Skuespiller Bjarte Hjelmeland er en av «torshovianerne» som vil gå på barrikadene for Torshovteatret, om Nationaltheatrets styre vedtar å kutte driften ved det alternative teateret som har vært på Torshov siden 1977. (Heiko Junge/NTB)

«I lys av at vårt kjære Nationaltheater ligger nede for telling, er det ufattelig for oss at noen tenker på å true Torshovteatret enda en gang», skriver skuespillerne i det åpne brevet stilet Nationaltheatret, og ber teatersjefen selv si sin mening om den pågående saken.

Salderingspost nok en gang

«Vi hører at Torshovteatrets fremtid igjen er i spill. I løpet av de snart 50 årene denne skuespillerstyrte bydelsscenen har eksistert, må det være fjerde gang at Nationaltheatrets styre foreslår å benytte Torshovteatret som salderingspost», heter det i brevet.

«Vårt spørsmål er hva du som teatersjef mener om de kunstneriske konsekvensene av å stenge dørene til denne unike, nyskapende og tradisjonsrike scenen, skapt og drevet fram av Nationaltheatrets skuespillere og teknikere. Nestoren Espen Skjønberg viste vei, da han stilte seg i manesjen den 17.9. 1977 og spurte «Lever du a Karlsen?» i åpningsforestillingen av Tor Edvin Dahl. Espen bidro sterkt til at Torshovteatret er elsket av et stort og trofast publikum.

Siden den gang har suksessene stått i kø, og ved ukuelig innsatsvilje har den ene gruppa etter den andre bevist at det umulige er mulig», skriver skuespillerne som selv har vært stått på Torshovteatrets scene opp gjennom årene», skriver skuespillerne som har vært tilknyttet bydelsteaterets scene opp gjennom årene.

Vil innta barrikadene for Torshovteatret

Og de er klare til å innta barrikadene for teatret, slår det fast i det åpne brevet.

Skuespillerne som har signert kampoppropet er produsent Margrethe Aaby, Torshovianer siden 1977, Ellen Horn, skuespiller, tidligere kulturminister og Torshovianer siden 1983, og skuespillerne Henrik Mestad, Øystein Røger, Tone Danielsen og Bjarte Hjelmeland.