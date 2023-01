Teatervåren byr på både urpremierer og en rekke kjente teaterstykker. Klassikere som «Romeo og Julie» og «Lang natts ferd mot dag» skal duellere om publikum med Billy The Kid og Lars Von Trier. Men både i Oslo og i resten av landet er det fortsatt et etterslep av teaterstykker som ikke har spilt seg ferdig på grunn av sene premierer i kjølvannet av nedstengingsårene. Det betyr nye sjanser til å se populære oppsetninger som har vært delvis eller helt utsolgt, eller som du kanskje gikk glipp av da de ble satt opp i første omgang. Her er et utvalg av premierer på de største teatrene og på Operaen fra nå og fram til sommeren.

DET NORSKE TEATRET

Det Norske Teatret spiller fortsatt Kjersti Horns maratonforestilling «Kristin Lavransdatter» med jevne mellomrom helt fram til sommeren, samt en rekke andre 2022-stykker som «Berre verdas undergang», «Utiseta», «Eks» og enda eldre stykker som «Blokk til blokk» og «Tante Ulrikkes vei». Her er et utvalg av vinteren og vårens ferske premierer:

«Romeo og Julie»

Liv Bernhoft Osa og Svein Tindberg skal spille «Romeo og Julie» på Det Norske Teatret - 37 år etter sist gang. (Bernt Erik Pedersen)

37 år etter at Svein Tindberg og Liv Bernhoft Osa spilte hovedrollene i «Romeo og Julie» – i det som var Det Norske Teatrets åpningsforestilling i det nye teaterbygget i Rosenkrantz’ gate – kommer de sammen for de samme rollene. «Teksten handler jo om ung lidenskap. Men ideen er selvsagt ikke at Liv og jeg skal spille tenåringer. Vi har ikke gjort om på stykket, sånn at det liksom foregår på et gamlehjem der noen finner ut at de skal spille Romeo og Julie eller noe sånt. Teksten står som den står, men det er to eldre skuespillere som spiller den. Teater er jo illusjon. Og alder er kanskje den siste illusjonen», sa Tindberg nylig til Dagsavisen om oppsetningen som har teatersjef Erik Ulfsby på regi. Shakespeare-klassikeren blir for øvrig teaternestoren Tindbergs offisielle avskjedsforestilling. (Premiere 13. januar)

«Semper Eadem»

«Semper Eadem» på Det Norske Teatret, basert på Mimmi Tambas album. (Ole Herman Andersen)

Nøyaktig tre år etter at Det Norske Teatret-skuespiller og musiker Mimmi Tamba ga ut det kritikerroste albumet «Semper Eadem», har hun dramatisert sangene, musikken og tematikken til oppsetningen på teatrets hovedscene. Albumet med musikk Tamba selv beskriver som renessansepop, tok utgangspunkt i den britiske dronningen Elisabeth I, og kretser rundt forventninger og utfordringer rundt stereotype oppfatninger. Regien er ved Belinda Braza, og Tamba selv står naturlig nok på scenen, sammen med Hilde Gjermundsen Broch og fullt band. (Premiere 14. januar)

«Tryllefløyta»

Ole Anders Tandbergs «Trollflöjten», eller «Trylleføyten» på Kungliga Operan i Stockholm settes opp i en bearbeidet versjon på Det Norske Teatret denne våren (Kungliga Operan)

Ole Anders Tandberg har regien når Mozarts «Tryllefløyten» inntar Det Norske Teatret. Det er en bearbeidet versjon av Tandbergs 2022-oppsetning på Kungliga Operan i Stockholm hvor ensemblet selvsagt blir teatrets eget, samt at Trond Lindheim arrangerer musikken for den norske versjonen. Scenografi/kostymer og koreografi ser ut til å være beholdt fra Stockholm-oppsetningen. «Tryllefløyten» var Mozarts siste opera, og hans mest kjente og publikumsvennlige. På Det Norske Teatret vil vi se Charlotte Frogner som Nattas dronning, Pål Christian Eggen som Sarastro, Vetle Bergan som Tamino, Ina Svenningdal som Pamina og Joachim Rafaelsen og Ragne Grande som henholdsvis Papageno og Papagena. (Premiere 22. april)

«Ronja Røvardotter»

En ny oppsetning av Astrid Lindgrens klassiker tar Ronja Røverdatter inn i vår egen tid, og legger handlingen til en by i ruiner med krig som bakteppe. Thea Labrechts Vaulen («Tid for glede», «Olje og vatn») skal spille Ronja, datteren til røverkongen Mattis, mens Peiman Azizpour har rollen som Ronjas venn Birk, sønnen til rivalen Borka. Catrine Telle regisserer. (Premiere 4. mars)

NATIONALTHEATRET

Nationaltheatret i Oslo har fortsatt «Blikktrommen» og «Dødsdansen» på repertoaret, og byr på en nypremiere på «Alice i Vidunderland», opprinnelig fra 2019, senere i vår. Kjersti Tveterås tar opp igjen hovedrollen i Mads Bones regi. Her er noen av premierene:

«Jordbærstedet»

Johannes Holmen Dahl («Tid for glede») tar med seg sin faste kunstneriske stab når han setter opp Ingemar Bergmans «Jordbærstedet» («Smultronstället»), en urpremiere basert på Bergmans film dramatisert av Dahl selv. Sverre Anker Ousdal er tilbake på teatrets hovedscene nær ti år etter hans siste store rolle, som Kong Lear. Han har rollen som den gamle professoren Isak som etter en drøm bestemmer seg for å ta bilen i stedet for å fly til Lund, der han skal utnevnes til æresdoktor. Svigerdatteren Marianne blir med han på en reise som blir en minnesvandring av drømmer og oppgjør med fortiden. Et stort ensemble foruten Ousdal ledes av Laila Goody som Marianne, Anne Marit Jacobsen som frøken Agda, Trond Espen Seim som sønnen Evald, samt Anne Krigsvoll, Hanna-Marie Grønneberg, Birgitte Larsen og mange flere. (21. januar)

«Dødsdansen»

Pia Tjelta i «Dødsdansen». (Erika Hebbert)

August Strindbergs infernalske ekteskapsportrett «Dødsdansen» ble en suksess på Torshovteatret i høst, og nå får stykket med Pia Tjelta, Jon Øigarden og Thorbjørn Harr «nypremiere» på Nationaltheatrets hovedscene før det skipes til London for to intensive uker på The Coronet fra 16. mars. I Marit Moum Aunes oppsetning på «finner jævelskapen nye dybder», som det het i Dagsavisens anmeldelse. (Nypremiere på Hovedscenen 12. januar)

«Billy The Kids samla verk»

Helene Naustdal Bergsholm er blant de fem skuespillerne i «Billy The Kids samla verk» på Nationaltheatret. (Erika Hebbert)

Jonas Corell Petersen bevæpner seg med Michael Ondaatjes verseroman når «Billy the Kids samla verk» kommer til scenen. Fem skuespillere med Helene Naustdal Bergsholm i spissen skal gestalte den myteomspunne revolvermannen fra «den ville vesten», omhyllet av legendene om seg selv og banemannen Pat Garrett. (Premiere 20. januar)

«Jeppe på Berget»

Alt kan skje når den omstridte og prisbelønte danske regissøren Christian Lollike («Manifest 2083») nytolker nok en Ludvig Holberg-klassiker, denne gangen «Jeppe på Berget». For to år siden hadde han en burlesk og absurd suksess med «Erasmus Montanus» på Den Nationale Scene i Bergen, og nå fortsetter utforskningen av Holbergs komediefarser med Gard Eidsvold som Jeppe og Olav Waastad som Baronen, mens Trine Wiggen spiller Nille. I det fyldige ensemblet finner vi også Vilde Moberg, Kim Sørensen, Petronella Barker og Bartek Kaminski. Lollike har selv regien. (Premiere 15. februar)

«Døden på Oslo S»

Ingvar Ambjørnsens opprinnelige historie om Pelle og Proffen ble en av 90-tallets virkelig store filmopplevelser. Nå tar Nationaltheatret denne generasjonssagaen om kjærlighet og utenforskap inn i nedlagte og utrangerte kjøpesenterlokaler på Økern, hvor musikken skal spille en viktig rolle og det store ensemblet frontes av Filip Bargee Ramberg og Sjur Vatne Brean som henholdsvis Pelle og Proffen, mens Flo Fagerli («Kuppel 16») spiller den sentrale rollen som Lena. Frank Hammersland står for musikken og Simen Formo Hay regisserer. (Premiere 9. mars)

OSLO NYE TEATER

Populære «Så som i himmelen» har startet teateråret på Oslo Nye, men en rekke nye stykker er ventet både på hovedteatret, på Centralteatret og i Teaterkjelleren nå i den første sesongen med Runar Hodne som ny sjef for den tradisjonelle Oslo-scenen.

«Vaginamonologene og The Supreme Gentleman»

«Vaginamonologene og The Supreme Gentleman» er to monologer som framføres under ett. Eve Enslers «Vaginamonologene» er en moderne klassiker, også spilt i Norge en rekke ganger tidligere. Nanna Cecilie Bangs «The Supreme Gentleman» er av ny dato, og aktualiserer tenkningen til en såkalt incel, en mann som lever i ufrivillig sølibat. Tittelen er hentet fra kallenavnet på massemorderen Elliot Rodger. Henriette Faye-Schjøll og Ferdinand Falsen Hiis står på scenen mens regien er ved Runar Hodne og Ilene Sørbøe. (Premiere 18. januar)

«Riket»

Lars Von Triers TV-serie «Riket» fra 1994 er en milepæl i den moderne TV-historien og ikke minst i regissørens egen filmografi. Det svarte komediedramaet om ondskapen som har våknet til live igjen under Rikshospitalet i København, overføres til Oslo Nye Centralteatret med Henrik Mestad i hovedrollen som den svenske overlegen Stig Helmer, som i TV-serien originalt ble spilt av Ernst-Hugo Järegård. 13 øvrige skuespillere/sangere fra Oslo Nye og et par gjenferd skal i «høyt tempo» boltre seg i over 60 forskjellige rom og scener. Kasper Wilton har regien, som konsentrerer seg om den første sesongen av i alt tre, hvorav den tredje kom i Lars Von Triers egen regi så sent som i fjor på Viaplay. (Premiere 15. mars)

«Hør’a dagbok!»

Anders T. Andersen har regien når sanger og skuespiller Amina Sewalis debutbok fra 2020, «Hør’a dagbok!», dramatiseres for scenen av henne selv som en hip hop-musikal bygget på egne låter. Om Nansi som er ny i Norge, og som tross dysleksi og varierende norskkunnskaper hevder seg sosialt gjennom rap og hip hop. Samantha Gurah, Hans Magnus Hildershavn Rye, Kim Fairchild, Vegard Bjørsmo, Marianne Hetland og Emil Rodrigo Jørgensen står på scenen. Produsert i samarbeid med Riksteatret og Hålogaland Teater. (Urpremiere i Vadsø 10. mars, Oslo Nye-premiere 30. mai)

RIKSTEATRET

Riksteatret spiller over hele landet, gjerne med noen lengre strekk lagt til Oslo eller til andre teatre de eventuelt samproduserer med. Her er de viktigste i vår.

«Stormfulle høyder»

Ravdeep Singh Bajwa og Emma Bones i «Stormfulle høyder» på Riksteatret. (Pernille Sandberg )

Riksteatret satser på en dramatisering av Emily Brontés verdensberømte roman «Stormfulle høyder» denne vinteren, med to av Norges mest talentfulle unge skuespillere i hovedrollene. Det dreier seg nærmere bestemt om Emma Bones («Heimebane») og Ravdeep Singh Bajwa («Julestorm», «Norsk-ish») som Catherine og Heathcliff, i front for et helt lite ensemble som skal spille 60 forestillinger rundt omkring i hele landet. Teatret selv kaller «Stormfulle høyder» en moderne og musikalsk versjon av klassikeren, med Rebekka Nilsson på regi. (Premiere 25. januar)

«Nei og atter nei»

Regissør Maren E. Bjørseth har de siste årene malt med episk pensel i oppsetninger som «Lehmantrilogien» på Det Norske Teatret og denne vinterens aktuelle «De ti bud» på Trøndelag Teater. Nå skal hun landet rundt med en i utgangspunktet mer begrenset historie, basert på Nina Lykkes satiriske og svært populære roman om kjernefamiliens moderne utfordringer, «Nei og atter nei». Ingunn Øyen, Anders Mordal og Mari Hauge Einbu danner trekanten Ingrid, Jan og Hanne. (Urpremiere i Oslo 16. februar, turné landet rundt før Oslo-forestillinger i mai)

«Hør’a dagbok!»

Se beskrivelse under Oslo Nye Teater. Produsert i samarbeid med Riksteatret og Hålogaland Teater med urpremiere i Vadsø 10. mars og Oslo Nye-premiere 30. mai.

ROGALAND TEATER

Rogaland Teater har fortsatt Marius Von Mayenburgs satiriske trekantdrama «EKS» på programmet, samt en rekke nye oppsetninger fra Ungdomsteatret på spilleplanen. Her er noen av de øvrige premierene.

Det spisst satiriske trekantdramaet «EKS» spilles fortsatt på Rogaland Teater. (Marie von Krogh)

«Lang natts ferd mot dag»

Eirik Stubø regisserer når Rogaland Teater setter opp en av de virkelig store amerikanske klassikerne, Eugene O’Neills «Lang natts ferd mot dag». Om den dysfunksjonelle og opprevne familien Tyrone, en far, en mor og to voksne barn som kjemper mot avhengigheten, ondsinnet og demonene en natt da alt rakner. O’Neill fikk Pulitzerprisen for det selvbiografiske dramaet om familien som et ondt arnested. Det skjedde først etter hans død, da stykket ble uroppført i Stockholm. På Rogaland Teater spiller Even Stormoen James Tyrone, mens Marianne Nielsen er Mary og sønnene spilles av henholdsvis Torbjørn Eriksen og Leo Magnus de la Nuez. Malene Wadel, aktuell med hovedrollen i NRK-serien «Evy og alltid» spiller familiens tjener Cathleen. (Premiere 15. februar)

«Animal Farm»

George Orwells satiriske allegori over fascismens mekanismer settes i scene av Mari Kjeldstadli på Rogaland Teater, og Espen Hana har hovedrollen som selveste sjefssvinet Kamerat Napoleon, han som når skrifta på veggen forteller at alle dyr er like, fastslår at noen dyr er likere enn andre. Orwell rammet i sin tid Sovjetunionens som diktatur, men er vel så aktuell i dag med maktdespoter som Putin og en manipulator som Donald Trump langt framme i verdens bevissthet. Pena Faal og Ragnhild Arnestad Mjønnes er blant de øvrige rollene. (Premiere 22. februar)

«Catch-22»

Amerikanske Joseph Hellers roman Catch-22 regnes som et av de store satiriske litterære verkene over krigens meningsløshet. Nå kommer sceneversjonen til Norge for første gang når Yngve Sundvor tar med seg Statsteatret-kollega Cato Skimten Storengen og et ensemble blant annet bestående av Nina Ellen Ødegård og Espen Reboli Bjerke inn på flybasene der amerikanske B-25-bombeflygere forsøker å overleve siste del av andre verdenskrig. (Premiere 10. mai)

DEN NATIONALE SCENE

Den Nationale Scene har en rekke nye premierer, men spiller også musikalen «Come From Away» ut mars. Her et lite utvalg av alt det andre.

Flyene lander på Gander i Den Nationale Scenes musikal «Come From Away», som spilles nå utover 2023. (Sebastian Dalseide)

«Stillheten»

Lars Norén var blant Nordens fremste dramatikere da han døde av korona i 2021, og blant hans fremste verk står «Natten er dagens mor» og «Kaos er nabo med Gud». «Stillheten» er en tredje innsats i denne bekmørke familiekrøniken, en slags epilog om sykdom, avhengighet og krisetid i en voksen kjernefamilie, med blant andre Per Egil Aske på scenen. Morten Borgersen har regien og Arne Lygre har oversatt Noréns tekst til norsk. (Premiere 20. januar)

«Sytten somrar»

Stig Amdam har skrevet og regien er ved Miriam Prestøy Lie når DNS setter opp «Sytten somrar». Amdam forteller her historien til en av de mange «tyskerjentene» under den andre verdenskrigen, en «dramatisk skjebnefortelling om kjærleik og svik» ifølge programomtalen av stykket, som handler om behandlingen norske kvinner som forelsket seg i tyske soldater fikk gjennom krigsoppgjøret. (Premiere 28. januar)

«Romeo og Julie»

Shakespeares mest berømte kjærlighetsdrama blir stadig bearbeidet for vår egen tid. I årets andre versjon på norske teaterscener er det Kjersti Horn som har regien. Hun flytter historien til vår tid, og i rollene som Romeo og Julie finner vi Stine Robin Eskildsen og Ameli Isungset Agbota. (Premiere 20. april)

TRØNDELAG TEATER

«Knutsen & Ludvigsen: På tide å stå opp!»

Det kan bli ellevilt på Trøndelag Teater når to små favorittfyrer returnerer i «Knutsen & Ludvigsen: På tide å stå opp!», et musikalsk hattstativ basert på Øystein Dolmen og Gustav Lorentzens figurer og sanger. Teatrets egen Øyvind Brandtzæg står for regien mens serbisk-norske Jovan Pavlovic gir musikken nye arrangementer. Hans Petter Nilsen og Ivar Nergaard spiller de to små fyrene i tunnelen, men hvor Grevlingen har gjort av seg, det vet vi ikke ennå. (Premiere 14. januar)

«De ti bud – Fortellinger om kjærlighet og død»

Fabian Heidelberg Lunde som Jacek i det femte bud, Du skal ikke slå i hjel. Fra Trøndelag Teaters «De ti bud». (Johannes F.L. Sunde/Trøndelag Teater )

«De ti bud» på Trøndelag Teater er en teaterreise verdt, skrev vi i anmeldelsen av teaterversjonen av filmskaperen Krzysztof Kieślowskis hovedverk Dekalog etter premieren i fjor høst. De opprinnelig ti historiene er nå komprimert til rundt fire timer teater på Trøndelag Teater, med Maren E. Bjørseth («Lehman-trilogien», «Leksikon om lys og mørke») som regissør. (Nypremiere 8. februar)

«Moral ifølge Medea»

Den svensk-iranske dramatikeren Athena Farrokhzad er en av Nordens mest markante forfattere og lyrikere. På Trøndelag Teaters Teaterkjelleren gir hun ny stemme til den klassiske myten om Medea. Der «Evripides’ 2500 år gamle verk Medea slutter, møter hun Moralens kritiske blikk i et språklig intenst og poetisk drivende landskap», heter det fra teatret. Frigruppen Verk Produksjoners Saila Hyttinen regisserer og Synnøve Fossum Eriksen og Janne Kokkin spiller henholdsvis Medea og Moralen. (Premiere 28. januar)

KILDEN (KRISTIANSAND)

«Idioten»

Det satses stort på Fjodor Dostojevskijs «Idioten» når Ole Johan Skjelbred returnerer til Kilden etter å ha rystet Hamsuns «Mysterier» for et par år siden. Om den gode og humane Fyrst Mysjkin som returnerer fra sitt eksil og møter et korrumpert og kaldt Russland hvor overklassen mesker seg på de fattiges bekostning. Ane Ledang Aasheim følger også denne gangen med som scenograf/kostymeansvarlig, mens Fredrik Høstaker, Gine Cornelia Pedersen og Ann Ingrid Fuglestveit er blant skuespillerne i det ti personer store ensemblet. (Premiere 3. februar)

DEN NORSKE OPERA & BALLETT

Operaen har både nye premierer og gjenopptagelser på programmet denne vinteren og våren, som starter med «Elektra» før det går slag i salg utover våren med blant annet «Maskeballet» før Calixto Bieito igjen besøker Oslo, da med Puccinis «Tosca».

«Elektra»

Den prisbelønte regissøren Ole Anders Tandberg («Poppeas kroning», «Havboka») er aktuell på flere scener denne våren. Til Operaens hovedscene bringer han Richard Strauss’ «Elektra», satt inn i et blodig familiedrama der et hevndrap i Oslo i nyere tid lar scenograf Egil Birkeland oppføre nok et Block Watne-hus på scenen. Tyske Gun-Brit Barkmin har tittelrollen. (Premiere 21. januar)

Nasjonalballetten RAW

Nasjonalballetten RAW, grunnlagt av Nasjonalballettens solist Samantha Lynch, lar husets egne dansere boltre seg med splitter nye og egenkoreograferte kreasjoner det står for absolutt alt selv. Over to kvelder skal 11 av ensemblets dansere (Anaïs Touret, Kenji Wilkie, Leonardo Basilio, Nora Augustinius, Youngseo Ko, Ole Johannes Slåttebrekk, Melissa Hough, Simon McNally, Isabel Vila, Kaloyan Boyadjiev og Georgie Rose) gjennomføre alt fra idé til lyssetting. Inntektene fra dette overskuddsprosjektet hvor unge dansere får vist seg fram går til veldedige formål, bestemt av gjengen selv. I år er mottaker Stine Sofies Stiftelse. (Spillers 20. og 21. januar)

«Askepott»

Sergej Prokofjevs eventyrballett er bygget på den velkjente historien om Askepott, som tuktes av dronningen og de onde stesøstrene, men som trosser dem alle og drar på ball hvor hun forelsker seg i prinsen. Den britiske koreografen Ben Stevensons versjon av «Askepott» ble spilt i Norge allerede da Operaen hadde tilhold i Folketeatret, og hadde Bjørvika-premiere i 2010. Stevensons innfallsvinkel som Nasjonalballetten nå skaper en ny versjon av, er at rollene som Askepotts stesøstre danses av menn. (Premiere 28. januar)

«Eugen Onegin»

Fra Operaen «Eugene Onegin», opprinnelig med premiere i 2020, settes nå opp på nytt. (Erik Berg)

Operaen byr på gjensyn med 2020-oppsetningen av Tsjakovskijs «Eugen Onegin», i regi av Christof Loy som behandler den klassiske fortellingen om ung forelskelse og forspilte sjanser som et fortettet kammerspill. Oppsetningen fikk gode anmeldelser, også her i Dagsavisen som ga en femmer til helheten hvor operasjef Randi Stene har rollen som Larina, mens Iiuri Samolov synger rollen som Onegin og Svetlana Aksenova har hovedrollen som Tatjana. (Nypremiere 11. februar)

«Maskeballet»

Giuseppe Verdis «Maskeballet» forener politisk maktkamp med blodig kjærlighet i 1700-tallets Stockholm. I Operaens versjon beholdes både stedet og den klassiske innpakningen hva gjelder kostymer og scenografi, mens det kunstneriske laget i trekantdramaet på scenen toppes av Marita Sølberg som Amelia, Matteo Lippi som Kong Gustav og Yngve Søberg som Kaptein Anckarström. Operaens kommende musikksjef Edward Gardner har den musikalske ledelsen. (Premiere 25. mars)