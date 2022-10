Rehabilitering av Nationaltheatret skal utredes videre

En rehabilitering av Nationaltheatret må utredes nærmere før regjeringen vil ta en avgjørelse. I forslaget til statsbudsjett settes det av midler til dette.

Likevel har forventningene blitt skrudd ned når det gjelder statsbudsjettet.

Direktør Marta Færevaag Hjelle er lettet over årets statsbudsjett, selvom 2023 blir et økonomisk krevende år. (Jon Olav Nesvold/NTB)

– Det har vært gjort en del for å redusere forventningene våre, men dette kunne vært verre, sier direktør på Nationaltheatret, Marta Færevaag Hjelle.

– Det er dette vi i et normalt år kunne forventet og som vi er glade for at vi har fått. Det er nok andre i sektoren som blir rammet mye hardere enn oss, sier hun.

Det er dette vi i et normalt år kunne forventet og som vi er glade for at vi har fått. — Marta Færevaag Hjelle, direktør Nationaltheatret

– Punkt en så har vi fått videreført driftstilskudd med pris- og lønnsvekst. I disse dager må vi jo si at det er en lettelse. Vi ser også at i budsjettet til kommunaldepartementet at det er lagt inn midler til videre drift her på Johanne Dybvads plass, og at det er en utredning i forhold til videre rehabilitering. Så det er helt tydelig at de opprettholder ambisjonen om å rehabilitere Nationaltheatret. Det er vi veldig lettet over, sier Marta Færevaag Hjelle til Dagsavisen.

[ Dette betyr statsbudsjettet for deg ]

Krevende

I år vedtok regjeringen å gjennomgå og utrede rehabiliteringen av Nationaltheatret. I forlaget til statsbudsjett for neste år bevilges det 15 millioner kroner til dette utredningsarbeidet. I tillegg er det foreslått 25 millioner kroner til å videreføre arbeidet med nødvendige tiltak for at bygget skal kunne brukes inntil videre. I statsbudsjettet er det også foreslått å bevilge 245 millioner kroner til videre drift av Nationaltheatret.

– Det er klart at 2023 blir et krevende år uansett, med de priser vi har på energi. Så det vil fortsett være tøft å få budsjettet til å gå i hop. Men i det store og hele kunne det vært enda verre. Mest av alt veldig lettet over at regjeringen har fokus på rehabilitering av Nationaltheatret og sikre at vi kan drifte her de i de neste ti årene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen