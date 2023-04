Lilja i fyr og flamme

---

Debutalbumet til Oddrun Lilja Jonsdottir ble et av de fineste som kom i 2020, uansett sjanger. «Marble» var jorden som vårherres klinkekule. Selv om gitaristen oftest blir assosiert med jazzen hevet hun seg over alle stilretninger, inspirert av reiser over hele kloden, og en rekke møter med musikere fra alle kanter.

«Mirage» heter det nye albumet, og meningen er at alle inntrykkene smelter sammen i en stor luftspeiling av Liljas verden. Man kunne nesten ønske vi ikke hadde avskaffet det ofte misvisende uttrykket «verdensmusikk», men hadde vi ikke gjort det, så kunne vi brukt det her. Lilja igjen er over alt med musikken sin. La oss heller si at «Mirage» er «av en annen verden».

Oppfølgeren fortsetter altså med de samme store perspektivene, men setter nye spor. I sangen som heter «Mirage» synges det om å la musikken ta seg med langt, langt bort, til en planet der alt er glede, dans og latter. Det ser litt kleint ut på papiret, men høres svært overbevisende ut som sang og musikk.

Lilja har denne gangen med seg fire tradisjonsbærere fra ulike deler av verden som gjesteartister: Sara Marielle Gaup fra Sápmi, Celio de Carvalho fra Brasil, Zakaria Houaoura fra Marokko og Ashraf Sharif Khan fra Pakistan. Alle får være med på å prege denne plata på hver sine spor. Men hun har også gruppa som heter Lilja som fast holdepunkt, med Sanne Rambags (sang), Bafana Nhlapo (perkusjon og vokal), Jo Skaansar (bass) og Erik Nylander (trommer).

Det sier seg selv at dette blir til et stort og variert album, med forskjellige stemninger. Her er mye spenstig, fyrig samspill, men også mange vakre, melodiøse høytidsstunder. Kontrastene er store fra Sara Mariella Gaup joiker albumet i gang med «On Your Shoulders» sammen med Bafana Nhlapos sørafrikanske sang, til den stillferdige, stemningsfulle visa «Nor River Nor Lake», skrevet sammen med Sofie Tollefsbøl og Erlend Mokkelbost, harmonisk sunget av Sanne Rambags og Beady Belle.

Denne rause innstillingen til mangfoldig samarbeid fører til at Lilja ikke briljerer med gitarspillet sitt tiden. Men «Khan» er et virtuost samspill med sitarspilleren Ustad Ashraf Sharif Khan. Ekstra morsomt høres det ut i sporet som heter «Lila», de hun klør strengene så de svinger skikkelig, og Bafana Nhlapo kommer inn med et hyllestdikt til henne, på zulu, oversatt i innleggsheftet til linjer som «nå tar det av, helt av/Oddrun er i fyr og flamme». En grei beskrivelse av innholdet på plata.

«Mirage» er del 2 i en trilogi, og kommer ut like etter at del 3 er urframført som selveste Tingingsverket på Vossajazz. Dette heter «I», både som tallet 1, og som pronomenet «jeg». Smakebiter kan høres på «Jazzklubben» i nettspilleren til NRK radio. En anledning til å høre det igjen kommer på Riksscenen i Oslo 15. september. De tre delene i trilogien settes sammen til en ny helhet under Kongsberg Jazzfestival i juli. Konserten med bandet hennes på Nasjonal Jazzscene 13. mai presenteres som «Liljas verden». Du store verden, sier jeg.