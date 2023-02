Sint på NRK: Sa nei til Radka – sier ja til Sophie Elise

De siste årene har Christensen jobbet med en TV-serie om Radka Toneff, den legendariske norske jazzartisten som døde i 1982, bare 30 år gammel. Manusforfatterne Marte Germaine Christensen og Hedda Mjøen utvikler nå serien «Fairytales» for en kommersiell TV-kanal, etter at NRK sa nei til serien, forteller Christensen.

Den norske jazzsangeren Radka Toneff (1952-82), her i den norske Melodi Grand Prix-finalen 1980, der hun deltok med sin egen låt «Parken» (Paul Owesen,/NTB)

Sophie Elise Isachsen på rød løper i forbindelse med at Petter Stordalen sitt nye hotell Sommero åpnet i Oslo. (Terje Pedersen/NTB)

Etter de siste dagenes debatt om influenseren Sophie Elise Isachsen og hennes NRK-podkast kom Marte Christensen med et utbrudd på Facebook. Her forteller hun om avslaget fra NRK på Radka Toneff-serien, og konkluderer:

«Jeg blir så opprørt og sint over hva statskanalen vår bruker skattepenger på (...) Istedenfor å synliggjøre en norsk kvinnelig legende, så velger de og spytte penger på en intetsigende pengemaskin som heter Sophie Elise», skrev Christensen blant annet i sin Facebook-post.

Jeg pleier ikke rante på Facebook. Men nå ble jeg så sint — Marte Germaine Christensen

– Jeg pleier ikke rante på Facebook. Men nå ble jeg bare så sint. Jeg har ikke noe imot Sophie Elise personlig. Men hennes bidrag til samfunnsdebatten er bare støy. Og dette er en kvinnelig stemme NRK velger å løfte fram, de gir henne penger og kredibilitet. Men NRK ga oss ikke muligheten til å fortelle historien om Radka Toneff, sier Christensen til Dagsavisen.

[ Er det dette skattepenga mine går til? ]

– Vanskelig å forstå NRK

Marte Germaine Christensen er kjent som skuespiller blant annet fra «Exit» og spillefilmen «Det som en gang var». Nå jobber hun hovedsakelig med manusutvikling. Radka Toneff-prosjektet startet som et spillefilmmanus, og er nå under utvikling som dramaserie, med tittelen «Fairytales». Christensen og Hedda Mjøen er manusforfattere, og Johanna Pyykkö er konseptuerende regissør. Produksjonsselskapet 4 1/2 ved Håkon Øverås er produsent for serien.

– Vi presenterte dramaserien for NRK i to runder. Foran andre pitch i 2020 gjorde vi mye arbeid, men fikk nei fra NRK. De ville ikke gå videre med prosjektet. Jeg er vant til å få avslag. Men da tenkte jeg: Dette prosjektet er så sterkt og historien så viktig, det bør være NRKs ansvar å fortelle historien om Radka, sier Marte Christensen.

– Nå er vi i samarbeid med en kommersiell kanal om TV-serien. De har gått inn med penger til å utvikle manuset videre, og vil ta beslutning om produksjon i løpet av våren. Jeg er ikke bitter på at NRK ikke ville satse på oss. Men det er vanskelig å forstå hvilke verdier NRK som allmennkringkaster står for, sier Christensen til Dagsavisen.

[ Det norske språket sliter – Big Time ]

Rekordmange klager

NRKs podkast-satsing med influenserne Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams var omdiskutert allerede før mandag denne uka. Da publiserte Isachsen et Instagram-innlegg med bilde av seg selv og en annen influenser, med det som ser ut som en pose med et narkotisk stoff. Sophie Elise fjernet bildet fra Instagram umiddelbart, men bildeposten har ført til rekordmange klager til Kringkastingsrådet. I ukens episode av NRK-podkasten «Sophie & Fetisha» kommenterte Isachsen ikke bildet eller den massive kritikken.

Sophie Elise og Fetisha har podcasten «Sophie og Fetisha» på NRK. (Henriette Dæhli/NRK)

– Jeg skjønner også at en podkast fra Sophie Elise og en dramaserie om Radka Toneff er to forskjellige ting og to forskjellige budsjetter. Men det er et overordnet paradoks her: Hva er poenget med NRK? Hva skal NRK drive med? Sophie Elise bidrar bare med støy, og NRK skrur opp volumet på henne. Sophie Elise kan gjerne få holde på hos en kommersiell aktør. Men jeg vil ikke at våre skattepenger skal finansiere Sophie Elise på NRK, sier Marte Christensen.

NRK: – Ønsker prosjektet alt godt

Overfor Dagsavisen svarer Marianne Furevold-Broland, dramaredaktør i NRK, slik på kritikken fra Marte Christensen:

«NRK får hvert år inn nærmere 400 fiksjonsprosjekter til vurdering, og det er et trangt nåløye å komme gjennom både til videre utvikling og produksjon. Etter en grundig vurdering i kollegiet, tar vi våre beslutninger tuftet på bakgrunn av prosjektets egne kvaliteter i forhold til en helhetsvurdering av økonomi, våre egne ressurser, repertoar, og andre prosjekter i utvikling. Det betyr at vi noen ganger må takke nei til prosjekter som har mange gode kvaliteter i seg».

«Da gleder vi oss selvsagt over at prosjektene kan finne en annen havn. At Marte Christensen nå samarbeider med andre aktører med en ambisjon om å få serien om Radka Toneff ut til vårt felles publikum er vi glade for å høre. Vi ønsker serieskaperne og prosjektet alt godt» skriver Furevold-Broland til Dagsavisen. Dramaredaktøren understreker: «Programinnholdet til andre avdelinger i NRK har jeg ingen ytterligere kommentar til».

[ Sophie Elise kan le hele veien til dokøen ]

Ikonisk

Til «Fairytales»-prosjektet har Christensen og Mjøen intervjuet en rekke sentrale personer i Radka Toneffs liv og karriere. De har også jobbet med en referansegruppe fra Mental Helse om manuset. «Radka var et stort talent, men slet med prestasjonspress, raseriutbrudd og tungsinn, og endte med å ta sitt eget liv i en alder av 30 år. Vi tror hennes historie vil kunne bidra til mer kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og føre til at flere unge oppsøker hjelp», heter det i en prosjektbeskrivelse til Stiftelsen Dam, som har støttet prosjektet.

– Jeg er vokst opp i en musikkinteressert familie og har alltid hatt et forhold til Radka Toneff. Hun er ikonisk. Men i dag er det mange som ikke vet hvem Radka er. Vi håper at serien om Radka kan gi henne den plassen hun fortjener i norsk kulturhistorie, sier Marte Germaine Christensen.

---

Radka Toneff (1952–1982)

Norsk vokalist, låtskriver og bandleder.

Oppvokst på Kolbotn, datter av den bulgarske folkesangeren Toni Toneff.

Utdannet ved musikkonservatoriet 1971-75, ble kjent gjennom miljøet rundt konservatoriet og klubben Club 7.

Plateutgivelser: Radka Toneff «Winter Poem» (1977, Spellemannpris), Radka Toneff Quintet «It Don’t Come Easy» (1979), Radka Toneff/Steve Dobrogosz «Fairytales» (1982)

Posthumt: «Live in Hamburg» (1993, Spellemannpris), samleplater «Some Time Ago – A Collection of Her Finest Moments» (2003) og «Butterfly» (2008).

I 2011 ble «Fairytales» kåret til tidenes beste norske plate i Morgenbladets avstemning blant 100 norske musikere.

---

Christensen forteller at hun fikk ideen til å lage en biografisk film om Radka Toneff etter å ha sett spillefilmen om den svenske jazzvokalisten Monica Zetterlund (1937-2005).

– Radka er vår Monica Zetterlund, sier Christensen.

– Da vi gikk nærmere inn på historien om Radka, så vi at det var et stort og spennende stoff til en dramaserie. Faren kom til Norge fra Bulgaria som politisk flyktning. Radka vokste opp som andregenerasjons innvandrer på 1970-tallet. Hun kjempet seg fram i en mannsdominert musikkbransje, i kraft av sitt talent. Og hun kjempet for å beholde sin identitet.

[ Dette er TV-seriene du burde ha fått med deg ]

Funnet død i skogen

Allerede tidlig på 1970-tallet ble den unge vokalisten Radka Toneff lagt merke til i norsk jazzmiljø, gjennom konserter og radioopptredener. Etter platedebuten i 1977 fikk hun raskt status som en av norsk jazz’ fremste utøvere. Men hennes tredje album «Fairytales» fra 1982 ble hennes siste. Hun ble funnet død i skogen ved Bygdøy en oktobernatt i 1982, bare få dager etter utgivelsen av «Fairytales». «Politiet slo fast at dødsfallet var selvpåført», heter det i Store Norske Leksikons artikkel om Radka Toneff.

Høsten 1982 hadde Toneff hadde vært deprimert, blant annet som følge av et kjærlighetsforhold. Ved dødsfallet hadde hun drukket alkohol og tatt sovepiller, men ikke i dødelige mengder, ifølge Marta Breens biografi «Radka Toneff: Hennes korte liv og store stemme» (2008). «Jeg tror hun ville bli funnet før det var for sent. Det var et rop om hjelp», sier Toneffs søster i boka.

– Radkas død var en tragedie. Vår fortelling vil belyse hva som skjedde. Dette er også en serie som tar opp mental helse, og hvor viktig det er å søke hjelp før det er for sent, forteller Marte Christensen.

[ 50 år med norsk jazz – nå mellom to permer ]

[ Hun var «Varsleren» i Birgitte-saken: – Jeg har sagt det hele tiden. Denne mannen er farlig ]