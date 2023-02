Sophie Elise kan le hele veien til dokøen

Bildet ble raskt slettet, men rakk å spre seg like raskt som billig kokain i en dokø. Vi snakker selvsagt om influenser Sophie Elises post på Instagram, hvor hun poserer med en venninne som tilfeldigvis flasher en liten pose med noe som ligner cola.

Alle alarmer gikk, og NRK – som har et podkast-samarbeid med influenseren – betrygget kritikerne om at de skal ta «en alvorsprat med Sophie Elise». Det er sånn cirka like komisk som når Jonas Gahr Støre sier han skal ta en alvorsprat med Trond Giske.

Til syvende og sist er ikke spørsmålet om posen på bildet inneholdt kokain eller ikke

Forrige «bilde-glipp» var da Sophie Elise i fjor høst poserte på Instagram med egenreklame i podkast-studioet til NRK. Det var riktig av NRK å ta grep den gangen, fordi dette åpenbart var i strid med deres strenge retningslinjer for reklamering.

Men hvorfor skal statskanalen legge seg opp i hva influenseren og vennene hennes eventuelt sniffer på fritiden? Og hvorfor skal NRK påta seg redaksjonelt ansvar for hva Sophie Elise poster på Instagram-kontoen sin – også når det på ingen måte er knyttet til podkast-samarbeidet? Hun har tross alt ikke lagt ut et bilde hvor hun sitter og sniffer i NRK-studioet.

Det hele kan vitne om en mangelfull rolleavklaring mellom rikskringkasteren og influenseren. Det har lenge vært debatt om hva som er «personen Sophie Elise» og «merkevaren Sophie Elise». Nå har det visst også oppstått forvirring rundt hva som er «merkevaren Sophie Elise» og «merkevaren Sophie Elise i samarbeid med NRK».

Kringkastingsrådet har i skrivende stund mottatt 1321 klager på «hendelsen». Eller, som en vittig Twitter-bruker skriver: De har fått 1321 likes, i Sophie Elises øyne. For dette er selvsagt et nøye kalkulert PR-stunt fra influenseren.

Til syvende og sist er ikke spørsmålet om posen på bildet inneholdt kokain eller ikke, eller hvem som eventuelt sniffet pulveret. Spørsmålet er om NRK virkelig mener at Sophie Elise bidrar til å oppfylle statskanalens samfunnsoppdrag. Deres egen begrunnelse om «å løfte unge kvinnelige stemmer» er syltynn som en stripe kokain.

Kritikken har ikke bare gått på at den dyktige businesskvinnen er en kontroversiell merkevare. Mange stiller seg også spørrende til NRKs desperate forsøk på å nå ut unge mennesker.





Antall klager til Kringkastingsrådet har nå passert 1600. Neste møte i rådet er 9. mars, og leder Snorre Valen sier til Kampanje at det ikke er tatt stilling til om saken vil bli behandlet i rådet. Det vil se svært dårlig ut for NRK om de skroter Sophie Elise-samarbeidet på grunn av dette bildet. Men på generelt grunnlag har statskanalen all grunn til å vurdere om det på sikt er denne typen merkevare de vil bruke for å appellere til et yngre publikum.

En ting er uansett sikkert: Inntil videre er Sophie Elise NRKs postergirl, og hun kan fortsette å le hele veien til podkast-studioet. Eller banken. Eller dokøen, om hun vil.

