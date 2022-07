50 år med norsk jazz - nå mellom to permer

– Jeg var i Molde i 1980 med boken min «Jazz i Molde». I alt har jeg dekket 43 av festivalene. Jeg gleder meg til å være tilbake med ny bok, sier Terje Mosnes til Dagsavisen fra andre siden av sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

En klassereise

Etter en 50 år lang karriere som kulturjournalist, har 75-åringen samlet de som har bidratt sterkest til å gi ny norsk jazz et internasjonalt renommé i et omfattende bind, «Jazz – som sagt». Hele veien har Mosnes på nært hold fulgt fornyelsen av sjangeren. Han forteller om hensikten bak bokprosjektet han har holdt på med de siste årene:

– Min ambisjon med boken er å fortelle en av de utallige historiene om hvordan norsk jazz har utviklet en helt egen stemme. Det har både vært en musikalsk utvikling, men også en utvikling av jazz som bredt akseptert kulturytringsform. Jeg har vært vitne til sjangerens klassereise fra en hemmelig, smal og dunkel musikk spilt foran folk med oppbretta krager og solbriller, til musikk som har egne poster på statsbudsjettet. Norsk jazz er en pedagogisk og organisatorisk suksesshistorie, sier Mosnes.

Journalist og forfatter Terje Mosnes, her ved 85-årsfeiringen av jazzartisten Karin Krog på Nasjonal Jazzscene Victoria tidligere i år (Fransesco Saggio/Nasjonal Jazzscene)

Over 80 musikere

I boken møter vi innflytelsesrike personer i norsk musikkbransje, både utøvere og andre musikkaktører, fra Karin Krog, Jan Garbarek og Radka Toneff til Jon Balke og Bugge Wesseltoft. Mosnes prater med over 80 musikere både på starten av sin karriere, og på toppen av den.

– Boken ble større enn jeg hadde forestilt meg, men jeg hadde forferdelig mange å velge mellom, sier Mosnes.

– Musikkintervjuene som er valgt ut til boken har til felles at de er med originale, stilskapende utøvere som har skrevet sitt kapittel til norsk jazzhistorie. Musikere som tok til seg næring også fra andre kilder enn den amerikanske tradisjonen, og fusjonerte ulike sjangre. Stilskiftene har skjedd over tid, og har skapt et utvidet begrep om jazz i Norge.

Intervjuene i boken er både portretter og saksintervjuer hentet fra forfatterens musikerintervjuer i Dagbladet, Lyd & Bilde og Jazznytt. Det første er fra 1974, og det siste er fra i år.

Tomrommet etter Radka

Jazzvokalist Radka Toneff (1952–1982) var en av de tidlige intervjuene Mosnes gjorde i sin karriere som musikkjournalist. Hun mottok Spellemannprisen for årets popsolist i 1977, fem år før sin tidlige død i 1982.

– Å høre Radka Toneff var blant de store opplevelsene i årene rundt 1980, og det var alltid en glede å intervjue henne. Hun etterlot seg et stort tomrom, men også mange gode minner og ikke minst strålende plater, sier Terje Mosnes.

Jeg kan ikke minnes et eneste musikerintervju hvor jeg ikke følte meg oppløftet i etterkant — Terje Mosnes

Gjennom sin karriere har Mosnes skrevet om langt mer enn bare musikk. Han legger likevel ikke skjul på at han trives svært godt i musikkens verden.

– Jeg elsker å prate med musikere. Musikere er nødt til å kontinuerlig dokumentere at de er gode i samspill med andre. Jeg tror dette gjør dem til en ydmyk og inspirerende kunstnergruppe. Jeg kan ikke minnes et eneste musikerintervju hvor jeg ikke følte meg oppløftet i etterkant, sier Mosnes.

Tilbake i Molde

Denne uken går Moldejazz av stabelen i full skala. På fredagen er Mosnes på plass for å snakke om «Jazz – som sagt» til et publikum han kjenner svært godt. I samtalen får han med seg redaktør og kulturkritiker Audun Vinger, som har skrevet forordet til boken. Det blir en spesiell opplevelse for Mosnes å være i Molde uten pennen i hånda, forteller han:

– Jeg har jobbet på denne festivalen 43 år og skrevet tre bøker om den. Det har vært like intenst å være her hver eneste gang. Man går inn i en boble. Nå er festivalarbeidet over for min del. Jeg vil heller ta vare på de opplevelsene jeg har i stedet for å tilføye noen nye, og kanskje ikke helt fikse det, sier han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt åpner den 62. festivalen mandag 18. juli. Arrangørene går en noe usikker uke i møte på grunn av flystreiken.

– Det var nesten litt enklere å lage festival i koronaverdenen. Da var det en ting å forholde seg til. Nå er det så mange x-faktorer som vi ikke rår over, og det litt vanskelig, sa festivalsjef Cecilie Nogva til NRK i forrige uke.

Mosnes har sympati med alle som arrangerer noe som involverer mange mennesker denne sommeren.

– Ryggraden i årets festival, komponist og saksofonist John Zorn, skal reise til Molde med en stor besetning fra USA. Det vil være veldig synd om han ikke kommer seg fram. Vi får bare krysse fingrene for at de fleste kommer seg vel fram, sier Mosnes.

Terje Mosnes. (Marte Kilde Mosnes)

Søndag kveld informerer NRK om at Zorn fikk flyet sitt kansellert, men at han etter planen ankommer to dager senere enn planlagt.

Terje Mosnes’ bok «Jazz – som sagt» har vært i salg på utvalgte jazzfestivaler i sommer, og er i bokhandler fra 1. august.

---

MOLDE JAZZFESTIVAL

18.–23. juli

Verdens eldste jazzfestival i kontinuerlig drift. Har vært arrangert hvert år siden 1961

I løpet av festivaluka arrangeres 120 konserter som involverer 500 artister.

Festivalen selger ca. 22 000 billetter og tiltrekker 60.000 besøkende årlig

Årets «artist in residence» er John Zorn.

Utescenen på Romsdalmuseet har konserter med store navn som Ane Brun, Sigrid, Röyksopp, Metteson og Chris Holsten.

Andre artister på årets program: Cory Wong, Tord Gustavsen Trio, Charles Lloyd feat Bill Frisell, Christian Sands Trio, Emmeluth’s Amoeba.

---