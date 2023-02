Dette er Dagsavisens Innfall-spalte. Spor av satire og sarkasme kan forekomme.

Faste lesere av denne spalten har nok skjønt at alle de mer eller mindre velvalgte ordene ikke kommer fra en ung og lovende mann med hår igjen på hodet, og ei lysende framtid foran seg. Jeg nærmer meg 66. Men på den andre siden, når man blir 66 så gjør man som man vil. Først da tar livet til, som Ole Paus formulerte det i en sangtekst for Wenche Myhre: «Jeg veit det blir skandale men jeg sier det like ut/når jeg blir 66 har jeg tenkt å freake ut/ a-ha a-ha a-ha». Dette er så lenge siden at ingen hadde hørt om a-ha. Var det kanskje her de fikk ideen til bandnavnet? Både Myhre og Paus var 36 år gamle da sangen kom ut, men det høres ut som de knapt nok kunne vente til de skulle være 30 år eldre.

Nå er det noen som har begynt å ta ut denne pensjonsfordelen tidligere. «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen» skrev den kjente influenseren Sophie Elise Isachsen (28) som tekst til et omdiskutert bilde på Instagram. «Den kjente» er forresten et begrep vi bruker i pressen for å plassere personer som vi synes leserne burde vite hvem er, men som vi vet at langt fra alle kjenner til.

[ Dette er TV-seriene du burde ha fått med deg ]

Bildet ble fort fjernet fordi det inneholdt elementer som truet rikets sikkerhet. Podcasten til Sophie Elise og venninnen Fetisha (som ikke var med på bildet) ruller videre i NRK. For lesere i 66-årsalderen kan jeg forklare at «podcast» er omtrent det samme som et radioprogram, bare at «radioprogram» høres så gammeldags og teit ut, nærmest cringe i de unges ører.

I en av de seneste episodene av dette programmet er høydepunktene «Sophies sølibat er over, Fetisha er blitt rundpult og livet peaker». Altså, fra et snart-66-perspektiv kan jeg bare si «vært der, gjort dét», og som den gamle sangen antyder er det heller ingen grunn til å gi seg ennå.

[ Det norske språket sliter – Big Time ]

Selv om det altså ikke er noe grensesprengende nytt i aktivitetene deres klarte jeg ikke å motstå fristelsen til å lytte til hva de unge voksne har fordrevet tida med i det siste. Jeg følte meg litt som en tvilsom gammel mann som spisser ørene for å høre på hva jentene bak meg på bussen betror hverandre, men jeg kan forsikre om at det bare gikk noen minutter før dette ble mer enn nok av selvopptatt kjedsommelighet. Er det dette skattepenga mine går til? Etter Sophie og Fetishas inntreden i NRK er det blitt nødvendig med innsparinger i rikskringkastingen. Budsjettet til radiokanalen for de voksne, P1+, skal halveres. Når man blir 66 får man være glad for de podcastene man får, og trøste seg med at man kommer til å ha mer enn nok å gjøre ellers med «å trå til for fullt», som det heter i sangen.

I mitt perspektiv er Sophie Elise bare litt yngre enn Wenche Myhre og Ole Paus var da de lagde «66 år». En gang blir også Sophie Elise og andre trendesettere 66 år gamle. Hvis det er da de også skal «freake ut» kan det hende det ikke er så mye mer å høyne med. Hvordan dette går får en snart 66 år gammel mann sannsynligvis aldri vite.

[ Jeg har en beskjed som alle må få med seg ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen