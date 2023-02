Ylvis-brødrene dankes ut i Super Bowl-reklame – i selskap med Diddy

Reklamefilmen viser reklamemakere som prøver å overbevise rapperen og plateselskapsmogulen Sean «Diddy» Combs om å stille opp i en reklame for Uber One.

Det var Bård Ylvisåker som først delte reklamen på Instagram her til lands, ifølge NRK.

Selv om en i Diddys følge påpeker at «Diddy don't do jingles», forsikrer reklamefolkene om at det er snakk om å skape en ny hitlåt for Uber One – ved hjelp av det som karakteriseres som et knippe «one hit wonders».

Deretter dukker Diddy opp i et innspillingsstudio – der artister som Montell Jordan, Kelis, Donna Lewis, Haddaway og altså Ylvis-brødrene remikser sine respektive hitlåter så teksten passer inn i Uber Ones budskap, skriver People.

Ylvis-brødrene, kledd i de gode, gamle revedraktene, trår til med refrenget fra sin «The Fox (What Does The Fox Say?)» fra 2013. Nå lyder det «How does the fox say U-u-u-uber One» med litt revebjeffing – før de blir avbrutt av Diddy, som ber dem slutte med ordene «don't do that».

– Diddy, dette gidder jeg ikke mer, svarer Vegard Ylvisåker på norsk – før Haddaway presser seg frem mellom Ylvis-brødrene og synger sin 1993-låt «What Is Love» – nå skrevet om til «Uber One saves me, saves me, way more».

Reklamen blir å se under årets Super Bowl-oppgjør mandag 13. februar. Tittelkampen i National Football League er en svært ettertraktet reklamespot.

