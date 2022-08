Tidligere mestre er klare for høstens «Skal vi danse»

Tirsdag ble deltakerne presentert, og tidligere vinnere og finalister møtte pressen. Katrine Moholt, som må sies å være en skikkelig «Skal vi danse» -profil, både i form av programlederrollen, og seieren hun dro i land i førstesesongen i 2006, er klar for å konkurrere.

Det er også blant andre Triana Iglesias, Kari Traa, Cengiz Al, Jørgine Vasstrand og Victor Sotberg.

Det blir også ny programlederduo når Helene Olafsen, som vant sesongen i 2017, tar mikrofonen fatt i tospann med Anders Hoff.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, tror sesongen vil by på et høyt nivå, og sier blant annet:

– Kampen om pokalen blir i år hardere enn noen gang med denne legendariske samlingen av tidligere vinnere, finalister og publikumsfavoritter, og vi kan love at nivået vil være skyhøyt fra aller første sending.

Dommerpanelet består i år av Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde.

Nordisk Film TV produserer «Skal vi danse: All stars» direkte fra H3 Arena foran et stort publikum på Fornebu, og teppet går opp for premieren lørdag 27. august på TV 2 og TV 2 Play.

Dette er årets deltakere i «Skal vi danse»:

* Iselin Guttormsen (måtte trekke seg etter brudd i ankelen i 2021). Hun skal danse med Catalin Mihu.

* Nathan Kahungu (kom på andreplass i 2020). Hans dansepartner er Nadya Khamitskaya.

* Lasse Matberg (vant den italienske versjonen av «Skal vi danse» i 2019). Hans dansepartner er Gyda Bloch Thorsen.

* Alexander Hetland (vant i 2019). Helene Spilling blir hans dansepartner.

* Jørgine Vasstrand (kom på andreplass i 2019). Santino Mirenna er hennes dansepartner.

* Victor Sotberg (kom på tredjeplass i 2019). Victor skal danse med Philip Raabe.

* Martine Lunde (kom på tredjeplass i 2018). Hennes dansepartner er Tarjei Svalastog.

* Cengiz Al (kom på andreplass i 2017). Cengiz danser med Rikke Lund.

* Eirik Søfteland (vant i 2013). Hans dansepartner er Ewa Trela.

* Agnete Saba (vant i 2014). Hennes dansepartner er Jørgen Nilsen.

* Kari Traa (Kom på andreplass i 2011). Hennes dansepartner er Tom-Erik Nilsen.

* Triana Iglesias (kom på fjerdeplass i 2009). Ole Thomas Hansen er hennes dansepartner.

* Katrine Moholt (vant i 2006). Hennes dansepartner er Egor Filipenko.

