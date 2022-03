Will Smith-hendelsen er ikke den eneste Oscar-skandalen vi har vært vitne til

– Dette vil på kort sikt fullstendig overskygge hvem som fikk priser under gårsdagens Oscar-utdeling. Det er det som kjennetegner såkalte skandaler av det nivået her, rammene rundt blir ofte glemt, sier kulturredaktør i Dagsavisen og leder av Norsk Filmkritikerlag, Mode Steinkjer, om gårsdagens store Oscar-skandale og snakkis.

«Okei, wow. Will Smith slo nettopp til meg». Replikken til Chris Rock etter han hadde fått seg et slag i trynet av skuespiller Will Smith står igjen som det alle husker best fra gårsdagens Oscar-utdeling og er et opptrinn for historiebøkene. Gårsdagens Oscar-utdeling har foreløpig blitt sett av 14 millioner mennesker og ble sendt direkte i mange land utenfor USA.

– Når Will Smith velger å tilsynelatende umotivert gå opp på scenen og slå til en kollega, foran en fullsatt sal og flere millioner seere, vil det ikke bare være en skandale der og da, men henge ved ham og Chris Rock for all ettertid, sier Steinkjer.

Han tror dette var en enkelthendelse som ikke kommer til å skje igjen.

– Men det kan jo hende at man i større grad vil snakke om Oscar som plattform for fred, snarere enn vold. Det er et paradoks at det skjer en voldshendelse under et show hvor mange bruker mye tid på å snakke om fred og solidaritet med de som nå er ramma av krigen i Ukraina. Det som var et show og en prisutdeling hvor fredsbudskapet sto veldig sterkt, som ble snudd på hodet av det som skjedde mellom Smith og Rock på scenen.

[ Ingen Oscar til Norge. Will Smith stjal showet da han slo til Chris Rock ]

Tvilsomt planlagt

Komikeren Chris Rock prøvde seg på en vits om Jada Pinkett Smiths korte hår da han sto på scenen og skulle dele ut prisen for beste dokumentarfilm. Kommentaren fikk Jadas mann, skuespilleren Will Smith, til å reagere. Og reaksjonen hans lot ikke vente på seg. Kort tid etter Rocks kommentar stormet Smith opp på scenen og dro til komikeren før han returnerte tilbake til stolen sin med en tydelig tale om at hans kones navn skulle holdes langt unna talen til Rock. Jada Pinkett Smith har vært åpen om at hun har en autoimmun sykdom som gjør at hun mister håret.

Like etter Will Smiths slag og grove gloser mot Chris Rock, gikk Oscar-sendingen i svart. Det er uklart om det skyldes teknisk feil eller en bevisst handling fra produsenten, men selv om det har vært spekulasjoner om at dette var et planlagt stunt fra de to mennenes side, tyder det meste nå på at det ikke stemmer.

– Man er vant til at spesielt komikere går langt for å planlegge såkalte pranks. Det tror jeg ikke dette var. Ingenting tyder på at det var planlagt og ingenting av etterspillet tyder på at noe har vært avtalt mellom Smith og Rock i forkant, sier Steinkjer.

Det amerikanske filmakademiet har sendt ut en uttalelse om at de tar avstand fra all form for vold.

– Det har aldri i Oscar-historien vært lignende opptrinn av vold. Derfor fester nok dette seg som en hendelse som vil stå igjen som en av de mer alvorlige. Will Smith vil måtte komme til å bruke lang tid, om ikke resten av karrieren sin, på å forklare, om ikke unnskylde.

I en panelsamtale i det amerikanske talkshowet «The View» sa skuespilleren, sangeren og komikeren Whoopi Goldberg - som tidligere har vært programleder for Oscar-utdelingen og som i år er medlem av akademiet, at de ikke kommer til å ta Smiths nyeste Oscar-statuett fra ham.

Kulturredaktør i Dagsavisen og leder av Norsk Filmkritikerlag, Mode Steinkjer. (Wanda Nathalie Nordstrøm)

[ Leilighet uten plass til seng? Det fins. Men nå sier Taran Grønlie fra (+) ]

Unnskyldte seg

Da Will Smith senere samme kveld gikk seirende opp til scenen for å motta prisen for Beste mannlige hovedrolle i filmen «King Richard», holdt han en følelsesladet tale om å bli kallet av Gud til å forsvare sin familie og sine nærmeste. «Mens tårene trillet enten av skam eller av glede ba han om tilgivelse overfor sine mednominerte og det amerikanske filmakademiet. «Kjærlighet får deg til å gjøre gærne ting», sa han, med tydelig henvisning til at han like før hadde stormet opp på scenen og slått til komikeren Chris Rock i sinne», skrev kulturredaktør Mode Steinkjer om hendelsen i går. Smith sa også unnskyld til akademiet og at han håpet de ville invitere ham tilbake.

Steinkjer tror at gårsdagens hendelse kommer til å bli tatt til inntekt til diskusjonen om hvordan komikere og andre som ytrer seg i offentligheten risikerer represalier.

– I videre forstand sier dette noe om et debattklima som er veldig betent. Det er ikke sikkert det er riktig å putte denne hendelsen inn i en slik kontekst, men jeg vil tro at i USA, hvor spesielt de populære komikerne lever av å gå nære kanten hele tiden, vil denne hendelsen brukes til å snakke om ytringsfrihet i standup og komikk.

[ Derfor er Liv Ullmann den største ]

Politisk budskap

Men det er ikke første gang det skjer en skandale under en Oscar-utdeling. Gjennom årene har politiske budskap blitt vist, feil vinner blitt lest opp og uønsket seksuell adferd funnet sted på scenen. Også i disse tilfellene er det selve hendelsen som står igjen i hukommelsen til folk flest, og overskygger prisvinnerne og resten av showet. Steinkjer trekker fram et eksempel fra 1973, da Marlon Brando var storfavoritt til å vinne Oscar for beste mannlige hovedrolle i filmen «Gudfaren». I lang tid hadde han engasjert seg på vegne av Amerikas urfolk og mislikte sterkt hvordan de ble framstilt på film. Da kvelden kom og Brando ble ropt opp som prisvinner, av Norges egne superstjerne Liv Ullmann, var han ikke selv i salen. Han hadde i stedet sendt aktivisten Sacheen Littlefeather.

– Han sendte en annen til å ikke motta prisen han fikk for «Gudfaren», det er en tydelig politisk handling og helt uvanlig til Oscar å være, som hadde bakgrunn i en veldig alvorlig konflikt mellom urbefolkningen i USA og myndighetene og politiet, sier Steinkjer.

Sacheen Littlefeather var iført Apache-drakt og viste tydelig at hun ikke ville ta imot trofeet. Så gikk hun til mikrofonen og fortalte bakgrunnen for at Brando frasa seg prisen.

Scene-kyss

Det er også verdt å trekke fram da Adrien Brody i 2003 helt uforventet kysset skuespiller Halle Berry etter hun overga ham prisen for Beste mannlige skuespiller for hans rolle i filmen «The Pianist»

– Mange av skandalene på denne typen arrangementer handler om grenseoverskridende oppførsel. Will Smith-hendelsen handler definitivt om det, og Adrien Brodys tilsynelatende spontane kyss, som nærmest var et overfall, hører heller ingen sted hjemme. Han forgrep seg på en annen person i en situasjon som gjorde trakasseringen enda mer tydelig og pinlig for begge parter. Det er klart at det ikke burde være pinlig for Berry, men så ble det det i denne situasjonen, hvor Brody gjorde noe helt ut av kontekst.

– Etter metoo-bevegelsen hadde aldri noe sånt blitt tolerert. Selv i dag, nesten tjue år etter denne hendelsen, er den fortsatt noe man forbinder med Adrien Brody. Han har sagt unnskyld for det mange ganger, men det henger likevel ved ham, sier Steinkjer.

Adrien Brody overfalt Halle Berry med et kyss på scenen da han ble tildelt prisen for Beste mannlige skuespiller under Oscar-utdelingen i 2003. (TIMOTHY A. CLARY)

[ – I denne podkasten må jeg gi litt mer av meg selv enn jeg er vant til ]

Ropte opp feil vinner

Skal vi trekke fram en av de mer flaue hendelsene, som gir behov for å bare gjemme hodet i hendene, er det beste og ferskeste eksempelet da den gjeveste prisen ble delt ut til feil film under Oscar-utdelingen i 2017. Prisutdelere var Faye Dunaway, som ropte opp filmen «La La Land» som vinner i kategorien Beste film. Gjengen bak filmen kom jublende opp på scenen, mottok prisen og holdt rørende taler. Men så gikk alt i grus for de storfornøyde Oscar-vinnerne foran millioner av TV-seere:

– Det har skjedd en feil. «Moonlight», dere vant for beste film. Dette er ikke en spøk, sa produsent Jordan Horowitz fra scenen, og ga fra seg prisen.

Prisutdelerne hadde nemlig fått med seg feil vinnerkonvolutt ut på scenen. Etter noen minutter og gisping kunne gjengen bak filmen «Moonlight» endelig komme opp på scenen og innkassere sin rettmessige Oscar.

Her kommer vi ikke utenom å nevnte at det samme skjedde i Norge, da komitrioen Brødrene Dal delte ut feil pris i kategorien årets barneplate under Spellemannprisen i 1985. Dimensjonen på skandalen kan vel sies å være et par hakk lenger ned enn Oscar-varianten fra 2017, men flaut ble det likevel.

Utestengt fra byen

Eksemplene på skandaler er utallige, spesielt hvis man også skal plukke fra andre hyller enn Oscar. Blant de verre er et om den danske filmregissøren Lars Von Trier.

– Det er virkelig en skandale innen filmverden. Kanskje den aller største, sier Steinkjer.

Von Trier var i Cannes for å delta på filmfestivalen i 2011, og under en pressekonferanse kom han med uttalelser som av mange ble oppfattet som en sympatierklæring for Adolf Hitler.

– Under pressekonferansen greide han å rote seg inn i en lang utredning som endte med at han bekjente at han var nazist. Alle som kjenner Lars Von Trier vet at det ikke var dette han mente, men det fikk store konsekvenser. Ikke bare ble han kastet ut av festivalen, han måtte forlate byen og brukte veldig mange år på å komme tilbake igjen og bli tilgitt.

I 2018 kom han tilbake etter sju år som «persona non grata» ved filmfestivalen i Cannes. Da med en film som skapte en ny skandale, ved at folk forlot salen i vemmelse over innholdet.

– De skandalene er det mange av: folk som blir krenket eller på noen måte reagerer på innholdet i en film. Men å bli erklært «persona non grata» i en hel by, henger høyt når det er snakk om hvilke skandaler som er de største innenfor filmverden, sier Steinkjer.

[ Følelsesladet jubelpop fra Justad ]

Aggressiv tale

Heller ikke i Norge har alt gått på skinner under prisutdelinger. Også her til lands har vi flere eksempler på katastrofer fra scenen. Det ferskeste av dem er da influenser Kristin Gjelsvik vant prisen for «Årets sterke mening» under Vixen Awards i 2020, og ytret seg kritisk fra scenen ovenfor influenser-kollega Sophie Elise Isachsen og hennes bedrift, idet hun skulle motta prisen.

– Det er viktig å skrike høyt når man ser noe man er veldig uenig i, og når man ser at det kan skade mange der ute. Også må jeg si at det er et paradoks at den samme bloggeren og det foretaket som jeg valgte å ta tak i fjor, – som er grunnen til at jeg står her i dag - vant prisen for «Årets business» og har muligheten til å vinne «Årets blogger», sa Gjelsvik i talen sin, og henviste til den tidligere toppbloggeren Sophie Elise før hun la til:

– Dette her handler om et kynisk apparat som utnytter og tjener fett på unge menneskers usikkerhet.

Det fikk mange i salen til å reagere, og i ettertid har flere uttalt at stemningen ble dårlig og ubehagelig. Isachsen selv har også sagt at hun aldri vil tilbake til Vixen Awards.

Rasistisk kommentar

Blant de eldre nasjonale eksemplene har vi skandalens om utspilte seg under Spellemannprisen i 2012, da Plumbo vant Spellemann for Årets hit, men ble buet ut av salen etter at de spøkte om hudfargen til Madcon. Både Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam var på scenen for å overrekke prisen til Plumbo, for låten «Møkkamann».

– Når jeg ser på dere to så får låten plutselig et nytt navn, «mokkamann» fleipet vokalist Lars Erik Blokkhus.

Det tok ikke lang tid før det viste seg at vitsen overhodet ikke falt i god jord, og nærmest umiddelbart begynte publikum å bue på de ferske Spellemann-vinnerne, mens flere forlot salen.

– Det er en jævlig dårlig vits. Jeg satte veldig liten pris på den uttalelsen. Den var ikke noe morsomt i det hele tatt, sa Tshawe til VG i ettertid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen