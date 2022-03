Hvem vinner Oscars? Dagsavisen følger Oscar-utdelingen gjennom natta

Saken oppdateres

Verdens største og viktigste filmpris, Oscars, deles i natt ut i hele 23 kategorier. I to av dem er Joachim Triers «Verdens verste menneske» nominert, og de de norske nominerte og deres nærmeste støttespillere vil finne plassene sin i salen under Oscar-gallaen som sendes direkte fra Dolby Theatre i Hollywood.

Det knytter seg mye spenning til nattas show, som er den første ordentlige Oscar-utdelingen for full sal siden koronapandemien gjorde sitt inntog. En ting er hvorvidt Jane Campions multinominerte «The Power Of The Dog» vil ende opp med de gjeveste Oscar-statuettene, men også hvorvidt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på en eller annen måte vil tale til eller holde appell i løpet av showet. Uansett er en ting helt sikkert, og det er at appeller rundt krigen i Ukraina vil bli en rød tråd gjennom det hele. Eller rettere sagt en blå tråd. Knapt noen arena er større enn Oscars-utdelingen og den røde løperen. I år vil krigen i Ukraina preges av sløyfekampanjen som FNs høykommissær for flyktninger står bak. Både vanlige gjester, prisutdelere og nominerte oppfordres til å bære en blå sløyfe med påskriften #withrefugees, til støtte for alle verdens flykninger, men med et spesielt fokus på mennesker som flykter fra krigen i Ukraina.

94th Annual Academy Awards - Arrivals Gjestene ankommer den røde løperen. Skuespiller og prisutdeler Jamie Lee Curtis markerer i sin støtte til verdens flyktninger, blant annet fra Ukraina, i kampanjen #withrefugees. (David Livingston/AFP)

Den røde løperen fylles opp flere timer i forkant av showstart klokken 17.00 lokal tid, og den er kanskje verdens største og lengste «catwalk» hvor designere og skuespillere kappes om kjoleglans og fotografenes oppmerksomhet. Etter dalende seertall de siste årene, er showet nå tilbake i full skala. Sist showet hadde en vert var i 2018, med Jimmi Kimmel. Nå i 2022 ledes showet av en fyrverkeri av en trio, skuespiller Regina Hall sammen med to av USAs mest populære komikere og skuespillere, Amy Schumer og Wanda Sykes.

[ Liv Ullmann fikk Æres-Oscar: Derfor har få fortjent det mer enn henne ]

En historisk norsk nominasjon

Norge har allerede «vunnet» Oscar i år, med Æres-Oscar til Liv Ullmann, som ble delt ut fredag kveld. Den norske filmen er en av fem nominerte til Beste internasjonale film, og Joachim Trier og Eskil Vogt er i tillegg nominert i kategorien Beste originalmanus, som i norsk sammenheng er en historisk nominasjon. Aldri før har en norsk spillefilm blitt nominert i noen annen kategori enn Beste internasjonale film. For norsk filmbransje og de nominerte selv er det en seier i seg selv.

– Jeg føler vi har vunnet allerede. Jeg tenker at hvis jeg dør i et flykrasj om 20 år, så kommer det til å stå «Oscar-nominert manusforfatter dør i flykrasj», så det kommer til å henge ved selv om vi ikke vinner, sa Eskil Vogt til NTB dagen før utdelingen, og påpekte at de overhodet ikke ventet å bli Oscar-nominert for filmen: – Dette er bare bonuser, og det er jo helt fantastiske bonuser. Herregud, vi er Oscar-nominert.

Mottakelse Verdens verste Menneske Anders Danielsen Lie, Eskil Vogt, Renate Reinsve og Joachim Trier under mottakelsen for filmen: Verdens verste Menneske i Hollywood. (Terje Bendiksby/NTB)

I dagene og timene før showet har en rekke norske representanter for «Verdens verste menneske» vært å se, ikke minst hovedskuespillerne med Renate Reinsve i spissen. Under USA-oppholder har hun røpet at hun har takket ja til en amerikansk filmrolle. Hun ble ikke nominert selv i skuespillerkategorien, som hun vant under filmfestivalen i Cannes, men har under hele oppkjøringen mot Oscar vært filmens ansikt utad.

– Det er bare ekstremt gøy å være med, å kunne være på den festen. Det er jo noe man har fulgt med på hele livet. Og sett på avstand. Og så skal vi plutselig delta. Det er helt surrealistisk. Det blir så gøy, sa Renate Reinsve.

Oscars røde løper

Både på den røde løperen og i salen er team «Verdens verste menneske» i selskap med alt som kan krype og gå av Hollywood-stjerner, store regissører og sentrale skuespillere og fagfolk fra internasjonal filmbransje.

Se alle nominasjonene i faktaboksen i bunnen av denne saken

Blant stjernene til stede er Lady Gaga, Halle Bailey, Kevin Costner, H.E.R., Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Lily James, Zoë Kravitz, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta og Serena og Venus Williams, som alle skal presentere priser til de nominerte. Blant dem finner vi også skuespillere som Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Jessica Chastain og Penélope Cruz, og sistnevnte er på forhånd den heteste favoritten til å motta Oscar for Beste kvinnelige hovedrolle, i Pedro Almodovars film «Parallelle mødre».

Jane Campions «The Power Of The Dog»

Benedict Cumberbatch er blant favorittene i den mannlige hovedrollekategorien, for innsatsen i filmen «The Power Of The Dog», Jane Campions mellommenneskelige Netflix-westerndrama som leder racet med hele 12 nominasjoner. Campion burde få Oscar for Beste film og Beste regi, men i Beste film-kategorien har hun på oppløpssiden fått en sterk konkurrent i feelgood-dramaet «CODA», om den døve familien Rossi. Også Kenneth Branagh «Belfast» er et sterkt kort i de gjeveste kategoriene. «The Power Of The Dog» har for øvrig hele fire skuespillere på nominasjonslistene, men selv om Cumberbatchs rolle er sterk, er nok turen kommet til Will Smith «King Richard», i filmen om faren til tennis-søstrene Williams.

[ Feelgood på film kan knapt bli bedre enn i filmen «CODA», en frisk vri på en velbrukt oppskrift ]

Favorittene til birollene er henholdsvis døve Troy Kotsur fra «CODA» og Ariana DeBose i Steven Spielbergs «West Side Story», som i likhet med Branaghs «Belfast» har fått sju nominasjoner. Blant dem er en i kategorien Beste originalmanus, hvor den i likhet med Paul Thomas Andersons «Licorice Pizza» er tippet som favoritter på bekostning av «Verdens verste menneske». Likevel, skulle «Verdens verste menneske» han en mulighet til å ende opp som en vinner i en av sine to kategorier, er de trolig i manusklassen. I kategorien Beste internasjonale film skal det mye til om «Verdens verste menneske» blir valgt foran japanske «Drive My Car», som har kraftigst medvind i tillegg til hele tre øvrige nominasjoner, blant annet som beste film og en reginominasjon til Ryusuke Hamaguchi.

THE POWER OF THE DOG Brødrene Phil og George Burbank spilles av Benedict Cumberbatch og Jesse Plemons, i filmen «The Power Of The Dog» regissert av Jane Campion. (KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX/KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX)

Skulle ikke «Verdens verste menneske» kan det uansett bli litt norsk Oscar-jubel i løpet av utdelingen. Den danske animerte dokumentarfilmen «Flukt» har norsk medprodusent i Mer Films Maria Ekerhovd, og er nominert i tre kategorier: Beste dokumentarfilm, beste animasjonsfilm og beste internasjonale film. Dessuten er den indiske filmen «Writing with fire» produsert med norske midler i potten via den såkalte Sørfond-ordningen og den norske produsenten Tone Grøttjord-Glenne. Filmen er nominert til beste dokumentarfilm, i klassen sammen med «Flukt» og kategorifavoritten «Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised».

Dagsavisen følger Oscar-utdelingen utover natten.

---

Oscar-nominasjonene 2022:

Beste film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story





Beste kvinnelige skuespiller

Jessica Chastain- The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Penélope Cruz – Parallell Mothers

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer





Beste mannlige skuespiller

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Andrew Garfield – Tick, tick … Boom!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth





Beste kvinnelige birolle

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana DeBose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – The Power of the Dog

Aunjanue Ellis – King Richard





Beste mannlige birolle

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – The Power of the Dog

J.K. Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog





Beste regi

Belfast – Kenneth Branagh

Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

The Power of the Dog – Jane Campion

West Side Story – Steven Spielberg





Beste internasjonale film

Drive My Car

Flukt

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom (Yanna)

Verdens verste menneske





Beste tilpassede manus

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog





Beste originalmanus

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

Verdens verste menneske





Beste dokumentarfilm

Ascension

Attic

Flukt

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire





Beste animasjonsfilm

Encanto

Flukt

Luca

The Mitchells vs. the Machine

Raya and the Last Dragon





Beste foto

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story





Beste klipp

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick, Tick … Boom!





Beste originalmusikk

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallell Mothers

The Power of the Dog





Beste originalsang

“Be Alive” fra King Richard

“Dos Oruguitas” fra Encanto

“Down To Joy” fra Belfast

“No Time To Die” fra No Time to Die

“Somehow You Do” fra Four Good Days

«No Time To Die», James Bond





Beste produksjonsdesign

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story





Beste kostymer

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West SideStoryPaul Tazewell





Beste makeup og hår

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci





Beste lyd

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story





Beste visuelle effekter

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home





Beste kortfilm

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold





Beste animerte kortfilm

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper





Beste korte dokumentarfilm

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

---