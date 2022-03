Oslo tente lysene for Ukraina - se bildene her

Onsdag etter mørkets frambrudd lyste flere av de store kulturinstitusjonene i Oslo opp i det ukrainske flaggets farger, i blått og gult. Aksjonen som finner sted flere kvelder denne uka er initiert av Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), som organiserer de offentlig støttede teatrene og orkestrene i Norge.

Det skjer samtidig med at organisasjonen og deres medlemmer landet over har vedtatt et sett prinsipielle kjøreregler for kulturboikott av Russland som følge av invasjonen i Ukraina. De som besøkte Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Operaen onsdag kveld 2. mars ble møtt av solidaritetsmarkeringene i form av lyssatte bygninger. Men også Munchmuseet og Rådhuset, som ikke er blant NTOs medlemmer, markerte solidaritet gjennom lyssetting denne kvelden. Nye Munch i Bjørvikaskiftet farge på logoen. Rådhuset lyste opp tårnene slik de også gjorde ved krigsutbruddet før helgen, da de og Holmenkollbakken markerte situasjonen med lysende fasader.

Nationaltheatret satte farge på Oslo onsdag kveld i solidaritet med Ukraina. (Mode Steinkjer)

På sin egen nettside skriver NTO: «Vi står solidariske med befolkningen i det invaderte Ukraina og kjenner særlig uro for våre kollegaer der og i Russland. De modige stemmene som har reist seg mot krigen trenger nå vår uforbeholdne støtte».

– Som representanter for norske kulturinstitusjoner og viktige demokratiske fellesarenaer reagerer de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene og NTO med forferdelse på Vladimir Putins brudd på Ukrainas rettigheter som selvstendig land, skriver NTO videre.

Flere norske teatre og orkestre har lange tradisjoner for å arbeide med russisk kunst og russiske kunstnere. Nå anbefaler NTO at produksjoner og arrangementer som har finansielle eller kunstneriske bånd til det russiske regimet avlyses eller legges på is inntil videre. NTO understreker at: «Kunst og kulturinstitusjoner i Norge er internasjonale virksomheter med ansatte fra mange nasjoner. Som arbeidsgiver skal vi ivareta alle våre medarbeidere og bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø for alle».





Norske musikk- og scenekunstinstitusjoner lyssetter sine bygninger i Ukrainas farger. Her Operaen og Munch. (Mode Steinkjer)





Også Rådhuset i Oslo lyste opp tårnene i solidaritet med Ukraina. (Mode Steinkjer)

Operaen i Bjørvika skiftet farge i solidaritet med Ukraina onsdag 2. mars. (Mode Steinkjer)

Det Norske Teatret lyste opp i det ukrainske flaggets farger, (Mode Steinkjer)

Nationaltheatret i det ukrainske flaggets farger. (Mode Steinkjer)

Også Munchmuseet skiftet farger onsdag kveld. (Mode Steinkjer)