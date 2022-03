Dette er kjørereglene for kulturboikott av Russland

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) vedtok i et styremøte onsdag et sett felles retningslinjer for hvordan musikk- og scenekunstinstitusjonene kan forholde seg til russiske kunstinstitusjoner- og utøvere. NTO er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for offentlig støttede virksomheter innen musikk og scenekunst i Norge, og blant medlemmene er både de store orkestrene og institusjoner som Den Norske Opera & Ballett, Nationaltheatret, Den Nationale Scene og Det Norske Teatret, men også programmerende scener som Black Box i Oslo. NTO og deres medlemmer slår fast at de «ikke ønsker å gi det russiske regimet anledning til å bruke kunst- og kultur til å legitimere deres ulovlige handlinger».

Hva skal avlyses?

«Norske teatre og orkestre fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og holder det russiske lederskapet ansvarlig for bruddet på grunnleggende folkerett og de menneskelige lidelser som deres handlinger forårsaker», skriver NTO i pressemeldingen i forbindelse med onsdagens vedtak av seks prinsipielle punkter som utgjør kjørereglene for hvordan de ulike institusjonene skal håndtere planlagte eller pågående kultursamarbeid med det russiske regimet. (Se punktene i faktadelen nederst saken).

– Vi er også opptatt av å ta vare på de ansatte ved institusjonene – det er både russere og ukrainere som jobber i Norge. Det er viktig å oppføre seg ordentlig mot mennesker, sa Morten Gjelten i NTO til Dagsavisen i forkant av møtet onsdag, hvor han også pekte på kompleksiteten i spørsmålet rundt boikott: – Noen tilfeller er enkle. Store, offisielle, regimestøttede prosjekter fra Russland kan lett avlyses. Men så har man hele regnbuen av situasjoner, helt ned til russiske enkeltkunstnere som jobber med små soloprosjekter, kanskje regimekritiske sådanne. Skal de også avlyses?

Trygt arbeidsmiljø

I det vedtatte prinsippdokumentet heter det nå at: «Kunst og kulturinstitusjoner i Norge er internasjonale virksomheter med ansatte fra mange nasjoner. Som arbeidsgiver skal vi ivareta alle våre medarbeidere og bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø for alle».

De seks punktene med prinsipper er ment som en anbefaling til NTOs medlemmer, og blant annet slår NTO og medlemmene deres fast at det ikke tas til orde for «boikott av enkeltkunstnere som livnærer seg av sitt kunstneriske virke uavhengig av den russiske stat, så lenge utøveren ikke aktivt representerer Russland eller russiske interesser». Videre anbefales heller ikke boikott av den store kulturarven av verker skapt i eller rundt Russland, være seg musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst etc., men det anbefales at slike verker som oppføres eller spilles bør adresseres i kommunikasjon med publikum. Med andre ord gjennom seminarer, paneldebatter, podkaster og annet som belyser de enkelte verkene i sammenheng med den pågående situasjonen i Russland og Ukraina.

Dette er prinsippene som NTO anbefaler for kulturboikott av Russland:

1. Et fritt kunst- og kulturliv er sammen med fri presse og frie valg grunnstener i demokratiet.

2. Ved bruk av boikott (kansellering, utestengelse) skal vi alltid vurdere om boikotten rammer Russlands regime, dvs. de som er ansvarlige for brudd på folkeretten og som står bak invasjonen av en fri og uavhengig nasjon.

3. Alt samarbeid, både av kunstnerisk og finansiell karakter, med statsfinansierte russiske kunst- og kulturinstitusjoner fryses eller avvikles. Vi ønsker ikke å gi det russiske regimet anledning til å bruke kunst- og kultur til å legitimere deres ulovlige handlinger.

4. Vi tar ikke til ordet for boikott av enkeltkunstnere som livnærer seg av sitt kunstneriske virke uavhengig av den russiske stat, så lenge utøveren ikke aktivt representerer Russland eller russiske interesser.

5. Kunst- og kulturfeltet forvalter en stor kanon av historiske verker skapt i eller rundt Russland, være seg musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst etc. Vi anbefaler ikke boikott av denne kulturarven, på samme måte som vi heller ikke boikotter andre historiske verk skapt av kunstnere som har levd i andre land i en annen tid. Vi anbefaler likevel at nåtidens situasjon i Russland og Ukraina bør adresseres i kommunikasjon med publikum.

6. Vi uttrykker vår støtte til de russiske kunstnere og ledere av kulturinstitusjoner som våger å vise sin avsky og tar avstand til Putin-regimets overgrep på Ukraina.

