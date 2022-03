Avlyser konserter i Russland

Russlands krigføring og invasjon i Ukraina har gitt dem flere sanksjoner og gjort at mange europeiske land avlyser eller utsetter planer som på noen måte involverer Russland eller er finansiert av russiske midler.

Tirsdag ble det klart at Munch-museet i Oslo stanser alle samarbeid med russiske institusjoner og privatpersoner inntil videre. Det gjør de i solidaritet med Ukraina, skriver NRK. Museet har tidligere hatt russiske utstillinger, blant annet I 2019, da Munch-museet fortsatt holdt til på Tøyen, utstilte de «Svaneprinsessen – Russisk kunst fra 1880 til 1910».

Tirsdag kunne også Dagsavisen fortelle at norske sceneinstitusjoner jobber med å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til russiske kunstnere og andre kulturutøvere, og russiske verk i alle sjangre.

Girl In Red og Aurora avlyser

Flere norske artister har valgt å avlyse planlagte konserter i nabolandet Russland i solidaritet med Ukraina. Marie Ulven Ringheim, som går under artistnavnet Girl In Red og som er en av Norges fremste popartister med stor internasjonal suksess, skulle etter planen ha to utsolgte konserter i Russland senere i år, som en del av en turné: En konsert i Moskva og en i St. Petersburg. Men tirsdag kveld beklaget hun overfor sine russiske fans og delte nyheten om avlysningene. VG omtalte saken først.

«Jeg er utrolig lei meg for å måtte avlyse mine konserter i Russland i år. Det knuser hjertet mitt å tenke på alle mine russiske fans som nå lider under konsekvensene av Putins regime, og alle som akkurat nå kjemper for sitt liv i Ukraina», skriver Ringheim og avslutter med det ukrainske flagget og et «love u».

Aurora Aksnes, kjent under artistnavnet Aurora, som nylig slapp sitt fjerde album, skulle etter planen holde konsert i Kyiv i Ukraina 6. juli, som en del av verdensturneen hun begir seg ut på i slutten av denne måneden. Aksnes skulle også ha en uannonsert konsert i Russland i sommer. De er nå avlyst, bekrefter artister manager, Geir Luedy til Bergens Tidende. Til BT sier Luedy at dette er trist.

Aurora Aksnes Aurora Aksnes avlyser konserter som følge av Russlands invasjon av Ukraina. (Tobias Schildmann Mandt)

Russiske filmer trekkes

Filmdistribusjonsselskapet Manymore Films, som holder til i Haugesund, trekker en kommende russisk kinofilm som skulle hatt premiere til påsken i år. Forrige uke skrev The Hollywood Reporter at filmakademiet i Ukraina ber om en internasjonal boikott av russisk kino- og filmindustri, fordi de mener at Russland fortsetter å dra nytte av kulturell aktivitet.

Norske Manymore Films vil følge oppfordringen til det ukrainske filmakademiet og velger derfor å trekke planlagt premiere på den russiskproduserte filmen «Snødronningen 2 – Kongens Hevn». Filmen skulle etter planen hatt premiere over hele landet i påsken og kampanjen og planleggingen var lagt ned til minste detalj. Nå er alle norske kinoer informert om selskapets beslutning. For å vise støtte til ukrainske filmprodusenter velger Manymore Films å relansere den ukrainske barnefilmen «Alva og regnbuedragen».

Også Fidalgo Films, som holder til i Kristiansand og er den eldste nåværende uavhengige filmdistributøren i Norge som fortsatt er i drift (har driftet i 33 år), velger å trekke en av filmene sine. Tirsdag besluttet de at den russiske filmen «Kaptein Volkonogov unnslipper», som hadde planlagt kinopremiere i mai 2022, foreløpig trekkes fra distribusjon. Filmen skulle etter planen vises på festivalene Kosmorama (Trondheim internasjonale filmfestival) og Hamarama Filmdager i Hamar, men også disse visningene avlyses. Til tross for at filmen er antiautoritær og kritisk til Stalins regime og metoder, mener Fidalgo Films at det ikke er på sin plass å sende den ut så lenge Russland driver krigføring i Ukraina.

