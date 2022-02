Han laget spillet til kjæresten. Nå spiller flere millioner Wordle

Egentlig var planen bare å lage en liten gave til kjæresten. Josh Wardle jobber som programvareutvikler i Brooklyn i USA. Siden kjæresten, Palak Shah, digger ordpuslespill, utviklet han et enkelt spill som går ut på å gjette ord – ett ord hver dag.

Spillet er enkelt:

Wordle spillbrett (Wordle)

Spillbrettet er et rutenett med fem ruter bortover, og seks nedover.

Målet er å gjette et engelsk ord på fem bokstaver, ett ord per dag.

Wordle-spillet sier fra om noen av bokstavene du brukte i ditt forslag, er med i løsningsordet, og om de eventuelt er på rett plass. Tenk Mastermind, bare med bokstaver i stedet for fargeknotter.

Grønt felt betyr rett bokstav på rett plass, oransj betyr rett bokstav på feil plass, grått en bokstav som ikke er med i ordet.

Spilleren får seks forsøk på å løse ordgåten, og poeng etter hvor kjapp hun eller han er.

Siden det bare fins en gåte per dag, konkurrerer alle spillerne mot hverandre, verden over.

Enorm vekst

Den enkle, men geniale ideen, har nå tatt den engelskspråklige verden med storm, mens brukere fra land med skikkelig engelskundervisning følger hakk i hæl.

Først ut var Josh Wardles familie. Da han delte spillet i familiens WhatsApp-gruppe, tok det ikke mange dager før hele slekta var hekta. Inspirert av suksessen der, la programutvikleren spillet han hadde utviklet på nettet, gratis for alle, i oktober. I november hadde Wordle nitti brukere. Innen midten av januar, hadde antallet økt til 300.000, og ifølge The New York Times, er det nå «flere millioner» spillere – nøyaktig hvor mange, vil de ikke si – som spiller Wordle daglig.

Pris: millioner

Avisa har bedriftsøkonomiske grunner til ikke å ville røpe nøyaktig antall brukere. For en ukes tid siden, ble det nemlig kjent at The New York Times har kjøpt rettighetene til Wordle, for det avisa selv omtaler som en «lav sjusifret sum» amerikanske dollar. Siden en dollar nå er verdt nær ni norske kroner, betyr det mest sannsynlig en kjøpesum på minst ti millioner norske kroner.

Så langt har Wordle vært gratis. The New York Times har planer om å legge det bak betalingsmur, på samme måte som det allerede har mur på kryssordet, stavespillet Spelling Bee, matoppskrifter og forbrukertips – i tillegg til mye av journalistikken. Heller enn å satse på annonser, har The New York Times satset på inntekter via nettabonnenter – inkludert ordspill-entusiaster.

– Vi ble hekta på kryssordet og Spelling Bee-spillene i NYTimes i pandemien, så det føles veldig naturlig at de tar Wordle videre, sa Josh Wardle, til nettopp The NYTimes.

