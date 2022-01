Storfilmer stengt ned: Dramatisk for norsk film, varsler produsent-leder

Dette fastslår Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen, som organiserer uavhengige norske film- og TV-produsenter.

Dagsavisen skrev denne uka at produsenten Fantefilm stopper innspillingen av den planlagte storfilmen «Konvoi», på grunn av usikkerhet rundt nye smittebølger og nedstengninger. Filmen skulle gått i opptak i vår. – Per dato er det for tidlig å si når vi går i gang, fortalte daglig leder for Fantefilm Martin Sundland til Dagsavisen. «Konvoi» handler om krigsseilerne, og skal regisseres av John Andreas Andersen («Skjelvet», «Nordsjøen»).

Martin Sundland, daglig leder/produsent Fantefilm. (Bernt Erik Pedersen)

Før jul meldte NRK at produsenten Storm avlyser den planlagte familiefilmen «Sagaen om Olav den hellige» og betaler tilbake produksjonsstøtten på sju millioner kroner til Norsk filminstitutt.

Konsekvensene av utsatte og avlyste innspillinger kan være store og langvarige for filmprodusentene, påpeker Åse Kringstad.

– Vi frykter at de langsiktige konsekvensene blir en utarming av det uavhengige norske produksjonsmiljøet. Filmbransjen er av de som har fått kjenne konsekvensene av koronakrisen hardest på kroppen. Produsentene har tæret på reservene siden mars 2020. Flere har allerede måttet ta store kostnader ved utsettelser, kommenterer Kringstad.

– Det er ikke uten videre slik at en påbegynt innspilling kan settes på hold på ubestemt tid. Ofte er produsentene bundet av inngåtte avtaler, og filmarbeidere og skuespillere er kun tilgjengelig i den avtalte perioden, forteller Kringstad.

Julepremieren avlyst

Krigsfilmen «Kampen om Narvik» ble spilt inn gjennom 2020 og 2021 med flere utsettelser og store ekstrakostnader. Men den planlagte kinopremieren 1. juledag 2021 ble utsatt på ubestemt tid, på grunn av koronarestriksjoner på kinoene. Fortsatt har ikke filmen fått premieredato.

– Finansieringen innen filmproduksjon er avhengig av hele kretsløpet fra utvikling og produksjon og fram til ferdig film. Under pandemien er hele verdikjeden og produksjonene blitt praktisk og økonomisk rammet i alle stadier – fra innspilling og fram til kinovisning, understreker Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen.

[ Netflix-suksessen «Don't Look Up»: Løfter blikket mot dommedag ]

I brev til NFI har Martin Sundland i Fantefilm påpekt at NFIs eksisterende koronastøtteordninger utløp ved nyttår, og at det ikke er kommet noen støtteordninger for 2022.

– Vi har gått inn i et nytt år uten at bransjen har fått noen forutsigbarhet for at det finnes noe sikkerhetsnett for de som står i eller skal inn i produksjon. Dette samtidig med at det daglig settes nye smitterekorder, kommenterer Kringstad.

Håper på nye støtteordninger

– Vi har forståelse for at produsentene opplever usikkerheten såpass stor, at dette er nødvendig konsekvens for enkelte prosjekter, kommenterer Kjersti Mo, direktør for Norsk filminstitutt, om de to storfilmene som nå er stoppet. Mo understreker:

– Vi gjør vårt ytterste for å holde aktivitetsnivået oppe og tilrettelegge for produksjonene, men det er dessverre ikke alltid vi har de rette eller tilstrekkelige virkemidler tilgjengelig når produsentene trenger dem.

NFI-direktør: Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt. (Mimsy Moller)

– Vil det komme nye koronastøtteordninger fra Norsk filminstitutt for 2022?

– Det håper og tror vi, men dette er et politisk spørsmål. Vi er uansett klare til å iverksette slike ordninger, når beslutning er tatt, svarer Kjersti Mo.

Det haster å få på plass nye støtteordninger for film- og TV-produsentene, mener Åse Kringstad.

– Kulturministeren har lovet 300 millioner kroner til det eksisterende virkemiddelapparatet, men midlene er ikke omsatt til ordninger. Det haster nå ekstremt med å få på plass en ny garantiordning og en produksjonsstøtteordning for prosjekter som er rammet av pandemien. Og bransjen må få en forutsigbarhet for at støtteordningene er solide nok, romslige nok, og at de består så lenge konsekvensene av pandemien pågår, understreker Kringstad.

Saken fortsetter under videoen

– Bransjen har klart seg OK

Våren 2021 fikk NFI og Kulturrådet i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge konsekvensene av koronapandemien og vurdere virkemidler for å gjenoppbygge kultursektoren. Sluttrapporten for dette arbeidet er utsatt til våren 2022.

Mo påpeker at støtteordninger bl.a. forvaltet av NFI gjorde at de fleste norske film- og tv-innspillinger som var planlagt før pandemien, ble fullført gjennom 2020 og 2021. Regnskapstall NFI har innhentet i forbindelse med kartleggingen, viser at norsk filmbransje samlet hadde et fall i omsetning på fire prosent fra 2019 til 2020, mens både antallet virksomheter og det samlede driftsresultatet økte i samme periode.

[ Gatene er fulle av avdøde generaler og oberster. Ny bok fyller byen med kvinnenavn ]

– Den produserende bransjen har kommet seg OK gjennom pandemien til nå, på grunn av produsentenes iherdige innsats og de ulike koronaordningene, mener Kjersti Mo.

«Så langt har vi sett at de aller fleste produksjoner har blitt gjennomført, til tross for mange hindringer i ulike faser av produksjonsløpet. Hvis dette ikke lenger er mulig å legge til rette for gjennom de mest treffsikre ordningene, kan det potensielt gi store negative konsekvenser for produksjonsselskapene og sysselsettingen i bransjen. Men vi er fortsatt et stykke unna en slik situasjon» skriver NFI-direktøren til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen