Utsetter innspilling av storfilm om krigsseilere: – Ikke forsvarlig å gå i opptak

Produsentene Fantefilm måttte like før jul informere Norsk filminstitutt (NFI) om at innspillingen av storfilmen «Konvoi» blir stoppet på ubestemt tid. Innspillingen skulle etter planen startet i vår. «Vi finner det ikke forsvarlig å gå i opptak som planlagt og har bestemt oss for å trykke på bremsen inntil videre» fastslår Fantefilm overfor Norsk filminstitutt (NFI).

– Pr dato er det for tidlig å si noe konkret om når vi går i gang, forteller produsent og daglig leder Martin Sundland i Fantefilm Fiksjon til Dagsavisen.

Martin Sundland, daglig leder/produsent Fantefilm. (Bernt Erik Pedersen)

«Konvoi» regisseres av John Andreas Andersen, som tidligere har regissert to av Fantefilms store katastrofefilmer, «Skjelvet» (2018) og fortsatt kinoaktuelle «Nordsjøen» (2021).

«Det er med tungt hjerte at vi må informere dere om at vi har besluttet å utsette opptakene på «Konvoi». Gitt den pågående pandemien og all usikkerhet knyttet til nye varianter, nye karanteneregler og nedstengning her i Norge og i Europa, medfører det for store utfordringer å gjennomføre produksjonen» skriver produsentene Fantefilm til NFI.

– Det er usikre tider for svært mange bransjer i Norge. Kulturnæringen er hardt rammet. Film er ikke et unntak. Ikke bare er det redusert kapasitet eller stengte kinoer, men situasjonen påvirker også i stor grad produksjon og opptak. Den pågående pandemien fører til svært uforutsigbare produksjonsforhold. Stadige forandringer i ulike karanteneregler, stor usikkerhet rundt Omikron og eventuelt nye nedstengninger gjør situasjonen uholdbar, utdyper Martin Sundland til Dagsavisen.

– Når det i tillegg ikke foreligger klare og tydelige «hjelpeordninger» fra NFI, ser vi ingen annen utvei enn å utsette opptak på Konvoi, understreker Sundland.

Ubåtkrig i Nordishavet

«Konvoi» har fått 15 millioner kroner i produksjonsstøtte fra NFI gjennom markedsordningen for filmprosjekter med stort publikumspotensial. Filmen har et totalbudsjett på drøyt 60 millioner kroner.

«Konvoi» tar utgangspunkt i den farefulle konvoifarten i Nordishavet under andre verdenskrig, der tyske ubåter jaktet på allierte handelsskip. Regissør John Andreas Andersen har fortalt at filmen handler om konvoien PQ-17, der 24 av 35 handelsskip ble senket av tyske ubåter, i krigens største konvoitragedie.

Oslo 20210817. Regissør John Andreas Andersen under Filmhøsten 2021. (Ali Zare/NTB)

«Fra et fredelig Norge dro tusenvis av sjømenn uvitende ut på havet for å tjene livets brød. Brått og uventet ble de vitne til at Norge ble en del av en ny og ødeleggende verdenskrig. Plutselig befant de seg i fremste linje. Ansikt til ansikt med krigens grusomheter (...) Konvoi blir en storslagen og nervepirrende spenningsfilm» heter det i NFIs presentasjon av filmen. Manus er av Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad (Kongens nei, Bølgen, Skjelvet)





Droppet film, betalte tilbake støtte

Tidligere i desember avlyste filmprodusenten Storm sin planlagte storfilm «Sagaen om Olav den hellige» på grunn av koronapandemien, meldte NRK. Usikkerheten blir for stor til at filmprosjektet kan gjennomføres, konkluderte produsenten, som tilbakebetaler sju millioner i produksjonsstøtte til NFI. «Sagaen om Olav den hellige» skulle følge opp de siste to årenes julefilmer «Tre nøtter for Askepott» og «Drageløperens jul» for produsentene Storm.

– Inntektstapene etter to år med pandemi gjør at vi ikke tør å gå i gang med neste års aller største norske filmproduksjon, sa produsent Frederick Howard til NRK.





Mangler støtteordninger

I brevet til Norsk filminstitutt påpeker Fantefilm også at mangelen på støtteordninger under den nye bølgen av koronasmitte gjør at prosjektet vanskeligere å gjennomføre. «I tillegg rammes vi potensielt svært hardt ved at produksjonen ikke lar seg forsikre mot korona, og at NFI sine «hjelpeordninger» bortfaller 31.12.2021» skriver Fantefilm til NFI.

Gjennom 2020 og 2021 fikk en rekke norske filmprosjekter ekstrastøtte til gjennomføring under koronapandemien, gjennom den såkalte Produksjon 2-ordningen. Fantefilm påpeker at Produksjon 2-ordningen ikke hjelper et prosjekt som Konvoi, siden støtten avkortes mot fremtidig etterhåndsstøtte – som er støttemidlene NFI utbetaler på bakgrunn av antall solgte billetter.

Bare en krigsseilerfilm igjen

25. desember skulle det vært kinopremiere på en annen norsk storfilm om krigen, «Kampen om Narvik». Premieren er utsatt inntil videre på grunn av koronarestriksjoner på kinoene. Innspillingen ble stoppet og utsatt flere ganger gjennom 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien, og skapte store ekstrakostnader for filmens produsent.

«Konvoi» var en av tre planlagte storsatsinger om de norske krigsseilerne. Nå er det bare en igjen: Filmkameratene har ennå ikke fått fullfinansiert TV-serien av Jon Michelets romanserie «En sjøens helt» for NRK. Mens spillefilmen «Krigsseileren», ved produsentene Mer Film, gikk i opptak våren 2021, etter flere koronaforsinkelser. Filmen, som bl.a. har Pål Sverre Hagen og Kristoffer Joner i hovedrollene, skal etter planen ha premiere i oktober.

