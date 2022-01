Storsatsing på Lille norske – lager nytt nettleksikon for barn

Med fem millioner kroner fra Fritt Ord kan Store norske leksikon nå gå videre med en ny storsatsing: Lille norske leksikon, et eget digitalt oppslagsverk for barn og unge, med kvalitetssikret kunnskap og tekster skrevet spesielt for yngre lesere.

– I praksis blir dette et helt nytt leksikon, forteller Erik Bolstad, sjefredaktør for Store norske leksikon (SNL) og daglig leder for Foreningen Store norske leksikon.

For ti år siden var leksikonverket truet av nedleggelse, men ble reddet og drevet videre av en sammenslutning av kunnskapsinstitusjoner og organisasjoner. I forbindelse med tiårsjubileet i november, la Bolstad fram for eierne planen om et nettleksikon for barn. Rett før jul gikk Stiftelsen Fritt Ord inn med støtte, som første aktør.

– Store norske leksikon har vist at de er i stand til å formidle store mengder forståelig kunnskap til det norske folk. Det er viktig at også de yngste og andre som trenger enklere tekster har en gratis og kvalitetssikret kunnskapskilde de kan stole på, og denne oppgaven mener vi Lille norske leksikon vil være i stand til å løse, uttaler Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord, i en pressemelding.

– Det er gledelig at Fritt Ord er villig til å være første finansiør av Lille norske leksikon. De tør å gå inn i risikoprosjekt, og gjør at det blir lettere å få flere på banen, sier SNL-sjef Erik Bolstad. Foreningen SNL trenger 20 millioner i oppstartsmidler for de første fire årene. Bolstad og SNL er allerede i samtaler med andre aktører, og satser på å få Lille norske leksikon på lufta i 2023.

– Jeg tror dette må være det mest ambisiøse sakprosaprosjektet for barn i norgeshistorien, sier Bolstad.

Utfordring: Innhold til barn

Store norske leksikon er et åpent og kvalitetssikret oppslagsverk på nett, skrevet av forskere og fagfolk, og drevet av bl.a. norske universiteter. Det er i dag blant de største norske nettstedene, med en base på over 180.000 artikler, opptil 550.000 leste artikler daglig, og tre millioner brukere i måneden. Innholdet revideres og oppdateres av Store norske-redaksjonen og de fagansvarlige. «Å finne en god måte å gjøre mer av innholdet tilgjengelig for barn og skoleelever er en av våre viktigste utfordringer» heter det i Foreningen Store norske leksikons årsrapport for 2020.

Leksikonsjef Erik Bolstad forteller at Store norske-redaksjonen lenge har merket behovet for et eget nettleksikon for barn.

Erik Bolstad, sjefredaktør for Store norske leksikon (Kristin Aafløy Opdan/Store norske leksikon)

– Vi har hatt lyst til å gjøre dette i noen år. Svært mange lærere har kontaktet oss og spurt om ikke vi kan lage et oppslagsverk for barn, slik at skolebarn kan lære seg å oppsøke sikre kilder, og finne sakprosa tilpasset for dem, sier Erik Bolstad.

– Skoleelever er en betydelig andel av leserne våre. I takt med at papirbøker fases ut i barneskolen, sendes mange elever til andre typer kilder enn digitale læremidler, blant annet Store norske leksikon. Men våre tekster er ikke skrevet for barneskoleelever. Vår ambisjon er at alle skal kunne lese iallfall begynnelsen på våre artikler. Men det er vanskelig å kombinere tekst for voksne og barn, konstaterer Bolstad, som nå skal ut og snakke med brukerne før oppstart.

– Før vi setter i gang en så stor produksjon av tekst, skal vi ta oss god tid til å snakke med skoleelever og lærere om hvilket nivå vi skal legge oss på. Det er verdt å bruke noen måneder, så vi får det riktig på første forsøk.

Fem tusen nye artikler

Foreningen Store norske leksikon har lenge brukt nettadressen lillenorske.no, som hittil vært en blogg om leksikonets virksomhet. Tidlig på 2000-tallet var «Aschehoug og Gyldendals lille norske leksikon» en ettbinds kompaktutgave av det 16-binds Store norske leksikon. Mens Store norske på nett tok utgangspunkt i papirleksikonet, skal barneleksikonet Lille norske inneholde hovedsakelig nye artikler.

– Store norske leksikon er skrevet av fagfolk. Lille norske leksikon skal først og fremst skrives av folk med kompetanse på tekst for barn. I noen tilfeller kan tekster fra Store norske tilpasses. Men det er ganske mange tusen tekster som skal skrives, sier Erik Bolstad. Han anslår rundt 5.000 tekster på en halv til en hel A4-side hver, eller 2.000 til 4.000 tegn.

– Det er også en fordel å kunne starte på nytt, at alt gjøres fra bunnen av, med relativt få folk, sier Bolstad. Store Norske Leksikon forvalter materiale skrevet helt tilbake til 1905, og har over 1.000 tilknyttede fagansvarlige som oppdaterer innholdet.

Store norske leksikon - snl.no - er ett av Norges mest brukte nettsteder (Skjermdump/Store norske leksikon)

– Vi er ikke helt sikre på hvor mye vi trenger ha på plass før vi kan gå på lufta. Men vi må ha oppslagsartikler for alle verdens land, for eksempel. Det nytter ikke å ha bare noen av verdens land, sier Bolstad.

Men han vet allerede hva som blir den aller første artikkelen til Lille norske leksikon:

– Den første oppslagsartikkelen skal være Universet. Det er fordi vi har en astrofysiker i redaksjonen som har skrevet bøker for barn om verdensrommet. Og Universet er et godt sted å begynne et leksikon.

Slik ble Store norske digitalt

Kunnskapsforlaget ga ut Store norske leksikon i 16 bind fram til 2007. Fra 2000 forsøkte Kunnskapsforlaget å drive det digitale leksikonet snl.no, først som lukket betaltjeneste, deretter åpent med reklamer.

Da Kunnskapsforlaget ville avvikle snl.no i 2010, tok Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Fritt Ord over driften, og etablerte Foreningen Store Norske Leksikon. Foreningen eies av norske universiteter og høgskoler, samt et titall kunnskapsinstitusjoner og organisasjoner.

I 2014 ble det vedtatt en statlig støtteordning for nettleksika, som står for 20 prosent av de årlige driftsmidlene på 28 millioner kroner for Foreningen SNL.

I dag er snl.no Norges største nettsted for forskningsformidling, og ett av de mest brukte norske nettstedene. Mengden innhold i dag ville tilsvart 55 bind på papir.

Bruken av snl.no har økt kraftig under koronapandemien. I 2019 lå månedssnittet på 2.3 millioner brukere. I mars 2020 passerte snl.no for første gang tre millioner brukere på en måned. Gjennom 2021 har snl.no jevnlig hatt over 3.1 millioner månedlige brukere

Kilder: snl.no/Årsmelding Store norske leksikon 2020