Norges kandidat er med videre i Oscar-kampen: – Slett ikke umulig at vi vinner

Sent tirsdag kveld ble det klart at «Verdens verste menneske» er blant de 15 filmene som Oscar-komiteen har med videre til den endelige nominasjonsrunden for beste internasjonale film.

Hvem som til slutt blir nominert til Oscar, annonseres 8. februar. Og selve Oscar-utdelingen er 27. mars.

– Nå har vi en sjanse til å bli Oscar-nominert, og det er gøy. Så får vi se om det holder hele veien. Det er mange gode filmer på denne lista, sier produsent Thomas Robsahm, og konstaterer:

– Vi har ristet av oss «Titane», som vant gullpalmen i Cannes.

«Verdens verste menneske» er produsert av Oslo Pictures ved Thomas Robsahm og Andrea Berentsen Ottmar. Robsahm har også produsert Joachim Triers foregående to filmer. Tidligere i høst ble «Verdens verste menneske» utpekt til Norges Oscar-kandidat i år, og nå har filmen nådd en ny milepæl på vei mot Oscar-utdelingen.

Som produsent var Thomas Robsahm var på dette stadiet i Oscar-kappløpet også i fjor. Da var Maria Sødahls «Håp» med på lista over de 15 som kunne bli nominert til beste internasjonale film, men nådde ikke opp til en nominasjon.

– I fjor var vi på kortlista med «Håp» uten å bli nominert. Denne gangen er vi plutselig blant favorittene, konstaterer Robsahm.

Jeg ville ikke satt hele formuen min på at jeg vinner Oscar. Men det er slett ikke umulig — Thomas Robsahm

Beste internasjonale film er en av ti klasser der Oscar-akademiet offentliggjør såkalte kortlister, eller pre-nomineringslister, over kandidater som kan nomineres. Blant de heteste konkurrentene er den danske animerte filmen «Flukt», som også er på kortlista for beste dokumentar. Den har norske Mer Film som medprodusent. De øvrige kategoriene presentert i går omfatter kortfilm, filmmusikk og noen tekniske priser. I alle hovedkategoriene presenteres de nominerte 8. februar uten noen forhåndslister.

Før Cannes-festivalen gikk Robsahm ut i Dagsavisen og spådde at «Verdens verste menneske» ville få en pris i Cannes. Han fikk rett. Men han tør ikke helt å spå at «Verdens verste menneske» vil få en Oscar.

– Jeg er bittelitt mer reservert mot å si «ja, vi vinner» denne gangen, sier Robsahm.

– Sjansene for at vi blir nominert, er store. Men jeg ville ikke satt hele formuen min på at jeg vinner en Oscar. Det er ikke super-sannsynlig, men det er slett ikke umulig heller.

Blant Obamas favoritter

I de fleste toneangivende bransjemagasiner er «Verdens verste menneske» for lengst nevnt blant de heteste Oscar-kandidatene, ikke bare for beste internasjonale film. Renate Reinsve, som vant gullpalmen i Cannes for sin hovedrolle i filmen, er blitt nevnt som kandidat til Oscar for beste kvinnelige skuespiller.

– Jeg er vel så spent på nominasjonene i de andre kategoriene, der både Renate, Anders, Eskil og Joachim har vært nevnt, sier Thomas Robsahm, og refererer til Anders Danielsen Lie i en av hovedrollene, og manuset ved Eskil Vogt og Joachim Trier.

[ Portrettet: Renate Reinsve er Norges nye stjerneskudd (+) ]

Flere har også påpekt at «Verdens verste menneske» deler samme amerikanske distributør som «Parasitt», som vant selve hoved-Oscar for beste film i 2019, og at distributøren Neon kan gjenta bedriften med «Verdens verste menneske».

Flere store amerikanske magasiner, som Vanity Fair og Esquire, har hatt «Verdens verste menneske» helt i toppen på sine lister over årets beste filmer. Sist uke publiserte tidligere president Barack Obama sin liste over favorittfilmer fra 2021, som inkluderte «Verdens verste menneske». Og ennå har ikke filmen hatt USA-premiere, den er satt til 14. februar. Filmen har allerede hatt premiere i bl.a. Frankrike og Sverige, til strålende kritikker og gode besøkstall.

Jevnt med «Nordsjøen»

På norske kinoer, også før koronarestriksjoner ble innført sist uke, har «Verdens verste menneske» ligget jevnt med den norske storfilmen «Nordsjøen». «Nordsjøen» har nå drøyt 217.000 besøk, mens «Verdens verste menneske» har passert 210.000.

– Det er veldig interessante tall, konstaterer Thomas Robsahm. Triers to foregående filmer «Louder Than Bombs» og «Thelma» nådde 100.000 kinobesøk til sammen. De to forgjengerne til «Nordsjøen», «Bølgen» og «Skjelvet», ble sett av henholdsvis 800.000 og 600.000.

[ Publikum strømmer til «Verdens verste menneske» ]

– Jeg var sikker på at «Verdens verste menneske» ville bli Joachim Triers største suksess. Men besøkstallene vi ser nå, er langt over det vi trodde på forhånd. Det var som en drøm at den passerte 100.000. Nå har den brutt gjennom til å bli en sånn film folk sier «den vil jeg se». Det er filmens kvaliteter i seg selv som bærer den fram. At en film er synlig i markedet, er ikke nok i seg selv.

Framover skal de stemmeberettigede i Oscar-akademiet forplikte seg til å se alle de 15 filmene på pre-nominasjonslista, før de avgir sin stemme.

– Fram mot nominasjonene vil pr-kampanjene for filmene bli viktige. Nå handler det om penger og lansering. Da er det en stor fordel å ha synligheten fra Cannes-festivalen med seg. Vår amerikanske distributør har stor tro på vår film, sier Robsahm.

Norsk filminstitutt gir støttemidler til Oscar-kampanjen for «Verdens verste menneske». Filminstituttet har bidratt med drøyt 10 millioner i produksjonsstøtte og seks millioner i ekstra koronastøtte til filmens totalbudsjett på 62 millioner.

– All oppmerksomheten som blir filmen til del, bidrar også til å sette norsk film på det internasjonale filmkartet. Vi skal gjøre det vi kan for å bidra til at «Verdens verste menneske» blir Oscar-nominert i februar, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, i en pressemelding.

Beste internasjonale film: Her er Oscar-akademiets kortliste

Danske «Flukt» har nå en en dobbelt sjanse til å bli Oscar-nominert. (NTB kultur)

Belgia: «Un Monde Playground» (Laura Wandel)

Bhutan: «Lunana: A Yak in the Classroom» (Pawo Choyning Dorji)

Danmark: «Flukt» (Jonas Poher Rasmussen)

Finland: «Kupé nr. 6» (Juho Kuosmanen)

Iran: «Ghahreman/A Hero» (Asghar Farhadi)

Island: «Dýrið/Dyret» (Valdimar Jóhannsson)

Italia: «È stata la mano di Dio/The Hand of God» (Paolo Sorrentino)

Japan: «Drive My Car» (Ryusuke Hamaguchi)

Kosovo: «Hive» (Blerta Basholli)

Mexico: «Noche de Fuego/En bønn for de bortførte) (Tatiana Huezo)

Norge: «Verdens verste menneske» (Joachim Trier)

Panama: «Plaza Catedral» (Abner Benaim)

Spania: «El buen patrón/The Good Boss» (Fernando León de Aranoa)

Tyskland: «Ich Bin Dein Mensch/Drømmemannen» (Maria Schrader)

Østerrike: «Grosse Freiheit» (Sebastian Meise)