Utelivsaktør etter nye tiltak: – Det er ikke snakk om at vi kan tolerere dette mer

Det er en opprørt Dan-Michael Danino, daglig leder for Parkteatret, som ringer Dagsavisen torsdag kveld. Torsdag innførte regjeringen en rekke nye tiltak, som nok en gang rammer næringslivet og kulturbransjen. Tiltakene er innført i Oslo-området etter utbrudd av omikronvarianten.

Blant de nye tiltakene som trer i kraft i Oslo og omegn fra midnatt 2. desember, er påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for smittesporing, krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling, samt et krav om at alle gjestene har sitteplasser.

– Jeg må si at jeg ble overraska over at det ble såpass drastiske tiltak innført på så kort varsel. Det er ekstremt vanskelig å snu seg rundt. Vi har fem utsolgte show denne helgen som vi ikke aner hvordan vi skal løse, sier Danino til Dagsavisen.

Dalende billettsalg

Danino opplever at Parkteatret og flere andre kulturaktører faller mellom flere stoler.

– Vi har en begrensa arealkapasitet. Det er mye med våre lokaler som gjør det vanskelig å dele inn i sittende kohorter. Dette kom som julekvelden på kjerringa, på et vis.

Han forstår at folk er bekymra, og forteller at billettsalget begynte å dale for to uker siden, i takt med medias overskrifter. Han forstår også at myndighetene har ansvar for andre enn kun kulturbransjen, men opplever at de nok en gang står i limbo.

– Det er ikke nedstengt, vi har mulighet til å holde delvis åpent, men vi har noen heftige løpende kostnader med alt det innebærer å gjennomføre arrangementer, ha ansatte på vakt og drive en konsertscene midt i Oslo, sier Danino, som uttrykker stor bekymring for å måtte sende ansatte tilbake til NAV-systemet for tredje gang.

– Det er ikke snakk om at vi kan tolerere dette lenger. Denne gangen skal vi bli kompensert krone for krone. Det må bare løses, for nå får vi nok en gang støyten, og det er ikke greit, legger han til.

Lite penger igjen

Danino har savnet en tydelighet fra kulturdepartementet de siste ukene.

– Jeg skulle gjerne hørt noe som at de har ryggen vår hvis dette nok en gang ryker. For snart er det ikke mer penger igjen i kassa, sier han.

– Vi kan ikke stenge samfunnet hvert halvår. Vi må lære oss å leve med dette og kompensere på en ordentlig måte når landet stenges ned, hvis ikke er det snart verken uteliv eller private kulturaktører igjen.

Parkteatret hadde en god sommer i år, men denne uka fikk de seg altså en kalddusj rett før jul.

– Det er kritisk. Klarer vi ikke å holde folk i arbeid, så mister vi enda mer kompetanse i en bransje som allerede er skjært helt ned til beinet.

