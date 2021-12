Raymond Johansen: – Omikron endrer spillereglene

– I dag har vi fått bekreftet at omikron er i Oslo, og dette kan være det største kjente utbruddet av omikron utenfor Sør-Afrika, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han understreker at deltakerne på julebordet der utbruddet kan ha startet, gjorde alt riktig med tanke på at de var vaksinerte og hadde testet seg.

– Omikron endrer spillereglene, og på grunn av omikron har regjeringen nå innført en rekke umiddelbare tiltak som også gjelder Oslo.

På en pressekonferanse tirsdag hevet Oslo beredskapsnivået, og det ble satt kriseledelse. Nå har regjeringen innført en rekke smitteverntiltak, som munnbindpåbud og et tak på 100 deltakere på private arrangementer for Oslo og kommunene rundt.

Julebordet avlyst

Byrådslederen svarte på pressekonferansen også på spørsmål om julebordet på Oslo rådhus, som etter planen skulle avholdes fredag.

Oslo kommune kommer nå likevel ikke til å avholde julebord for flere hundre kommunalt ansatte fredag, opplyser Johansen.

Det ble klart etter at regjeringen innførte regionale tiltak for kommuner i Oslo-området. Fra midnatt, natt til fredag, kan maks 100 personer samles på private arrangementer på offentlig sted og i leide eller lånte lokaler i kommunen.

– Det var påmeldt 267 på vårt julebord her. I og med at det er et privat arrangement må det dessverre utgå. Vi får se mot jula 2022 og komme sterkere tilbake da, sa Johansen.

Johansen: Omikronutbruddet i Oslo kan være det største i verden utenfor Sør-Afrika

Johansen påpeker at alle som var på julebordet der omikronutbruddet i Oslo skjedde, gjorde alt riktig.

– Dette kan være det største kjente utbruddet av omikron utenfor Sør-Afrika, sier Johansen.

Han påpeker at alle som var på julebordet, gjorde alt riktig.

– De var vaksinerte og testet seg før julebordet, sier Johansen.

Ber om kompensasjonsordning

Byrådet i Oslo ber om en statlig kompensasjonsordning etter nye koronatiltak.

– Mange er på kanten av stupet, sier Raymond Johansen til NTB.

Det er blant annet innført tiltak rettet mot utelivsbransjen og kulturlivet, som får antallsbegrensninger.

– Vi legger til grunn at alle kostnader knyttet til koronapandemien blir kompensert fullt ut. For næringsliv, kulturliv, kollektivtransport og så videre er det viktig at denne kompensasjonen kommer fort, sier Johansen.

Saken oppdateres

