Gjev europeisk filmpris til Nils Petter Molvær

Norske filmarbeidere fikk hele to priser da en rekke av European Film Awards’ fagpriser ble annonsert tirsdag. En jury på åtte har gått gjennom den lange listen over filmene som dette året kvalifiserer til Den europeiske filmprisen EFA, og ender opp med åtte vinnere i de såkalte tekniske kategoriene. To av de åtte prisene har norsk forankring.

«De uskyldige» lydprises

Filmen «De uskyldige» fikk prisen for beste lyd, skapt av Gisle Tveito og Gustaf Berge. Nils Petter Molvær fikk prisen for beste musikk, for den østerrikske filmen «Great Freedom», sammen med den legendariske frijazzsaksofonisten Peter Brötzmann. Samme film fikk for øvrig prisen for beste europeiske foto.

«Great Freedom» har siden premieren i Cannes i sommer mottatt en rekke priser, og ble så sent som sist helg premiert med hovedprisen under filmfestivalen i Sevilla. Den er valgt ut som Østerrikes Oscar-kandidat og er en film om en homofil mann (spilt av Frank Rogowski,) som gjentatte ganger fengsles for sin seksuelle legning. Nils Petter Molvær har laget musikken sammen med Peter Brötzmann, saksofonisten som tidligere har spilt med en rekke norske musikere og gjestet norske jazzfestivaler jevnlig.

[ Nils Petter Molvær etter et langt og tungt år ]

Deles ut i Berlin

«Jazz er et uttrykk. Det har alltid vært utforskende, aldri rett fram. Den sparsommelige og modige musikken til «Great Freedom» tar deg gjennom tiår, til steder og til randsonene av en sjelden filmatisk opplevelse som utforsker musikkens grensesnitt», heter det i begrunnelsen til juryen.

Fagprisene vil bli delt ut til vinnerne under selve prisgallaen som går av stabelen i Berlin 11. desember. Da er også Renate Reinsve nominert til prisen for beste kvinnelige skuespiller for filmen «Verdens verste menneske», som også har en manusnominasjon som tilfaller Joachim Trier og Eskil Vogt.

«De uskyldige» hadde i likhet med «Verdens verste menneske» premiere under filmfestivalen i Cannes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen