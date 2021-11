– Vi hadde ikke behandlet idrettsstjernene våre på samme måte

– I budsjettet for 2022 må de opprette en driftstøtteordning som er søkbar for alle. Det må være en start på noe langvarig som kan bygges ut i årene fremover. Det er viktig at de begynner nå, og ikke venter til 2023, for det er rett og slett ganske lenge til for mange av de kompaniene. Tiden er overmoden for å løse situasjonen, sier Hege Knarvik Sande, direktør i Danse-og teatersentrum.

De etablerte kompaniene har ventet på en ny, forutsigbar og langvarig ordning, siden 2017. Sande håper at situasjonen endelig blir avklart av den nye regjeringen med Anette Trettebergstuen som kultur- og likestillingsminister. Hun forventer at endringene kommer allerede 8. november, når tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet blir lagt fram.

– I fjor sa Ap, Sp og SV at de ville at regjeringen skulle opprette en driftsstøtteordning. Og de ville at den skulle komme på plass våren 2021. Derfor har vi en forventning til at de faktisk skal gjøre noe nå i tilleggsproposisjon som kommer, sier Sande.

Står uten støtte

Det er flere etablerte kompanier som står uten langvarig støtte nå, blant annet «Ingun Bjørnsgaard Prosjekt» , «Zero Visibility Corp» og «Winter Guests».

– Det er ingen som har blitt nedlagt nå, men det er ganske tydelige signaler både for Ingun Bjørnsgaard Prosjekt og Zero Visibility Corp som har varslet at de kommer til å legge ned. Det er også andre, som for eksempel «Winter Guests», som er akkurat i samme situasjon, forteller Sande.

Koreograf Ingun Bjørnsgaard fortalte tidligere til Dagsavisen at hun fikk prosjektstøtte til forestillingen «Hojotoho! (There’s no place like home)», som hadde premiere 22. oktober, men er helt usikker på hvordan fremtiden til kompaniet hennes kommer til å se ut.

– Vi håper at vi får en bedre løsning, at vi kommer tilbake til en god ordning som vi hadde før. Nå for tiden vet vi veldig lite om hva vi skal gjøre videre. Vi ønsker virkelig å kunne fortsette med det kunstneriske arbeidet vi har gjort gjennom så mange år. Hvis dette ikke blir ivaretatt, vil det få alvorlige konsekvenser for videre eksistens for kompaniet, sa Bjørnsgaard til Dagsavisen før premieren på sitt nye stykke.

Stor internasjonal etterspørsel

«Zero Visibility Corp» er i samme situasjon som «Ingun Bjørnsgaard Prosjekt», og har sin siste forestilling på Dansens Hus i desember. Ifølge Sande har det internasjonalt anerkjente kompaniet til Alan Lucien Øyen, «Winter Guests», ikke råd til å ta imot den store internasjonale etterspørselen det opplever.

Hege Knarvik Sande, direktør i Danse-og teatersentrum. (Aleksandra Rachek)

– Det som er spesielt med «Winter Guests» er at akkurat nå så opplever de en enorm etterspørsel internasjonalt og får tilbud fra de største scenene. Man må nesten takke nei fordi de ikke har penger til å drive kompaniet. Det er så rart. Vi hadde ikke behandlet idrettsstjernene våre på samme måte. Da hadde Norge støttet dem i den enorme suksessen de har, sier hun.

Kunstnerisk leder i «Winter Guests» Alan Lucien Øyen forteller at kompaniet opplever et ganske forrykende momentum akkurat nå, med verdensomspennende interesse og stor etterspørsel for forestillinger. De får likevel ingen driftstøtte fra staten.

– Vi har en omfattende turne planlagt for våren 22, men ingen økonomi til å administrere den og står i fare for å måtte trekke oss. Det er en ganske paradoksal situasjon. Ironisk nok har vi premiere på en ny forestilling i New York denne uken, produsert utelukkende for amerikanske midler. Vi har for tiden ingen driftsstøtte fra Norge og har arbeidet uten lønn siden januar 2020, sier Øyen til Dagsavisen.

Før fikk de frie scenekunstgruppene langvarig basisfinansiering som kunne vare i 12 år. I 2019 ble basisordningen justert og fikk et nytt navn – kunstnerskapsstøtte. Kunstnerskapsstøtten gis i maksimum fem år av gangen, men det er mulig å søke om en ny periode. Sande forteller at nå i september ble to nye etablerte kompanier – Verk produksjoner og De Utvalgte – ikke videreført gjennom kunstnerskapsstøtten.

– Kulturrådet har gitt de kompaniene støtte over veldig mange år. De har dermed bygd seg opp til å være veldig profesjonelle, og nå er de store kunstneriske virksomheter. De har bygd opp administrasjoner med produsenter som har jobbet aktivt med å skape nettverket nasjonalt og internasjonalt. Det er kompanier som har vært kjempeviktige for norsk scenekunst. Det er veldig alvorlig hvis de ikke skal driftes videre, og vi rett og slett mister dem fra det norske kulturlivet, sier Sande.





Presset ordning

Sande mener at det ikke er nok for de etablerte kompaniene å få prosjektstøtte siden de har stort publikumsgrunnlag og enorm potensial både i inn- og utlandet.

– Kulturrådet råder kompaniene til å søke prosjektstøtte til hvert prosjekt. Det er sikkert mange av dem som kan gjøre det. Poenget er at de har et helt annet potensial. Når de etablerte kompaniene kommer inn på prosjektstøtte, så spiser de av en ordning som i utgangspunktet er veldig presset. Så hvis de etablerte kompaniene går for den støtten, presser de ut andre scenekunstnere, sier hun.

Sande håper at de frie kompaniene får en forutsigbar og langvarig driftstøtteordning allerede i 2022 siden Arbeiderpartiet sammen med SV tok til orde for å redde kompaniene med friske midler og en ny ordning uavhengig av Kulturfondet da de var i opposisjon.

– Når vi skal bygge opp driftstøtteordning, så må det være relevant for andre kompanier som ikke nødvendigvis var på basisstøtten, men som har publikumsgrunnlag og en viktig rolle i det norske kulturlivet. Det er derfor viktig for oss at denne ordningen blir søkbar sånn at man kan romme mangfoldet av scenekunst i Norge.

Forstår utålmodigheten

Statssekretær Odin A. A. Bohmann sier at Kulturdepartementet forstår utålmodigheten til det frie kunstfeltet etter åtte år med høyreregjering.

– Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil styrke det frie kunstfeltet. Behovet for forutsigbarhet og stabilitet kjenner vi til, og skal påvirke våre forslag, også økonomisk. Vi har etter hvert fått mange dyktige, erfarne kompanier som bidrar til å fremme et mangfoldig scenekunsttilbud av høy kvalitet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Samtidig må vi erkjenne at det allerede er et budsjett på bordet, som den forrige regjeringen la fram, uten at situasjonen for de etablerte kompaniene ble løst der. Det budsjettet skal vi forsøke å prege på vår måte, men detaljene kan vi ikke forskuttere, sier han.

