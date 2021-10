Amerikansk jazzartist ble stoppet: – De behandlet meg som en forbryter

22. september skulle den amerikanske jazzvokalisten Lauren Henderson opptrådt under festivalen AnJazz på Hamar. Da artisten kom til Gardermoen dagen før, fikk hun beskjed at hennes amerikanske vaksinepass ikke var gyldig i Norge. Selv om hun var fullvaksinert fra USA og testet negativt for korona på Gardermoen, slapp hun ikke inn i landet for å spille konserten. Hun ble skilt fra sin italienske bandleder og ble sittende alene på karantenehotell.

– Jeg ble behandlet som en forbryter, skrev Henderson etter hendelsen, i en post på hennes Facebook- og Instagram-kontoer. På Facebook beskriver hun opplevelsen med norske myndigheter som «traumatisk».

– Det hele ble svært dramatisk, forteller Anja Katrine Tomter, leder for Anjazz - Hamar Jazzfestival.

Bare i Norge

Dagsavisen skrev i går at norske konsertarrangører i høst har måttet avlyse flere konserter med amerikanske jazzartister. Arrangørene må gå gjennom franske myndigheter for å få konvertert internasjonale vaksinepass til EU-godkjente vaksinepass som gir adgang til Norge uten karanteneplikt.

Konsertarrangører, management og artister melder at det bare er i Norge det er problemer med amerikansk vaksinepass for artister på Europaturné.

Torsdag denne uka skulle den amerikanske artisten Lakecia Benjamin spilt på Nasjonal Jazzscene Victoria, men konserten ble avlyst. Agenten fikk ikke konvertert vaksinepasset i tide. Benjamin spiller i Sverige denne uka og drar videre til bl.a. Østerrike, Tyskland og Finland etter at hun skulle spilt i Oslo.

– Våre kolleger i utlandet rister på hodet. Artister reiser fritt gjennom Europa, men får ikke komme inn i Norge. Vi er frustrert og forvirret, uttalte Jan Ole Otnæs, daglig leder for Nasjonal Jazzscene, til Dagsavisen.

Få dager etter at Henderson ble nektet å spille på Hamar, ble den amerikanske jazzlegenden Ron Carter stoppet på Gardermoen og satt på karantenehotell, da han skulle spilt på klubben Cosmopolite i Oslo.

– Trist møte med Norge

Arrangør Anja Katrine Tomter på Hamar medgir at alle parter burde sjekket innreisereglene bedre, men at de regnet med at innreise i Norge ville være en formalitet, siden Lauren Hendersons turné hadde gått problemfritt ellers i Europa. Hendersons italienske turnéband hadde vaksinepass fra EU-området, og kunne dermed slippe inn i Norge uten karanteneplikt.

– De hadde vært på turné i hele Europa, og syntes det var veldig rart at Henderson ikke kom inn i Norge, sier Anja Katrine Tomter.

– Hun hadde aldri vært i Norge før. Det er trist at hun fikk et slikt møte med Norge. Dette er synd for publikum som hadde gledet seg til å høre denne artisten, og veldig kjedelig for oss som arrangører, synes Tomter.

I sitt innlegg skriver Henderson at hun hadde registrert sitt amerikanske pass på norske myndigheters nettsider og fått bekreftet gyldig pass til Norge før hun ankom Gardermoen. Men i passkontrollen ble hun stoppet, med begrunnelsen at amerikansk vaksinepass ikke gjelder i Norge. Hun måtte bestille fly ut av Norge før hun ble sendt til karantenehotell.

Behandlingen hun fikk på Gardermoen virket veldig brutal — Anja Katrine Tomter, Anjazz-festivalen

– Lauren Henderson ringte meg på kvelden fra karantenehotellet. Hun gråt og var redd. Behandlingen hun fikk på Gardermoen, virket veldig brutal, sier Anja Katrine Tomter.

Henderson skriver at hun ble sendt til karantenehotell fra Gardermoen, og reagerer på at hennes italienske bandleder ikke fikk følge henne til karantenehotellet, tross negativ koronatest. «Jeg ble møtt med fiendtlighet, og ble ropt til av både politibetjenten og bussjåføren. De nektet å høre på meg og behandlet meg som en forbryter», skriver hun. Artisten har gjennom sitt management bedt Dagsavisen gjengi det hun har postet om hendelsen.

«Jeg var alene med truende fremmede og kjørt til et ukjent sted. Ingen fortalte meg hvor jeg skulle. I disse ti minuttene var jeg redd for min egen sikkerhet» skriver Henderson. Dagen etter dro hun med fly fra Gardermoen til Berlin og fortsatte Europaturnéen.

Forbauset

«Jeg beundret Norge, og det var nedslående å bli behandlet så hensynsløst av myndighetene i dette landet» skrev Henderson i det åpne brevet etter hendelsen. Hun har planlagt ny konsert på Hamar i mars.

Anja Katrine Tomter på AnJazz Hamar er forbauset over at det fortsatt ikke er adgang for amerikanske artister med vaksinepass fra USA.

– Er det sånn ennå? sier hun, når hun hører om avlysningene på Nasjonal Jazzscene.

– Det er overraskende at det ikke er ordnet opp i dette. Det er vanskelig å forstå at ikke fullvaksinerte amerikanske artister kan komme inn i Norge, sier Tomter.

– Endringer vurderes jevnlig

Hamar Arbeiderblad omtalte saken tidligere i høst, da Jordan Henderson ikke fikk spille på AnJazz. Til HA opplyste UDI at det arbeides med løsninger for innreise også for vaksinerte med vaksiner godkjent i Storbritannia, USA og av WHO.

Overfor Dagsavisen kommenterer Helse- og omsorgsdepartementet at endringer vurderes fortløpende.

«Koronasertifikater fra stadig flere land utenfor EU/EØS anses å samsvare med EUs sertifikat “EU digital COVID Certificate”, og en rekke land er i dialog med EU om å få på plass løsninger som er verifiserbare i EØS. Norge aksepterer foreløpig kun slike sertifikater. Om det skal gjøres endringer i innreisetiltakene vurderes jevnlig».

Øst politidistrikt er forelagt kritikken fra Lauren Henderson og Anja Katrine Tomter som er gjengitt i saken. «Ut fra det jeg kan se av beskrivelsen har dette vært håndtert slik som regelverket tilsier. Ett av vilkårene for innreise for borgere av land utenfor EU/EØS er at de må ha verifiserbart koronasertifikat for å kunne dokumenter at de er vaksinerte. Vi forholder oss til det som er besluttet» kommenterer seksjonssjef Ragnhild Aas ved Øst politidistrikt, grensekontrollseksjonen.

