Skremt av Lysglimts rekruttering: – Rent jødehat

– Jeg blir bekymret for egen sikkerhet, men mest er jeg redd for konsekvensene for samfunnet når han aktivt rekrutterer ungdommer, på nettet og på skoler. Hans Lysglimt Johansen sprer antisemittiske holdninger av verste slag.

Dette sier Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfund, og tidligere nestleder i Antirasistisk Senter, nå pensjonert.

Torsdag kveld publiserte nettavisen Filter Nyheter en omfattende artikkel om partiet Alliansen, partileder Hans Lysglimt Johansen, og aktiviteter rettet mot ungdom i nettfora som skal være tilknyttet Alliansen.

Kohn er blitt en gjentagende hovedperson for mye av innholdet — Filter Nyheter

Filter omtaler blant annet trusler og hets mot Ervin Kohn på en lukket Discord-server kalt «den offisielle Alliansen-serveren på Discord», som bruker partiet Alliansens logo og viser til partiets offisielle nettsider. «Kohn er blitt en gjentagende hovedperson for mye av innholdet på Discord-serveren», skriver Filter.

I meldinger på serveren er Ervin Kohn blitt kalt «jødesvin», ifølge Filter, og det skal ha blitt postet memer «som dreier seg om å plassere Kohn i gasskammer, eller at han jaktes på med skytevåpen etter å ha rømt fra en konsentrasjonsleir». Kohn har sett memet der han siktes på med skytevåpen.

Til Dagsavisen kommenterer partileder Hans Lysglimt Johansen at han ikke modererer dette eller andre nettfora, og at han ikke vet hvem som står bak postene om Ervin Kohn.

Filter omtaler også en video postet på TikTok av kontoen «Alliansenpartiet» der Ervin Kohn sammenlignes med en rotte. Videoen skal nå være slettet.

Kohn sier til Dagsavisen at han er kjent med TikTok-videoen.

– Anti-Rasistisk senter anmeldte den TikTok-videoen tidligere i år, men anmeldelsen ble henlagt, sier Kohn.

– Jeg vet ikke hvem som lager mye av materialet, inkludert den Tik Token. Jeg vet ikke, og jeg vil ikke vite det, kommenterer Hans Jørgen Lysglimt Johansen til Dagsavisen.

Anmeldt for hatefulle ytringer

«Dette gjør meg både bekymret og redd» skrev Ervin Kohn på Twitter torsdag kveld, etter publiseringen av Filter-artikkelen. Kohn har sett memet der han siktes på med skytevåpen.

– Jeg var ikke klar over de organiserte aktivitetene mot ungdom som omtales i Filter. Men jeg er kjent med ytringene Lysglimt Johansen har publisert i mer tradisjonelle sosiale medier og på Facebook, der han mange ganger navngir meg. Jeg har anmeldt flere andre høyreekstreme for hatefulle ytringer, men ingen går etter meg som Hans Lysglimt Johansen. Han blinker meg ut fordi jeg er forstander for Det Mosaiske Trossamfund, sier Ervin Kohn.

Jeg kan ikke skjønne at han ikke ble tiltalt — Ervin Kohn

– Det at han ikke er dømt for sine antisemittiske tweets er en gåte. Vi anmeldte han for flere år siden og vedla 63 tweets. Mange er ren og skjær antisemittisme. Regelrett jødehat. Jeg kan ikke skjønne at han ikke ble tiltalt. Det at han ikke blir tiltalt, representerer en bagatellisering av antisemittisme som i seg selv er bekymringsfullt, mener Kohn.

Hans Lysglimt Johansen fra partiet Alliansen gir en meningsfelle en klem da Facebook-gruppa «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge - NÅ» arrangerte demonstrasjon mot koronatiltakene på Eidsvoll plass foran Stortinget i Oslo i fjor. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

«Om vi ikke tar det oppgjøret med de gobalistiske jødene nå, i Norge ledet av jøden Ervin Kohn, jødelakeiene i Høyre, jødelakeiene i Fremskrittspartiet banker de gjennom FNs migrasjonsplattform og da er det over», het det i en av twittermeldingene fra Lysglimt Johansen som politiet vurderte opp mot loven mot hatefulle ytringer i 2019.

Artikkelen i Filter omtaler også hvordan Alliansen under en nylig anti-koronatiltak-demonstrasjon foran Stortinget skal ha formidlet kontakter mellom kjente nynazister og ungdommer som var aktive på Discord-serveren.

– Jeg er blitt litt mer betenkt akkurat nå etter at dette kom. Jeg blir mer på vakt. Men jeg trekker meg ikke fra samfunnsdebatten. Offentlighet er i seg selv en beskyttelse, sier Ervin Kohn.

– Jeg synes PST og Politiet bør ta en kikk på virksomheten til Hans Lysglimt Johansen. Han fremmer hat mot jøder. Det bør ikke være vanskelig å bruke straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer mot dette, sier Ervin Kohn.

[ Antirasisme eller omdømmebygging? DEBATT ]

Partiet Alliansen fikk nok underskrifter til å stille ved stortingsvalget i 2017. Dagsavisen har omtalt hvordan Lysglimt Johansen og Alliansen i vinter har samlet underskrifter foran kommende stortingsvalg gjennom en «Underskrift mot bompenger»-kampanje. Dagsavisen har også omtalt at Alliansen foran kommune- og fylkestingsvalget i 2019 samlet underskrifter ved videregående skoler i Oslo.

– Jeg har fått med meg at Lysglimt gikk i skolegårder for å få med seg de nødvendige underskrifter for å stille til stortingsvalg. Underskriftene han har samlet inn til stortingsvalget bør gås gjennom for å sjekke at de som har skrevet under er myndige, sier Ervin Kohn.

Lysglimt svarer: Tar avstand fra vold

– Jeg gjentar det til det kjedsommelige: Alliansen er fredelig. Aldri vold, aldri trusler, ligg unna narkotika, spis sunt, vær i naturen, sats på gode familierelasjoner. Dette vil jeg gjerne at du får med, kommenterer Lysglimt Johansen i e-post til Dagsavisen.

Mye av dette er en type humor — Hans Jørgen Lysglimt Johansen

Til omtalen av Kohn på Alliansens Discord-server svarer Lysglimt Johansen:

– Jeg personlig tar avstand fra all vold og voldsretorikk. Men det er umulig for meg å ha kontroll på alt som foregår på nettet. Mye av dette er også en type humor, det er en usmakelig humor men like fullt en type humor, en type ventil for frustrasjon. Det hele må ses som en type ungdomsopprør, mener Johansen.

– Når det gjelder Ervin Kohn minner jeg om at han er min politiske nemesis, og det går begge veier, og jeg vil minne om at jeg har vunnet over Kohn og hans metoder i Pressens Faglige Utvalg. Ervin Kohn har jobbet for masseinnvandringen til Norge og til vesten i en årrekke gjennom Antirasistisk Senter. Lysglimt arbeider imot masseinnvandringen til Norge og vesten, kommenterer Johansen.

Oslo politidistrikt er forelagt uttalelsene fra Ervin Kohn. PST er blitt kontaktet for kommentar. Dagsavisen hadde ikke fått noen kommentar fra politiet eller PST innen fristen fredag ettermiddag.

ALLIANSEN

* Norsk politisk parti stiftet 22. november 2016 av Hans Jørgen Lysglimt Johansen

* Partilederen har gått ut og sagt at «han tror flere partifeller er med i Den nordiske motstandsbevegelsen.»

* Partiet ble i 2019 nektet adgang til Arendalsuka, blant annet fordi Alliansen ble ansett som hatefull og Arbeiderpartiet truet med boikott. Partileder Lysglimt Johansen hadde i forkant blant annet oppfordret til statskupp i Sverige.

* Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 3.311 stemmer

* Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 stilte partiet liste i to kommuner, og fikk totalt 639 stemmer.





[ Alliansen er uønsker - LEDER ]