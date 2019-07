PÅ GRILLEN: I dette intervjuet snakker Frps eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug om regjeringssamarbeid, KrF og dårlige målinger. Og så litt om bompenger...

Venstreleder Trine Skei Grande har tidligere anklaget deg for å «ikke vite hva politikk handler om» i forbindelse med asylforliket, og KrF var timer unna å stemme for et mistillitsforslag mot deg. Hvordan er det egentlig å sitte i regjering med Venstre og KrF nå?

– Nei, altså det går helt greit. Vi har en plattform vi jobber ut ifra, og det fungerer greit. Jeg er selvsagt opptatt av Fremskrittspartiets gjennomslag, og målbære det våre velgere er opptatt av. Det er min hovedoppgave.

Da du gikk av som justisminister sa du at KrF var et parti som framsto uten ryggrad. Står du ved det?

– Ja. Men så har de heldigvis endret seg, og jeg synes de nå er et parti som har en retning og som har tatt et valg. Det er veldig bra både for partiet og alle oss andre også.

Du har også uttalt at Knut Arild Hareide sleika imamer opp etter ryggen ...

– Det er litt typisk. Nå holder dere journalister på med dette ennå. Kan dere ikke snart bli ferdig med det? Dette er to år siden. Dere tar det opp igjen og igjen. Vet du hva, jeg er dritt lei av det, for å si det rett ut.

Ja, ikke sant. Det jeg hadde tenkt å spørre om var: Hva mener du om Ropstad, som ble valgt til ny leder i vår?

– Du, jeg synes Ropstad er en veldig fin fyr. Jeg føler han vet hvor han vil, og er en flink politiker rett og slett.

LES OM en til på grillen: Vil styre med Frp, men ikke Hagen

Det går ikke spesielt bra med noen av regjeringspartiene på meningsmålingene om dagen. Kan Frp fortsette i regjering om partiet ender under 10-tallet ved høstens lokalvalg?

– Det er vårt landsstyre som bestemmer hvor lenge vi skal fortsette i regjering. Vi har bare en jobb å gjøre nå, det er å stå på fram mot valget for å vise velgerne hvorfor de bør stemme på oss. Vi ønsker å fjerne og holde vekk eiendomsskatten i norske kommuner. Den har blomstret opp de siste årene, og vi ser enkelte Arbeiderparti-politikere som kjemper med nebb og klør for å beholde enhver krone som de suger ut av innbyggernes lommer. Begeret er fullt for norske bilister. Folk er lei av å betale for alt mulig annet enn vei.

Hvordan er det mulig å sitte med finansministeren og samferdselsministeren i seks år, og nå miste velgere i hopetall til et bompengeprotest-parti?

– Det er byvekstavtalene og bypakkene som har utløst raseriet, der bilistene i realiteten betaler for mye annet enn vei. Du betaler for sykkelstier og kollektivtrafikk. Det er kjernen. Våre lokalpolitikere over det ganske land har stemt imot. Men de andre partiene er jo så glad i disse bompengene. Høyre er det, Ap, Sp er det. Dermed har disse avtalene passert lokalt. Derfor blir bypakkene innført.

Samferdselsministeren har ingenting han skulle sagt?

– Ikke i de bypakkene og byvekstavtalene som nå er vedtatt. Alle disse bompakkene er ønsket og vedtatt lokalt. Og det er det regjeringen nå forhandler om: Bør ikke kommunene være mer med i spleiselaget?

Hvordan kan dere både si at dere vil ha mindre bompenger, og samtidig skryte over at dere vedtar store veiprosjekter som innebærer mer bompenger?

– Vi trenger en utbygging av de store veiene i Norge, og vi får til utrolig mye. Det vi har fått gjennomslag for er at det skal være omkjøringsveier der du slipper å betale bompenger. Det har du på mange veistrekninger, og nå ligger det fast at det ikke skal være bom på omkjøringsveier. Da kan man selv velge å kjøre på en vei uten bompenger.

LES OM en KrFer på grillen: Bollestad om AAP-endringene: – Noe må vi ofre

Forklar også hvordan det er mulig å være for Granavolden-plattformen i januar, og så vedta krav stikk i strid med den i juni, slik Frp har gjort?

– Vi må ta innover oss at det skjer et bompengeopprør i befolkningen. Da kan vi ikke ha på oss skylapper og styre landet, og late som at alt er slik det alltid har vært.

Så hver gang noen tar opp en megafon skal dere se på regjeringsplattformen på ny?

– Dette er ikke én megafon. Dette er opprør i hele landet. Folk er fly forbanna, fordi de ser at dette har innvirkning på økonomien. I tillegg til et lass med bompenger har politikere lokalt påført folk økt eiendomsskatt. Det er så lett å sitte i oslogryta med høye inntekter og tenke at: ja, ja det er ikke noe problem med en tusenlapp eller tre i måneden. Men det er tusenvis av folk i Norge som ikke har feite lønninger, men som er avhengig av bilen. Derfor er det så viktig at vi får gjennomslag på dette området.

Om dere ikke får gjennomslag for disse kravene, går dere ut av regjering da?

– Nå driver vi og forhandler. Heldigvis er det flere av regjeringspartiene som har innsett at folk har fått nok.

LES OM Vedum i fyr og flamme på grillen: – Viljen til å bruke penger er stor, men viljen til å betale er ikke til stede

Du ble overkjørt gang på gang i Stortinget både som landbruksminister med jordbruksoppgjørene, og som innvandrings- og justisminister med asylforliket, og ved mistillitsforslaget som ble rettet mot deg. Kan du nevne én eneste stor politisk sak du har fått fullt gjennomslag for og som ikke ville blitt noe av uten deg?

– Det er jo fascinerende å høre diskusjonen hvor en på den ene siden hevder at jeg ikke fikk til noe i regjering, og på den andre siden diskuterer man disse store endringene som kom etter jordbruksoppgjøret i 2014, og som har endret norsk jordbruk for all framtid. Vi slapp opp på en hel rekke områder, og investeringene økte. Så prøver man å framstille det som at vi ikke fikk til noe. På innvandringsfeltet har det aldri vært en strengere politikk enn nå. Så jeg bare ler når dette kommer opp, fordi det er så inkonsekvent. Jeg skulle gjerne fått til enda flere innstramminger, men det stemte Ap og Sp ned. Jeg skulle gjerne fått til enda flere liberaliseringer på landbruksområdet, men det ønsket ikke Venstre og KrF.

Hva tenker du om at KrF har tatt over landbruksdepartementet?

– Nei, da blir det status quo på det området. Det kommer ikke til å skje noen ting av utvikling som jeg mener er riktig. Men sånn er det. Vi fikk gjort masse, og det kommer til å stå seg for all framtid.

Hva har du helst på grillen i sommer?

– Kjøtt! Og litt pølser til barna.

Les også: Stor oversikt: Her er gavene som finansierer partienes valgkamp