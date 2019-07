PÅ GRILLEN: I dette intervjuet snakker Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om bompenger, klima og fødetilbud i distriktene.

Du kan lede Sp til å gjøre sitt beste kommunevalg noensinne. Hvor stor er fallhøyden om dere nå snubler på målstreken?

– Vi har vært veldig opptatt av hele veien, når vi har kommentert meningsmålinger, at vi ikke har fått en eneste stemme. Vi må bare si det vi mener og det vi tror på. Det er folkestyrets nådeløse funksjon at det er valgdagen som teller.

Du tar sikte på å være folkets mann, og stiller i bunad i Stortinget i sympati med bunadsgeriljaen som kjemper for fødetilbudet sitt. Men som en Høyre-statsråd har påpekt, la den rødgrønne regjering ned seks fødeavdelinger. Hvor troverdig er sympatien din her?

– Det var to fødeavdelinger som ble tatt bort da vi satt i regjering, og alle husker det. Det var en av de tydeligste rundene vi hadde i regjering. Min forgjenger hadde jo jobbet knallhardt for dette. Det er sjelden man ser et så følelsesladet nederlag (det var i etterkant av dette tapte slaget Liv Signe Navarsete kom med det famøse utsagnet: «Du veit ikkje ka du snakka om», til en sykehusaktivist, journ.anm.). Engasjementet var like sterkt da som nå. Poenget er at vi må bli sterkere om vi skal få gjennomslag for disse sakene.

Så med et annet styrkeforhold i en rødgrønn regjering etter neste stortingsvalg, vil ikke fødetilbud bli lagt ned i distriktene?

– Det er hele poenget med valg, å få folk til å ta stilling til det. Så vil det alltid være omorganiseringer, men grunntanken vår er at vi må styrke nærheten til ambulansetjenesten, akuttkirurgi og fødetilbud. Den grunnleggende tryggheten skal vi ha overalt.

Du angriper regjeringen for at bompengene har økt, men hvorfor har Sp selv stemt for alle gigantprosjektene som gjør at bompengene øker? Trondheim, Nord-Jæren, Oslo, Bergen. Alle bypakkene har dere stemt gjennom i Stortinget.

– I Oslo så har vi vært tydelige på at vi ikke ønsker E18-utbyggingen som går fra Oslo til Bærum.

Når disse bypakkene har vært oppe i Stortinget så har Sp stemt for dem.

– Ja, men vi har ønsket å ta ut E18. Men poenget er: Hvorfor får vi så store bompengeutfordringer?. Jo, fordi viljen til å bruke penger er så stor, men viljen til å betale er ikke til stede. Derfor må vi ha en debatt om nedskaleringer av prosjektene.

En ting er å løfte en debatt om nedskalering av disse prosjektene nå, da disse pakkene kom opp til votering i Stortinget så stemte dere for.

– Det handler om at vi respekterer lokaldemokratiet i de sakene. Hvis lokalpolitikerne mener dette, så skal ikke vi sitte i Stortinget og overstyre dem. Samtidig har vi vært opptatt av at den samla summen av økte avgifter ikke skal bli for stor. Derfor foreslo vi også før jul et tak på bompenger, men det ble nedstemt i Stortinget.

Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Mimsy Møller

Ok. Dere vil ha tak på bompenger, dere vil at det skal bli billigere å kjøre dieselbil, alle skal få spise salami og pølser til det tyter ut av ørene på oss og dere vil gi full gass i oljepolitikken. Hvor høyt må 40.000 klimastreikende ungdommer rope for at folkets mann skal lytte?

– Vi har veldig gode klimagrep, vi. Det vi er redd for er symbolhandlinger, som da regjeringen økte avgiftene mer på diesel enn på bensin, og alle som vet litt om en dieselmotor vet at den slipper ut mindre enn en bensinmotor, og produksjon av bensin krever mye mer energi enn produksjon av diesel. Vi mener vi må bygge opp under ny teknologi som vil ta ned utslippene, men det er gærent å ilegge økte avgifter for folk som kjører en gammel bil. Vi er imot enhver avgiftsøkning som rammer de som har minst.

Nå har vi snakket en del om transportsektoren. Men hva tenker du om de klimastreikende ungdommenes krav om full brems i oljepolitikken? Er det noe du vil lytte til? Det er også stemmer i ditt eget parti som har tatt til orde for det.

– Vi lytter selvfølgelig til klimastreikende ungdom, og alle som er engasjert i klima egentlig. Vi hadde en stor klimadebatt på vårt landsmøte, som endte med en omfattende uttalelse om klima om hvordan vi skal få ned utslippene i tungtrafikken, karbonfangst og lagring.

Men oljepolitikken ligger fast.

– Vi mener det har en verdi å ha en stabilitet rundt norsk olje og gass. Det vi har vært tydelig på lenge, er at vi ikke vil åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hva har du på grillen?

– Det som er lett å få godt er indrefilet av svin.

Les flere intervjuer i denne sommer-serien her:

Støre mener Vedum er en populist